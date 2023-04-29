Как кошку на трассе спутали с поломкой Ferrari. История от Леклера
Шарлю достаточно было недостаточно четко сказать по радио всего одно слово, чтобы поклонники Скудерии оказались на грани инфаркта
Просто удивительно, что истории, подобные этой, по прежнему происходят в Формуле 1, где правят умные компьютеры и высокие технологии.
По ходу субботнего спринта в Азербайджане, когда Шарль Леклер преследовал лидирующего Серхио Переса, режиссер телетрансляции вывел в эфир радиопереговоры гонщика с командой Ferrari – снабдив из текстовыми титрами.
Из расшифровки следовало, что гонщик передал на мостик информацию о каком-то событии, использовав для этого слово «cut». В зависимости от контекста оно может значить перебои в работе двигателя, прокол шины или что-то еще – но точно ничего хорошего.
Несмотря на это, Леклер без видимых проблем финишировал вторым. На пресс-сессии гонщика спросили, что он имел в виду. Ответ оказался невероятным – монегаск увидел на трассе кошку, но произнес слово «cat» недостаточно четко. Кошку, Шарль!
«Никаких проблем не было, – с улыбкой рассказал гонщик. – Я говорил о кошке, а не о какой-то неполадке.
Прямо посередине трассы в первом повороте оказалась кошка. Машине безопасности из-за нее пришлось практически остановиться. Кажется, я был единственным, кто ее заметил. И мне показалось, что об этом нельзя не рассказать команде».
Кошка на трассе в Баку (иллюстративная)
Фото: Sutton Images
Возвращаясь к привычным темам, монегаск добавил: «Я сделал в гонке все возможное. Мы по-прежнему отстает [от Red Bull] по гоночному темпу, и сейчас работаем именно над этим. Вопрос остается на повестке уже довольно долгое время.
Так что мы пытаемся что-нибудь придумать. В квалификации все выглядит неплохо, хотя я все равно рассчитываю на еще один шаг вперед.
Если сравнить этот этап с Австралией, здесь мы сильнее. Пока это еще не уровень Red Bull, так что работы впереди много – но ощущения от машины уже лучше».
Он добавил: «Когда шины стали изнашиваться, Серхио начал уезжать от меня, а Макс [Ферстаппен] – приближаться сзади. Именно в этот момент стали проявляться наши слабые места».
Леклер вновь будет стартовать с поула в главной гонке Гран При Азербайджана в воскресенье.
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