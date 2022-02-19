Как Haas скатилась в аутсайдеры Ф1? Штайнер рассказал

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Уже на самом первом Гран При Австралии 2016 года Ромен Грожан принес команде Haas шестое место, а через две недели в Бахрейне финишировал пятым. Коллектив Джина Хааса по итогам своего самого первого сезона в чемпионате стал восьмым, повторил этот результат в сезоне-2017, а еще годом позже регулярно участвовал в борьбе лидеров.

И хотя доехать до подиума его пилотам так и не удалось, весомые 93 очка позволили занять пятое место в итоговой таблице – впереди McLaren, Force India (нынешней Aston Martin) и еще нескольких команд с богатой историей.

Однако затем результаты стали падать: всего за пару лет Haas съехала в хвост пелотона, а сезон-21 и вовсе не принес ей ни одного очка.

Бессменный глава команды Гюнтер Штайнер объяснил причины такого спада – и объяснил, что дает основания надеяться на новый подъем.

«Жизнь – это американские горки, где взлеты и падения сменяют друг друга, – рассказал тиролец в видеоинтервью для пресс-службу команды. – И я продолжаю напоминать об этом своим людям. Дело, конечно, не в том, что за три [последних] года мы разом отупели. Просто имели место события, которых мы не могли ожидать – и к ним пришлось приспосабливаться.

Именно поэтому в 2021-м мы оказались там, где оказались. Но я вижу, что людям в команде очень хочется вернуться на прежний уровень и биться за что-то серьезное. Именно это приносит вам удовольствие от спорта. Сейчас в календаре 23 гонки – и если не получаешь удовольствия, то просто не выдержишь».

В Haas сознательно отказались от работы над машиной в 2021 году, чтобы бросить все ресурсы на разработку шасси для 2022-го. Помочь американской команде должно и создание в Маранелло специального конструкторского штаба.

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«Тот факт, что сезон-2021 завершился, уже принес большое облегчение. Мы очень надеемся, что 2022-й сложится лучше, – сказал Штайнер. – Честно говоря, я не хочу вспоминать прошлый год. Но уверен, что мы поступили правильно, когда в конце 2020-го приняли решение сделать следующий сезон переходным.

Его результат получился предсказуемым, и ничего приятного в этом, конечно, не было. Но иногда вы должны пройти через трудности, чтобы стать лучше. Именно так произошло с нами. Потребовался шаг назад, чтобы сделать два вперед. Но чем меньше я вспоминаю и говорю про 2021-й, тем лучше для всех».

Он добавил: «В конце 2020-го мы стали заново выстраивать команду для подготовки к созданию новой машины – зная, что все равно опоздали что-то делать для 2021-го. Нам помогло то обстоятельство, что Ferrari пришлось из-за лимита бюджетов сокращать свой штат. У них оказалось слишком много людей – и мы взяли тех, кто оказался лишним. Нам это стало большим подспорьем, так как до этого у нас тоже были кадровые потери.

Очень здорово, что теперь у нас есть собственный офис на фабрике Ferrari. Они готовили его для себя, планируя расширение. Но потом в Ф1 ввели лимит бюджетов, и помещения оказались свободны. Так у нас появился отдел в Маранелло. В команде всегда было немало тех, кто перешел из Ferrari, а теперь люди еще и могут работать в знакомом окружении. При этом наш офис полностью отделен от Ferrari, так как этого требуют правила, а мы всегда соблюдаем их. Да, это везение, но неслучайно говорят, что удача улыбается тем, кто упорно трудится».

Новую машину VF-22 для Haas строил Симоне Реста – в недавнем прошлом один из ключевых конструкторов Ferrari.

«Пришел Симоне – и сразу же начал выстраивать свою техническую команду и одновременно вести работу над новой машиной, – пояснил Штайнер. – В первые месяцы все было слишком сложно и неорганизованно, но уже с апреля-мая мы набрали очень хороший темп.

Я могу сравнить это с развитием команды в 2016-18 годах, когда прогресс тоже был очень быстрым. Те, кто работают с нами с 2018-го, отлично помнят, каково это – зарабатывать очки в каждой гонке и заканчивать сезон на пятой позиции. Конечно, всем хочется вернуть такие результаты – но есть понятное волнение, получится ли. Ведь два последних года сложились для нас не особенно здорово».

Haas VF-22 Фото: Haas F1 Team

Скорость или надежность?

Также глава Haas затронул извечный вопрос Формулы 1 о том, что важнее на старте новой технической эры – чистая скорость автомобиля или его надежность.

«Конечно, каждый рассчитывает получить быструю и надежную машину, – объяснил Гюнтер. – Но если надо выбрать что-то одно – я предпочту скорость.

И вот почему: если ваша машина не ломается, но едет медленно, добавить ей скорости очень сложно. Разобраться с ненадежностью тоже непросто – но все же намного проще, чем добавить темп, так как это не требует серьезных переделок.

Надеюсь, на тестах наша машина сразу покажет себя быстрой. Поломки, разумеется, вполне ожидаемы, ведь машина совсем новая. Нам лишь нужно быстро реагировать на них, чтобы проводить как можно больше времени на трассе и дать пилотам возможность адаптироваться к непривычной технике».

Тесты Формулы 1 в Барселоне стартуют 23 февраля.