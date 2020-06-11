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Формула 1 / Новость

Как избежать толпы на стартовой решетке? FIA придумала способ для Формулы 1

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Как избежать толпы на стартовой решетке? FIA придумала способ для Формулы 1
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
11 июн. 2020 г., 16:49

Из боксов – сразу на прогревочный круг. Формуле 1 предложили новый формат старта

Международная автомобильная федерация разработала новую процедуру старта. FIA разослала организаторам чемпионатов рекомендации по проведению гонок в условиях карантина. Среди получателей оказалась и Формула 1. Гоночной серии предложили отказаться от столпотворения на стартовой решетке.

По нынешним правилам пилоты покидают боксы, проезжают полный круг и останавливаются на своем месте на старте. После этого машину окружают инженеры и механики: в таком виде автомобиль стоит 10-20 минут. Все это время вокруг болида ходят люди: для VIP-гостей и спонсоров команд в этот момент наступает шанс сфотографироваться с машиной и пообщаться с гонщиком.

Только после этого спортсмены уезжают на прогревочный круг. Завершив этот круг, пилоты самостоятельно выстраиваются на решетке, чтобы затем принять старт. FIA предложила упразднить стояние машин на прямой, чтобы не провоцировать излишние контакты между людьми.

Так выглядит стартовая решетка при стандартной процедуре

Так выглядит стартовая решетка при стандартной процедуре

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Федерация порекомендовала Формуле 1 отправлять гонщиков на прогревочный круг сразу из боксов. Это минимизирует общение и физическое сближение между сотрудниками разных команд. Именно сокращение числа межличностных контактов может предотвратить распространение коронавируса в Формуле 1.

По данным Motorsport.com, Формула 1 не собирается использовать схему, придуманную FIA. В то же время чемпионат готов по-другому сократить пребывание людей на стартовой решетке. Сейчас речь идет об ограничении числа людей, допущенных на стартовую прямую, а также об ограничении времени простоя на прямой 15 минутами.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Джонатан Нобл

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