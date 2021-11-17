Как избежать новых стычек Макса и Льюиса? Сайнс предложил выход
Испанский пилот Ferrari заметил, что гравий в зонах безопасности мог бы решить проблему нарушения границ трассы
Одним из ключевых событий бразильского Гран При стал эпизод на 48-м круге, когда Льюис Хэмилтон попробовал отобрать лидерство у Макса Ферстаппена. В итоге оба выехали за пределы трассы, но порядок остался неизменным.
Судьи FIA не стали разбирать этот эпизод на предмет нарушений, однако спустя два дня после финиша Mercedes затребовала пересмотра ситуации с учетом новых данных.
Пока окончательное решение неизвестно, Карлос Сайнс предложил свой взгляд на ситуацию.
«Лично я считаю, что эту проблему можно решить, сделав в четвертом повороте гравийную зону безопасности, – отметил испанский гонщик Ferrari, который в Сан-Паулу финишировал шестым. – Вы видели, что после старта несколько пилотов, включая и нас [с Шарлем Леклером], слишком широко выехали в четвертом повороте. Будь там гравий, никто бы не стал делать этого.
Сейчас у судей есть с этим проблема, а с гравием никаких проблем не было бы – ни у них, ни у Майкла [Маси, руководителя гонок Ф1], ни у Льюиса с Максом».
Вид трассы «Интерлагос»
Фото: Джерри Андре / Motorsport Images
Прежде в четвертом повороте бразильской трассы была именно гравийная ловушка, которую позже закатали в асфальт, как сделали в начале XXI века на многих трассах. Гравий не устраивает организаторов мотоциклетных гонок, которые как раз предпочитают ровное покрытие. Но серьезных мотоциклетных соревнований на «Интерлагосе» никогда не было, не планируются они и в будущем.
«Мы продолжаем просить о гравийных ловушках, – рассказал Сайнс. – Надеюсь что в будущем, особенно на трассах как в Сан-Паулу, где не ездит MotoGP, мы увидим их возвращение. А то сейчас все тормозят в четвертом повороте так поздно, как не делали этого никогда прежде».
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