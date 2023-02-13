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Как изменилась за год машина McLaren: MCL60 vs. MCL36

После презентации в Уокинге мы сравнили фото новой модели с той, что выходила на трассы Ф1 в минувшем сезоне

Как изменилась за год машина McLaren: MCL60 vs. MCL36
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Сравнение McLaren MCL36 и McLaren MC60

Фото: McLaren

Сравнение McLaren MCL36 и McLaren MC60

Сравнение McLaren MCL36 и McLaren MC60

Фото: McLaren

Сравнение McLaren MCL36 и McLaren MC60

Сравнение McLaren MCL36 и McLaren MC60

Фото: McLaren

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