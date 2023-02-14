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Как изменилась за год машина Aston Martin: AMR22 vs. AMR23

Команда из Сильверстоуна поздно вечером в понедельник представила свою машину для нового сезона Ф1. Мы сравнили ее с прошлогодней моделью

Бернардо Мальдонадо
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Как изменилась за год машина Aston Martin: AMR22 vs. AMR23
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