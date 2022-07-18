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По ходу 11 прошедших Гран При Шарль Леклер с Максом Ферстаппеном неоднократно оказывались рядом в споре за позицию – можно вспомнить их невероятные дуэли в Бахрейне и Джидде, борьбу в Майами или три обгона на недавнем этапе в Шпильберге.

При этом между машинами 24-летних гонщиков практически ни разу за все это время не было даже легких контактов, не говоря уже о серьезных столкновениях.

В прошлом сезоне, когда Макс бился за титул с Льюисом Хэмилтоном, болельщики стали свидетелями нескольких зрелищных аварий – достаточно упомянуть Сильверстоун и Монцу. А уж тычки колесами под конец сезона случались едва ли не каждый уик-энд.

Известно, что еще на пути к Формуле 1 Леклер и Ферстаппен часто встречались на трассе, потому между ними установились очень сложные отношения. Да и в самой Ф1 они прежде нередко действовали друг против друга агрессивно – как на последнем круге в Шпильберге в 2019 году, где Макс выпихнул соперника с трассы.

Рассуждая о том, почему же сейчас от прежней напряженности почти ничего не осталось, Шарль показал себя настоящим философом.

«Честно говоря, мне нечего сказать о поединке Макса и Льюиса [в 2021-м], – сказал гонщик Ferrari. – Я не участвовал в тех битвах, так как в прошлом году, к сожалению, вынужден был заниматься куда менее интересными вещами.

Но в этом году, понятное дело, я с удовольствием бросаю вызов Максу и самому себе.

Мы уже очень давно знаем друг друга и всегда пилотируем на пределе. Учитывая нынешнюю ситуацию, можно сказать, что наши поединки стали менее агрессивными, чем прежде. Мы повзрослели за прошедшее время.

Нам хорошо известны слабые места друг друга. Именно поэтому наши сражения получаются настолько захватывающими. Но в то же время мы испытываем большое взаимное уважение».

После недавней победы в Шпильберге Леклер сократил отставание от Ферстаппена в общем зачете Ф1 до 38 очков.