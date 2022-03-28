Как Леклер и Ферстаппен проехали лучшие круги под желтыми флагами?

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Макс Ферстаппен выиграл Гран При Саудовской Аравии, но Шарль Леклер остался лидером чемпионата и минимизировал потери в том числе за счет одного очка, полученного пилотом Ferrari за лучшее время, которое он установил на 48 круге из 50.

При этом на первом секторе трассы в этот момент уже были вывешены желтые флаги, которые требуют от пилотов снизить скорость. Они появились после схода Алекса Элбона: справедливости ради болид Williams остановился в относительно безопасном уголке обочины трассы и вряд ли представлял опасность.

В итоге голландская редакция Motorsport.com получила от поклонников Ферстаппена множество писем о том, что лучший круг Леклера должен быть как минимум аннулирован. И на эти письма пришлось отвечать заметкой.

Наши коллеги проверили все данные и выяснили следующее. На момент появления желтых флагов и Леклер и Ферстаппен уже проехали место аварии Элбона, так что лидеры увидели желтые флаги только на 49-ом круге, а значит Леклер точно не виновен.

Более того, выяснилось, что как раз Ферстаппен показал лучшее для себя время на финальном, 50-м круге, когда двойные желтые флаги на первом секторе еще оставались. Но и пилот Red Bull невиновен, так как на первом секторе он сбавил скорость относительно собственного времени на предыдущих кругах, зато второй и третий сектора проехал с феноменальной скоростью, которая, если бы не задержка на первом секторе, позволила бы ему отобрать у Леклера очко за лучший круг в гонке.

Дополнительная информация: Каспер Бэккинг