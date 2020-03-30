Как командам Ф1 сэкономить 10 миллионов в год? Сафнауэр предложил рецепт

В связи с отменой гонок и недополучением доходов от их проведения командам Формулы 1 в ближайшее время придется серьезно экономить. В особенности актуальным этот вопрос будет для небольших коллективов, не имеющих заводской поддержки.

Об опыте работы в условиях ограниченного бюджета изданию Auto Motor und Sport рассказал Отмар Сафнауэр, который долгое время работал в Force India, а после ее реорганизации в Racing Point занял пост руководителя.

«Мы трижды использовали в новых сезонах старые шасси, – признался Сафнауэр. – И не только их. В трудные годы мы оставляли на новый сезон и подвеску, и коробку передач. Сохранение старого шасси позволяет сэкономить полтора миллиона фунтов стерлингов. Если использовать старую трансмиссию и структуры безопасности, это еще от трех до пяти миллионов.

Если экономить по полной, то можно набрать до десяти миллионов. Для всех действуют одинаковые правила, но, конечно, небольшие команды более уязвимы. Так что даже если гонки в 2020 году отменят, то в следующем нам следует стартовать на тех машинах, что есть сейчас. Да и глупо было бы сейчас запускать аэродинамические трубы. Без данных с трасс мы не знаем даже, как работает нынешняя аэродинамика».

Ранее команды согласились заморозить разработку новых шасси на 2021 год. Исключением являются лишь внешние аэродинамические элементы.