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Как изменилась за год машина Ferrari: SF-23 vs. F1-75

Так как два творения Скудерии довольно сильно похожи друг на друга, новинку проще всего отличить по темному фону

Как изменилась за год машина Ferrari: SF-23 vs. F1-75
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Ferrari F1-75
Ferrari SF-23
Ferrari F1-75

И да, мы знаем, что на заглавном фото изображена модель SF21 из позапрошлого сезона

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