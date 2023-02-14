Как изменилась за год машина Aston Martin: AMR22 vs. AMR23
Команда из Сильверстоуна поздно вечером в понедельник представила свою машину для нового сезона Ф1. Мы сравнили ее с прошлогодней моделью
Ferrari провела презентацию. А вот прежние машины команды в Ф1
Пиастри рассказал о главном совете, который дал ему Уэббер
Самое важное:
Бог ветра и кленовые листья. Цунода показал шлем для сезона-2023
Бог ветра и кленовые листья. Цунода показал шлем для сезона-2023 Бог ветра и кленовые листья. Цунода показал шлем для сезона-2023
Главные технические решения команд Ф1 в сезоне-2022: Mercedes
Главные технические решения команд Ф1 в сезоне-2022: Mercedes Главные технические решения команд Ф1 в сезоне-2022: Mercedes
Сегодня Mercedes покажет машину 2023 года. А вот какие были прежде
Сегодня Mercedes покажет машину 2023 года. А вот какие были прежде Сегодня Mercedes покажет машину 2023 года. А вот какие были прежде
Технический анализ: что интересного мы увидели в McLaren MCL60
Технический анализ: что интересного мы увидели в McLaren MCL60 Технический анализ: что интересного мы увидели в McLaren MCL60
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.