Как крыло помогало Хэмилтону догонять Ферстаппена на прямых

Задние крылья болидов Формулы 1 некоторое время назад привлекли к себе особое внимание. Льюис Хэмилтон лично заподозрил, что эти детали на болидах Red Bull – слишком гибкие (хоть и укладывающиеся в существующие требования). А FIA оперативно отреагировала на эти слова путем введения уже в начале лета дополнительных проверок.

Однако на задние крылья болидов двух топ-команд имеет смысл обратить внимание и без связи с описанной выше историей. По ходу последних гонок к выбору конфигурации этих ключевых деталей по-разному подходили не только Mercedes и Red Bull, но зачастую и пилоты одной команды. И наблюдать за происходящим с задними крыльями на машинах лидеров сезона было весьма интересно. В том числе на состоявшемся в прошлые выходные Гран При Великобритании.

Игра с площадью крыла является поиском компромисса между прижимной силой в поворотах и аэродинамическим сопротивлением на прямых, которые обратно пропорциональны друг другу. Чем лучше для гонщика один показатель – тем хуже другой. Но есть нюанс. Если вы повысите угол атаки крыла, а с ним и аэродинамичсекое сопротивление, пилот никак не сможет сделать так, чтобы его машина меньше «тормозила» о воздух. А вот если сделать угол атаки меньше, снизив прижимную силу, гонщик при прохождении поворотов в какой-то мере может компенсировать снижение зацепа при помощи своего мастерства. И от того, насколько разные пилоты хороши в последнем аспекте, во многом зависит итоговая конфигурация крыла.

Точнее, крыльев. Обратите внимание на фотографии, сделанные во время пятничной тренировки в Сильверстоуне. Хэмилтон работал с крылом меньшего размера, но в комбинации с Т-образным крылом, установленным на «хвосте» заднего обтекателя. В то же время на болиде Валттери Боттаса стояло более крупное крыло, но никакие дополнительные элементы при этом не использовались.

Фото: Uncredited

В итоге оба гонщика чемпионского коллектива предпочли компактное крыло, обеспечивающее сравнительно небольшой уровень прижимной силы. Но в случае с автомобилем Боттаса на верхней кромке крыла присутствовал т.н. закрылок Герни. Он делал поведение машины более стабильным в ключевые моменты – в частности, в момент резкой смены направления движения. Но в точке замера скорости на прямой финн из-за более высокого уровня аэродинамического сопротивления был чуть медленнее. И отставание финна от напарника на финише (11 секунд с небольшим) может быть связано в том числе с этим.

Фото: Uncredited

Red Bull сделала выбор в пользу более крупного крыла со сравнительно высоким уровнем прижимной силы, а также не стала отказываться от закрылка Герни. Это сделало Макса Ферстаппена уязвимым на прямых – что, в частности, можно было увидеть на первом круге гонки. Чтобы снизить этот негативный эффект, «Быки» разделили закрылок Герни на три сегмента и убрали два внешних.

На машине Переса эту деталь поначалу трогать не стали. Причин этому было две. Во-первых, мексиканец еще не до конца освоился с автомобилем RB16B. А во-вторых, последний набор доработанных деталей был установлен только на машину Ферстаппена – таким образом, при прочих равных автомобиль Переса генерировал меньший уровень прижимной силы.

Фото: Uncredited

Однако, как мы помним, второй пилот Red Bull ошибся по ходу спринта и в любом случае в воскресенье стартовал бы с одной из последних позиций. В этой ситуации команда препочла вечером в субботу внести изменения в конфигурацию машины – это обрекало мексиканца на старт пит-лейна, но потери были не особо велики.

В результате на машине Переса появилось даже более компактное (чем у Ферстаппена) крыло. Причем верхние углы верхней плоскости были подрезаны, чтобы помочь пилоту в процессе обгонов – которых предполагалось много. Такой вариант впервые можно было увидеть на тренировках в Баку, но в гонках он не использовался ни разу.

При этом сильверстоунский вариант немного отличался от бакинского – наличием все того же закрылка Герни, помогавшему машине держаться на траектории в быстрых поворотах (отсутствующих на трассе в столице Азербайджана).

Фото: Uncredited