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Как кошку на трассе спутали с поломкой Ferrari. История от Леклера

Шарлю достаточно было недостаточно четко сказать по радио всего одно слово, чтобы поклонники Скудерии оказались на грани инфаркта

Джейк Боксолл-Легг
Автор:
Как кошку на трассе спутали с поломкой Ferrari. История от Леклера

Просто удивительно, что истории, подобные этой, по прежнему происходят в Формуле 1, где правят умные компьютеры и высокие технологии. 

По ходу субботнего спринта в Азербайджане, когда Шарль Леклер преследовал лидирующего Серхио Переса, режиссер телетрансляции вывел в эфир радиопереговоры гонщика с командой Ferrari – снабдив из текстовыми титрами. 

Из расшифровки следовало, что гонщик передал на мостик информацию о каком-то событии, использовав для этого слово «cut». В зависимости от контекста оно может значить перебои в работе двигателя, прокол шины или что-то еще – но точно ничего хорошего. 

Несмотря на это, Леклер без видимых проблем финишировал вторым. На пресс-сессии гонщика спросили, что он имел в виду. Ответ оказался невероятным – монегаск увидел на трассе кошку, но произнес слово «cat» недостаточно четко. Кошку, Шарль!

«Никаких проблем не было, – с улыбкой рассказал гонщик. – Я говорил о кошке, а не о какой-то неполадке. 

Прямо посередине трассы в первом повороте оказалась кошка. Машине безопасности из-за нее пришлось практически остановиться. Кажется, я был единственным, кто ее заметил. И мне показалось, что об этом нельзя не рассказать команде». 

Кошка на трассе в Баку (иллюстративная)

Кошка на трассе в Баку (иллюстративная)

Фото: Sutton Images

Возвращаясь к привычным темам, монегаск добавил: «Я сделал в гонке все возможное. Мы по-прежнему отстает [от Red Bull] по гоночному темпу, и сейчас работаем именно над этим. Вопрос остается на повестке уже довольно долгое время.  

Так что мы пытаемся что-нибудь придумать. В квалификации все выглядит неплохо, хотя я все равно рассчитываю на еще один шаг вперед. 

Если сравнить этот этап с Австралией, здесь мы сильнее. Пока это еще не уровень Red Bull, так что работы впереди много – но ощущения от машины уже лучше».

Он добавил: «Когда шины стали изнашиваться, Серхио начал уезжать от меня, а Макс [Ферстаппен] – приближаться сзади. Именно в этот момент стали проявляться наши слабые места».

Леклер вновь будет стартовать с поула в главной гонке Гран При Азербайджана в воскресенье.

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