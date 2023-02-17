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Формула 1 / Презентация Alpine Новость

Как изменилась за год машина Alpine: A523 vs. A522

При внимательном сравнении у новой машины из Энстоуна оказалось немало отличий от своей предшественницы

Как изменилась за год машина Alpine: A523 vs. A522
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Alpine A523
Alpine A522
Alpine A523
Alpine A522
Alpine A523
Alpine A522
Alpine A523
Alpine A522
Alpine A523
Alpine A522
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