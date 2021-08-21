Хилл стал первым чемпионом Ф1 во втором поколении – его знаменитый отец Грэм побеждал в чемпионатах 1962 и 1968 годов.

История Дэймона не похожа на карьеры других чемпионов: у него не было вороха побед и титулов в молодежных сериях, а в Ф1 он попал очень поздно, а в составе сильнейшей команды Williams оказался во многом потому, что ее лидер Ален Прост заблокировал приглашение себе в напарники Айртона Сенны.

Хилл в то время был тест-пилотом коллектива – и получил шанс выступать в Гран При. Этой возможностью британец распорядился как нельзя лучше, одержав в сезоне-93 три победы и закрепившись в составе команды.

Сезон 1996 года принес Дэймону титул – к удивлению многих, после этого он покинул Williams. В дальнейшем выступал далеко не столь удачно, вскоре завершив карьеру.

Об интересных подробностях той истории в подкасте Beyond the Grid рассказал Патрик Хед – сооснователь команды и ее технический директор на протяжении многих лет.

«Он [Хилл] имел привычку окружать себя весьма странными людьми, – признался Хед. – Одним из таких был его менеджер по имени Майкл Брин.

Когда пришло время вести переговоры о продлении контракта [на 1997 год], Дэймон даже не пришел на них, отправив этого Брина. Характер у того, надо признать, был крайне неприятный.

Он плюхнул Фрэнку [Уильямсу] на стол свой портфель и всем своим видом показал, что готов закинуть туда и ноги, если бы ему это кто-то позволил.

От него прямо-таки исходило высокомерие. Он сказал Фрэнку: "Дэймон даже не будет рассматривать выступления за вас, если его зарплата не составит как минимум цифру из 1995 года, увеличенную в пять раз".

Фрэнк задумался. В комнате висела неловкая и гнетущая тишина. Она продолжалась минуту или даже две. Наконец, он заговорил: "Майкл, забирай-ка ты свой портфель с моего стола, а дверь вон там. Пожалуйста, уходи».

Хед добавил: «Очень жаль, что сам Дэймон не пришел на ту встречу. С ним бы мы смогли нормально поговорить.

Фрэнк тогда сказал: "Что ж, давай начинать думать о других пилотах". Одним из таких был Френцен [который в итоге перешел в Williams]. Потом много говорили, что контракт с Френценом был подписан еще задолго до всей этой истории, но это неправда».

Сейчас 75-летний Хед признает, что и команде, и пилоту то расставание не принесло ничего хорошего.

«Для Дэймона это была серьезная ошибка, – объяснил Патрик. – Ему помешали собственное эго и еще ряд вещей.

Вообще-то, он должен был выигрывать чемпионат еще в 1995-м, но не смог сделать этого в силу ряда причин. Но к 1996-му он хорошо подготовился, и по физической форме едва ли не превосходил Михаэля [Шумахера]. Здесь Дэймон все делал правильно.

Мне кажется, в 1995-м он не смог справиться с влиянием Михаэля, однако следующей зимой явно набрал хорошую форму – физическую и не только. Возможно, его кто-то наставлял.

Он вернулся с настроем, что не уступает Шумахеру и может взять над ним верх. Мне кажется, психология для гонщиков важна не меньше, чем в любом другом виде спорта».

Покинув Williams, Хилл провел в Ф1 еще три сезона. Выступая за Arrows и Jordan, он одержал всего одну победу. Жак Вильнев выиграл в 1997 году титул, выступая за сэра Фрэнка.