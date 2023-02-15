Как изменилась за год машина Ferrari: SF-23 vs. F1-75
Так как два творения Скудерии довольно сильно похожи друг на друга, новинку проще всего отличить по темному фону
И да, мы знаем, что на заглавном фото изображена модель SF21 из позапрошлого сезона
Слухи: новая машина Mercedes отказала по ходу обкатки
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