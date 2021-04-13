Как холод поможет Ferrari в Имоле

Ferrari не привезет существенных обновлений на Гран При Эмилии-Романьи, однако ее шансы все равно выглядят лучше, чем на первом этапе сезона. Все дело в погоде: в Имоле в течение всего уик-энда обещают гораздо более низкие температуры, чем были в Бахрейне, а во время гонки возможен дождь.

В Сахире создавалось впечатление, что Ferrari гораздо лучше себя чувствовала после захода солнца, когда снижалась температура асфальта. И в начале европейского сезона на руку Скудерии может сыграть необычно затянувшаяся ранняя весна.

В Имоле, например, не ожидается температуры выше 15 градусов, что сделает основной задачей прогрев резины. И план Ferrari перед этапом строится на анализе работы шин в Бахрейне, а также извлечении максимума из болида SF21. Революций ждать не стоит: команда разве что чуть изменит аэродинамическую нагрузку, чем способствует конфигурация Имолы с более скоростными, чем в Бахрейне, поворотами.

В аэротуннеле Скудерия уже тестировала и Z-образное днище в стиле Red Bull и Mercedes, и необычное решение McLaren с диффузором, но в Имоле их применение не ожидается. Сначала в Маранелло хотят понять, на что SF21 способна в нынешнем виде.

Правда, небольшого роста ждут за счет мотора: команда готова использовать новое масло, от которого ждут улучшений. А еще, скорее всего, будет использован другой режим мотора – в Бахрейне его сдерживали из-за опасений, связанных с надежностью в жаркую погоду.

Но ключевым фактором должна стать погода: ведь в Сахире Ferrari лучше всего ехала ближе к концу гонки, когда шины перестали перегреваться.