Как Хэмилтон сломал Ковалайнену карьеру

Хейкки Ковалайнен пришел в Формулу 1 в качестве анти-Алонсо, но его карьера оказалась погребена под другим грандом – Льюисом Хэмилтоном. Анти-Алонсо его назвал Флавио Бриатторе, когда после трех лет тестовой работы финн заменил в Renault именно Фернандо. Испанец тогда отправился искать счастья в McLaren.

Дебют у Хейкки получился тяжелым – весной он регулярно проигрывал внутрикомандную дуэль с Джанкарло Физикеллой. Однако летом новичок разогнался и серию из семи попаданий в очки подряд завершил вторым местом в Японии.

«Дебют в Renault проходил непросто, результаты были плохие, но я смог перевернуть ситуацию, – вспомнил финн в подкасте Beyond the Grid. – К концу года все начало работать как надо, я выдавал хорошие результаты и чаще всего опережал Физику».

Хейкки Ковалайнен на подиуме Гран При Японии-2007 Фото: Motorsport Images

В итоге Хейкки опередил напарника и завершил чемпионат седьмым. Но для продления контракта этого не хватило, ведь в Renault решил вернуться Алонсо.

Тем не менее, Ковалайнен показал достаточно скорости, чтобы получить предложения сразу от McLaren и Toyota, и во второй раз стал заменой для Алонсо – теперь в Уокинге. Формально Хейкки даже пошел на повышение, ведь машина у McLaren была быстрее. Вот только соперничать ему теперь предстояло с взошедшей звездой и любимцем команды Льюисом Хэмилтоном.

Льюис тоже проводил лишь второй сезон, но уже едва не взял титул и выжил из команды Алонсо. Тем не менее, их отношения с Ковалайненом получились куда лучше.

«Мы с Льюисом два года были отличными напарниками, – уверен Хейкки. – У нас никогда не было проблем. Скорее всего потому, что я никогда не мог всерьез с ним побороться».

Хейкки Ковалайнен впереди Льюиса Хэмилтона на Гран При Малайзии-2008

Хотя на старте сезона-2008 финн был весьма неплох: первые три гонки он завершил в топ-5 и по очкам шел вровень с Льюисом. «Первый год в McLaren я начал очень хорошо, – признает гонщик. – В Мельбурне я стал третьим в квалификации, а в гонке у меня была бы хорошая стратегия, не появись на трассе сейфти-кар. Я мог бы опередить Льюиса, или хотя бы Кубицу, и если бы даже не выиграл, то стал бы вторым или третьим.

Но потом по ходу сезона все пошло не по плану. Я перешел в McLaren на ходу и сохранял импульс в начале сезона, но затем не сумел оседлать волну. А во второй половине 2009 года у меня все развалилось. Причин было много, но по факту у меня просто не сложилось».

В 2008-м Ковалайнен успел выиграть в Венгрии и стать вторым в Монце, но в остальных гонках ехал не слишком хорошо. В итоге Хейкки стал лишь седьмым в личном зачете, в то время как Хэмилтон выиграл чемпионат. Именно результатов Ковалайнена не хватило McLaren, чтобы опередить Ferrari в Кубке конструкторов.

Хейкки Ковалайнен на тренировке Гран При Франции-2008

Однако, в Уокинге не спешили расставаться с финном и оставили его в команде на второй сезон. Но ситуация стала сложнее – болид McLaren был уже не так быстр, а в чемпионате доминировали Brawn и Red Bull. Хэмилтон, несмотря на это, сумел одержать две победы и собрать пять подиумов. Ковалайнен же не поднимался выше четвертого места, половину гонок провел без очков и не попал даже в топ-10 по итогам сезона.

Сам гонщик считает, что ему было не по силам соперничать с нынешним шестикратным чемпионом. И эта безнадежная борьба его выматывала.

«Он все время было немного быстрее, – продолжает Хейкки. – Мне постоянно приходилось за ним тянуться, начиная с зимних тестов. Я старался изо всех сил, чтобы быть на равных или опередить его. Моего среднего результата для этого не хватало. И когда ты так борешься полтора года... У меня просто кончились силы.

Будет справедливым сказать, что во второй половине 2009 года я ехал ниже своих возможностей. Вместо того, чтобы сосредоточиться на своих результатах и приблизиться к Льюису, я начал выпрыгивать из штанов и расстраиваться, что разрыв только растет. И я допускал ошибки.

Думаю, причина была в том, что мне все время приходилось догонять. Когда делаешь это слишком долго, то упираешься в стену. Это со мной и произошло.

Его темп всегда был чуть-чуть, но лучше. Мне не трудно это признать, ведь он один из величайших, если не величайший».

Хейкки Ковалайнен и Льюис Хэмилтон в 2008 году

После неудачи в 2009 году Ковалайнен получил приглашение только в Lotus – коллектив-дебютант, не связанный с легендарной командой.

«Я был в трудном положении, – вспоминает Хейкки. – Когда я получил предложение от Lotus, было очевидно, что McLaren меня не оставит. Других предложений не было, а Lotus хотел подписать контракт как можно быстрее.

Было бы у меня предложение от команды посильнее – я бы выбрал его. А так я решил, что начать с новой команды с хвоста решетки будет правильным решением. Я думал, что команда серьезно настроена, что у нее есть перспективы. Но выбор оказался не верным».

Хейкки Ковалайнен на Lotus T127 в 2010 году Фото: Motorsport Images

Ковалайнен провел в Lotus-Caterham три сезона, не набрав ни единого очка. В 2013-м Хейкки все-таки попал в тот Lotus, что боролся за победы в гонках – его позвали подменить Кими Райкконена в двух гонках. Но три сезона среди аутсайдеров и почти год гоночного простоя оставили свой след: пока Ромен Грожан на той же машине брал в США подиум, Ковалайнен не попадал даже в очки.

Два Гран При были проведены провально, и стали для Хейкки последними в Формуле 1. Перспективного пилота сломала дуэль с самым успешным гонщиком современности: «Я рад, что вел с ним дуэль, но в тот момент она оказалась разрушительной для моей карьеры. Я был на ходу, но не смог сохранить этот ход в борьбе с Льюисом».

Дополнительная информация: Олег Карпов