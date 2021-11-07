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Формула 1 / Гран При Мексики Новости

Как McLaren адаптировала машину под Риккардо: рассказ команды

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Гоночный директор из Уокинга поделился деталями адаптации

Как McLaren адаптировала машину под Риккардо: рассказ команды

Даниэль Риккардо столкнулся с большими проблемами после перехода в McLaren в этом году. Пилот постоянно проигрывал своему напарнику Ландо Норрису и до летнего перерыва ни разу не финишировал выше шестого места.

Осенью Риккардо удалось изменить ситуацию и даже сенсационно выиграть гонку в Италии. Но несмотря на это, Даниэль продолжает выступать нестабильно. Причиной этого называют стиль езды McLaren, который не подходит новобранцу.

Гоночный директор команды Андреа Стелла рассказал, как болид под Риккардо пытались адаптировать прямо по ходу сезона.

«Мы учились в процессе, – рассказал Стелла. – К нам пришел новый пилот, очень талантливый и доказавший свой уровень, но у него возникли проблемы с определенными элементами быстрого пилотажа. 

Ландо Норрис пилотировал только наши машины, так что ему было особо не с чем сравнить. Но у машины есть определенные установки поведения. Приход пилота, которому было с чем сравнить, помог нам понять, что из этих установок нужно улучшить.

Например, мы работали с тем как резко болид реагирует на небольшие движения руля. Мы с 2017-го знали, как резко может реагировать машина. В поворотах на 90 градусов это хорошее качество. Но по большей части это усложняет управление. Мы поняли, что над этим надо поработать и внесли изменения. 

Так что и Даниэль адаптировался к машине, но и машина адаптировалась к Даниэлю. Некоторые ключевые находки мы постараемся перенести в болид-2022».

Стелла также рассказал, как сам Риккардо подстраивался к машине:

«Он много работал над адаптацией к машине. Это занимает много времени, ведь машина едет очень быстро, пилотировать и думать одновременно не получится. 

Поэтому ему потребовалось время. Думаю, помогли размышления в летнем отпуске, ведь требовался другой стиль езды. Но и мы, и Даниэль ждем, что он еще прибавит. На некоторых трассах, в некоторых ситуациях он едет еще не так естественно, как мог бы. Но мы довольны улучшением и понимаем, почему все шло так медленно».

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