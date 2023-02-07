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Как изменилась за год машина Alfa Romeo: сравнение С42 и С43

Швейцарцы представили свою новинку раньше всех в Ф1. Сравнительные фото позволяют увидеть эволюцию шасси за прошедшую зиму

Как изменилась за год машина Alfa Romeo: сравнение С42 и С43
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