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До смены регламента лидером Формулы 1 по эффективности пит-стопов считалась Red Bull, но после перехода на более тяжелые 18-дюймовый колеса механики McLaren отобрали пальму первенства у своих соперников из Милтон-Кинса.

На осеннем Гран При Мексики пит-стоп Даниэля Риккардо занял всего 1,98 секунды – это пока единственный случай, когда смена всех четырех колес потребовала меньше двух секунд. Но кроме чистой скорости, бригада McLaren славится еще и надежностью работы – у них практически не бывает осечек.

Работу на пит-стопах включил в список приоритетов еще бывший глава коллектива Андреас Зайдль. А сменивший его в конце 2022 года Андреа Стелла рассказал, что именно принесло такие результаты.

«Вне зависимости от результатов на трассах мы должны совершенствовать гоночную бригаду, – объяснил итальянец, который в сезоне 2022 года занимал пост гоночного директора. – Здесь есть технические аспекты и операционные, включая пит-стопы. Кроме того, с нынешним календарем проявили себя новые факторы. Речь о самочувствии людей, логистике, а также умении экономить.

В каждой из этих областей мы нацеливались стать сильнее. Целей можно добиться по-разному: отладкой рабочих процессов, поддержкой талантов, выбором лидеров, установкой подходящих процедур и тренировок – и так далее».

Стелла продолжил: «Мы постоянно искали возможность проводить пит-стопы лучше. В итоге, думаю, нам это удалось, чем я очень доволен. Но сделать это было непросто. Нельзя было добиться цели, просто увеличив количество тренировок.

Нужно иметь определенное оборудование на базе, достаточно большую площадку для отработки действий, совершенствовать тренировки. Кажется, что любой из наших механиков может работать на пит-стопах – но это не так.

Мы вышли на уровень точных настроек, когда требуется известный артистизм действий. Это потребовало, чтобы состав бригады оставался одним и тем же.

Андреа Стелла, главный гоночный инженер McLaren, Андреас Зайдль, руководитель команды Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Следующий фактор – это оборудование. Мы начали усовершенствования гайковертов и других вещей. И я доволен тем, что у нас получилось.

В 2022-м у нас стало получаться то, что не выходило прежде. Это касается как пит-стопа быстрее двух секунд в Мехико, так и стабильности в работе».

Стелла добавил, что McLaren продолжит искать возможности действовать еще лучше.

«Наша расчеты показывают, что пока мы остаемся второй или третьей командой по эффективности работе на пит-стопах. Мы нацелены стать лучшими. И добиться этого, полагаю, возможно за год работы».

Команда из Уокинга завершила прошедший сезон в Кубке конструкторов пятой, уступив в упорном противостоянии Alpine. Зимой молодой Оскар Пиастри заменил в ее составе Даниэля Риккардо.