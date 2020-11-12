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Формула 1 / Новость

Как избежать вражды пилотов в команде? Вольф спросил совета у Проста

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Как избежать вражды пилотов в команде? Вольф спросил совета у Проста
Автор:
, Редактор Ф1

Глава Mercedes F1 рассказал, что поинтересовался у французского чемпиона, как избежать сценария, подобного их противостоянию с Айртоном Сенной

Противостояние Сенны и Проста во второй половине 80-х и начале 90-х давно стало культовым для Формулы 1 и ее болельщиков. Особого внимания в их соперничестве неизменно заслуживают сезоны 1988 и 1989 годов, когда два чемпиона были напарниками по McLaren.

Тогда команда Рона Денниса безоговорочно доминировала в Ф1, отдавая соперникам лишь редкие победы – это очень похоже на положение Mercedes в наши дни.

Тото Вольф, который с 2013 года руководит чемпионским коллективом, известен как мастер менеджмента персонала. Он умело находит нужных специалистов, отводит каждому ту роль, где он покажет себя эффективнее всего, и при этом грамотно гасит внутренние конфликты.

Среди прочего это касается и отношений между гонщиками – они порой были весьма острыми во время выступлений за Mercedes Нико Росберга, но с появлением в Брэкли Валттери Боттаса произошли заметные изменения. 

В подкасте Beyond the Grid Тото рассказал, что консультировался у Проста в отношении того, как грамотно строить работу с пилотами. 

«Мы всегда были открыты друг с другом, – отметил австриец. – Помню, как еще в начале своей работы в Mercedes я обсуждал эту тему с Аленом Простом. Я прямо спросил, что пошло не так между ним и Айртоном Сенной.

Он ответил, что порой они не были уверены, поддерживает их команда или нет. Что в этом вопросе всегда было много политики.

Я не знаю, действительно это так или нет, потому что не участвовал во всем этом, хотя тот период, конечно, был великой эрой. 

Но сами мы вообще не занимаемся политикой. В отношении с внешним миром – безусловно, но внутри никакой политики и точка. Я бы никогда не позволил такого. 

Прозрачность, честность друг с другом, поиск причин в проблеме, а не взаимные обвинения, делегирование прав и возможностей – вот что более всего важно для нас. 

Именно потому мы находимся в хорошем положении и получаем удовольствие, но не забываем о необходимости двигаться вперед».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ален Прост , Тото Вольф
Команды Mercedes
Автор Люк Смит

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