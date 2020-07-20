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Формула 1 / Гран При Венгрии / Аналитика

Как Квят стал морской свинкой и почему финиш на 12-м месте не мешает назвать гонку в Венгрии идеальной

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Как Квят стал морской свинкой и почему финиш на 12-м месте не мешает назвать гонку в Венгрии идеальной
Автор:
, редактор
20 июл. 2020 г., 03:15

Даниил воспользовался «аутсайдерской» шинной комбинацией – но грамотное решение в начале гонки и безошибочная езда сделали свое дело

Чего ждали: трудностей и их преодоления

Ожидания от Квята перед Гран При Венгрии были противоречивыми. С одной стороны машины его команды традиционно были быстры на этой трассе. С другой, сам Даниил выступал тут неудачно. И даже его лучший результат в карьере, добытый именно под Будапештом, не менял ситуацию: он был скорее подарен, чем заслужен. 

А учитывая текущую расстановку сил в Ф1, борьбы за очки от Квята можно было ждать только при очень удачном стечении обстоятельств.

Как все начиналось: ужасно

Ни дождливая пятница, ни переменчивая суббота успехов Даниилу не принесли. Он был стабильно близок к самому низу турнирной таблицы, хотя его партнер Пьер Гасли третью тренировку завершил в топ-10.

 

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Квалификация точно отразила данный расклад: Квят вылетел в первом сегменте, опередив только Грожана и пару пилотов Alfa Romeo. Гасли же даже со сломанной силовой установкой смог пробраться в Q3. После сессии Даниил признал, что не может найти с машиной общего языка, но заметил: это касается именно темпа на одном круге, а не длинных отрезков. Так что от гонки можно было ждать улучшения.

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Пожалуй, такой хорошей гонки у Даниила в этом году еще не было. Первое удачей была мысль, пришедшая Даниилу еще на прогревочном круге: Квят попросил команду поскорее сменить промежуточную резину на слики. Да, в AlphaTauri не подсуетились так же быстро, как в Haas, и не смогли сразу же уйти в гонку на «сухой» резине. Но может, оно и к лучшему: ведь оба подчиненных Гюнтера Штайнера в итоге получили штрафы как раз за лишние разговоры с инженерами по пути на старт.

Квят провел пит-стоп в конце первого круга. Решение по-прежнему было рискованным, и в официальной лайв-трансляции Формулы 1 россиянина даже назвали подопытным кроликом (точнее, морской свинкой в английском варианте идиомы). Но риск оправдал себя.

Вдобавок, Даниил необычно здорово (для себя) стартовал: уже на первом круге прорвался с 17-го места на 13-е. После пит-стопа Даниил на какое-то время откатился назад, но тактика была верной – вскоре в боксы поехали и соперники, и россиянин вновь стал подниматься вверх в протоколе.

Единственный вопрос вызвала установка шин Soft на первом пит-стопе: большинство соперников выбрало Medium и продержалось на них минимум до 30-го круга (Риккардо переобулся и вовсе ближе к 45-му), а Квяту опять пришлось ехать в боксы уже на 20-м круге. Технический директор AlphaTauri после гонки сказал, что инженеры не ждали от мягких шин столь стремительной деградации.

 

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

На втором пит-стопе россиянину поставили, наоборот, самые жесткие шины. Тактическая схема, получившаяся в итоге, в этот день была не самой популярной. Кроме Квята, ей пытались воспользоваться четыре пилота – и ни у одного из них гонка не получилась особо успешной: выше всех, на 11-м месте, финишировал Шарль Леклер.

Выражение «пытались воспользоваться» выбрано не просто так: одним пит-стопом (не считая смены дождевых шин на «сухие») при схеме «Soft + Hard» ограничились как раз только Шарль и Даниил. Остальные три пилота – финишировавшие, что примечательно, на трех последних позициях – заезжали в боксы еще минимум один раз. А Николя Латифи, в гонке которого нашлось место и прорыву в десятку на первых кругах, и проколу с последующим вылетом, успел побывать в боксах пять раз.

Однако все это не сильно сказалось на положении Квята на трассе: после всех остановок соперников Квят вновь оказался в районе 12-13-го мест. Под конец гонки россиянин попал под прессинг Эстебана Окона и Ландо Норриса, но несмотря на разницу в темпе и свежести шин (в пользу соперников) сумел отбиться, сохранив 12-е место.

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Даниил не ошибался, держал темп и ехал точно не хуже, чем неделей ранее в Австрии. Сам он после финиша признал, что темп был. Но шансов на очки практически не было.

Объяснить такой расклад просто: за всю гонку с трассы сошел лишь напарник Квята. Более быстрые соперники оставались на трассе, и тягаться с ними Даниилу было не по силам. Он и так сдержал позади Норриса и Окона, что уже следует считать достижением. Но ждать от AlphaTauri реальной борьбы с McLaren и Ferrari пока не приходится. Выше Квята оказался лишь один его реальный конкурент – Кевин Магнуссен. Но того в само начале гонки вывезла вперед идеальная тактика. 

 

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Да, переобуйся Квят еще на прогревочном круге или не выбери Soft на первый отрезок, он мог бы оказаться и повыше. Но это было бы счастливым стечением обстоятельств. В реальности же Даниил провел безошибочную гонку и опередил пару более быстрых машин. А попасть в очки без серьезных ошибок конкурентов было нереально.

Чего ждать теперь: не многого

AlphaTauri продолжает попытки угнаться за Renault и другими лидерами средней группы. Но пока безуспешно. Если французов итальянцы еще могут потеснить на отдельных трассах, то сегодняшняя борьба Квята с Норрисом – признак провала Ландо. 

Возможно, трассы вроде Спа и Монцы по традиции лучше подойдут машинам из Фаэнцы, и там Квят обязан будет ехать в топ-10. Но на ближайших трех этапах ему надо надеяться на сбои конкурентов. Иначе очков не видать.

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Автор Иван Матушкин

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