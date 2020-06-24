Как короновирус изменит Формулу 1? Изучаем регламент Гран При по новым правилам

Поклонникам гонок пришлось ждать без малого четыре месяца, но 5 июля в Австрии наконец-то начнется 71-й чемпионат мира Ф1. Но это будут уже совсем не те уик-энды, к которым участники и поклонники гонок привыкли за долгое время. Многие процедуры по требованию медиков пришлось изменить, а от других спорт вынужден был отказаться вовсе.

Итак, вот что ждет Формулу 1, когда она наконец-то вернется на трассу.

Гонки за закрытыми дверями

Хотя в Европе вирус ощутимо сдает позиции, о полной победе над ним говорить еще рано, потому мероприятия с большим количеством посетителей остаются под запретом. Именно поэтому в Формуле 1 было принято решение провести как минимум первую часть сезона, включающую восемь Гран При, при пустых трибунах.

Попасть на автодром не смогут не только зрители, но и гости команд, спонсоры и партнеры. А персонал команд и всех служб обеспечения будет ощутимо сокращен. Каждая команда сможет привезти на этап не более 80 сотрудников, освещать соревнования с места событий позволят лишь избранным представителям медиа.

Но и те журналисты, которым посчастливится попасть на Гран При, будут лишены возможности выйти в паддок или на пит-лейн. Все интервью будут проходить с соблюдением безопасной дистанции.

Вместо традиционных для Европы моторхоумов персонал будет размещаться в помещениях комплекса боксов, так как в этом случае проще осуществлять контроль и меньше вероятность каких-то неприятных неожиданностей.

Также готовьтесь, что все, кто работает на трассе, будут носить маски.

Моторхоум команды Racing Point Фото: Эрик Юниус

«Принцип пузыря»

Сотрудники команд должны будут соблюдать строгие правила и инструкции, разработанные FIA. Каждый, кто входит на территорию трассы, будет подписывать официальный документ, что он знает регламент и обязуется соблюдать его.

Тем, кто будет работать в паддоке или на пит-лейне, команда должна заранее сделать тест на вирус – отправляться на Гран При можно только с отрицательным результатом. Кроме того, по пути на этап новые тесты также надо проводить каждые пять дней.

Формула 1 специально разработала мобильное приложение для контроля перемещений и местоположения сотрудников. Это в случае необходимости позволит организаторам этапов отследить контакты заболевшего по пути на Гран При и затем по ходу уик-энда.

Представителям одной команды нельзя вступать в контакт с сотрудниками другой. Каждый коллектив должен держаться в собственном «социальном пузыре», контактируя с кем-то вне его исключительно в силу необходимости.

В недавнем документе FIA сказано: «Количество взаимодействия между группами должно быть минимизировано, чтобы предотвратить передачу вируса между ними.

Там, где такого взаимодействия невозможно избежать, следует соблюдать социальную дистанцию и использовать дополнительные средства защиты, чтобы не ставить под угрозу безопасность, спортивное управление или выступление участника в соревнованиях».

Пустой паддок Ф1 Фото: Эрик Юниус

Работать дольше

Так как в защитных средствах, которые включают как минимум маски, производить любые действия в боксах станет сложнее, командам разрешили продлить время нахождения на трассе.

Технический директор Racing Point оценил, что операция по замене мотора теперь потребует вдвое больше времени, чем прежде. По этой причине были ослаблены правила комендантского часа. В четверг и пятницу обязательный ночной перерыв составит теперь восемь часов, а не девять, как прежде.

Шины без выбора

Так как окончательный календарь чемпионата еще далек от утверждения, чемпионат и его участники сталкиваются с дополнительными сложностями. Чтобы облегчить задачу шинникам из Pirelli и избавить их от лишних расходов, решено было фиксировать выбор составов резины на Гран При.

По уточненным данным, у гонщиков будет по 8 комплектов Soft, 3 комплекта Medium и два комплекта Hard. Более того, срок выбора составов для конкретных Гран При резко уменьшен: прежде это было 15 недель для выездных этапов и девять для европейских, теперь же, «если иначе не укажет FIA по согласованию с поставщиком, озвучить составы следует не позднее, чем за две недели до каждого этапа».

Обязательная работа с экспериментальными шинами теперь будет проходить не в первой, а во второй тренировке Гран При – на протяжении первых 30 минут.

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Фотограф в маске Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Брифинги в Zoom

Официальные лица будут выполнять свою работу в помещениях, где между столами и стульями сотрудников соблюдается необходимое расстояние. Если кого-то из пилотов необходимо вызвать к судьям, их беседа будет проходить в индивидуальных средствах защиты.

Если для проведения общих брифингов нет возможности отыскать достаточно просторное помещение, они могут организовываться на открытом воздухе или посредством телеконференций в программах вроде Zoom.

FIA также дозволила судьям, у которых возможны трудности с приездом на трассу, в крайнем случае работать удаленно.

Без парада пилотов

Так как трибуны останутся пустыми, а гонщикам также предписано соблюдать дистанцию, от парада пилотов воскресным утром решено полностью отказаться.

В нынешней ситуации было бы неблагоразумно собирать всех пилотов и пару телевизионных бригад на платформе грузовика и едва ли не более бессмысленно проезжать круг по трассе.

Вместо этого предполагается, что каждый из пилотов будет давать телевизионное интервью перед своими боксами, и эти кадры будут использоваться в традиционных программах вещателей перед стартом гонки.

Стартовая решетка Гран При Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Особенный момент

Одной из самых сложных ситуаций для новой Ф1 станет предстартовая процедура. Это единственный момент по ходу всего уик-энда, когда представители разных команд вынуждены оказаться рядом. Чтобы снизить риск, решено уменьшить количество персонала на решетке, а сами приготовления к гонке сделать более короткими.

На стартовом поле может присутствовать не более 40 человек от каждой команды (это половина всех сотрудников, присутствующих на Гран При). Никаких привычных прежде церемоний теперь не будет, потому вся предгоночная процедура займет не 30 минут, а лишь 20.

Персонал начнет покидать решетку за пять минут до начала прогревочного круга, поэтому к этому времени колеса уже должны быть установлены на машины – раньше это можно было сделать на две минуты позже.

В новых правилах сказано: «К моменту сигнала о трехминутной готовности на решетке разрешено находиться максимум 16 сотрудникам каждой команды». Все они должны окончательно покинуть стартовое поле, когда до начала прогревочного круга останется 15 секунд, в этом отношении ничего не поменялось.

Если гонке потребуется рестарт, правило пятиминутной установки шин также остается в силе.

Существует одна очень важная оговорка: если после анализа первых Гран При станет ясно, что риск контакта между участниками разных команд на решетке слишком велик, вся предстартовая процедура может быть пересмотрена.

По мнению FIA, одним из вариантов может стать непосредственный выезд машин из боксов прямо на стартовые позиции. В регламенте говорится: «Возможен отказ от предстартовых процедур и старт прогревочного круга из гаражей».

Традиционная для Ф1 церемония подиума Фото: Энди Хон / Motorsport Images

И даже без шампанского?

Перемены затронут не только то, что происходит до гонки, но и события сразу после нее. Традиционные церемонии награждения также останутся в прошлом из-за невозможности соблюдать дистанцию. Во время общепринятого награждения невозможно избежать контактов гонщиков между собой и с официальными лицами.

Потому будет разработан совершенно новый формат вручения наград, детали которого сейчас уточняются.

Управляющий директор Ф1 Росс Браун сказал недавно по этому поводу: «Одним из вариантов может стать возвращение машин на стартовую прямую [после круга почета] и выход гонщиков из них. У нас нет возможности непосредственно вручать кубки, но у нас есть определенные планы и наработки, и мы изучаем, что можно сделать, чтобы показывать это по ТВ».