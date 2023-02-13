Как изменилась за год машина McLaren: MCL60 vs. MCL36
После презентации в Уокинге мы сравнили фото новой модели с той, что выходила на трассы Ф1 в минувшем сезоне
Сравнение McLaren MCL36 и McLaren MC60
Фото: McLaren
Сравнение McLaren MCL36 и McLaren MC60
Фото: McLaren
Сравнение McLaren MCL36 и McLaren MC60
Фото: McLaren
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Сегодня Mercedes покажет машину 2023 года. А вот какие были прежде
Сегодня Mercedes покажет машину 2023 года. А вот какие были прежде Сегодня Mercedes покажет машину 2023 года. А вот какие были прежде
Технический анализ: что интересного мы увидели в McLaren MCL60
Технический анализ: что интересного мы увидели в McLaren MCL60 Технический анализ: что интересного мы увидели в McLaren MCL60
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