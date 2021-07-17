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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Как изменился болид Mercedes перед гонкой в Сильверстоуне?

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, главный редактор

Доработки болида чемпионской команды стали одним из главных объектов внимания на Гран При Великобритании

Как изменился болид Mercedes перед гонкой в Сильверстоуне?

Одной из причин отставания Mercedes от Red Bull в последних гонках Формулы 1 эксперты называют разный подход команд к доработке болидов. В то время как «Быки» занимаются этим очень активно и привозят доработанные детали практически на каждый Гран При, немецкая команда сосредоточила максимум усилий на разработке машины 2022 года, которая создается по серьезно измененным техническим требованиям.

По словам руководства Mercedes, даже ряд поражений не заставил коллектив отказаться от изначально составленного плана. Впрочем, представители чемпионской команды также сообщали, что этим планом предусматривалось появление определенного набора доработок на Гран При Великобритании. Интерес к этим деталям только усилился, когда вечером в пятницу Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию – после того как не смог этого сделать в пяти последних Гран При.

Изменения болида Mercedes W12, впрочем, оказались не слишком радикальными – хотя они вполне могут повлиять на работу ключевых аэродинамических элементов автомобиля. Наибольшее внимание конструкторы уделили деталям, которые находятся в районе переднего угла понтона. Изменениям подверглась конфигурация дефлекторов и конфигуратора потока (который благодаря крупному вертикальному элементу часто называют «небоскребом»). В частности, отдельные детали в этой сложной комбинации были сдвинуты вперед, чтобы раньше чем раньше вступать в контакт с набегающим воздухом. Также изменились очертания передней зоны днища – плюс увеличилось количество «растущих» из днища мелких дефлекторов.

Оба пилота Mercedes в интервью по ходу первых дней гоночного уик-энда порадовались появлению на болиде обновленных деталей – однако не считают, что доработки могут радикально сказали не темпе машины. «Изменений много, но с точки зрения темпа нельзя сказать, что мы добились огромного прогресса, – в частности сообщил журналистам Льюис Хэмилтон. – Но это в любом случае должно помочь нам оперативно сократить отставание».

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