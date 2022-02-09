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Формула 1 / Презентация Red Bull Racing Новость

Как Haas превзошла Red Bull. История двух презентаций

Одна команда сразу объявила, что покажет только ливрею – но в итоге «засветила» технические решения. Другая же избрала совсем не такой подход…

Как Haas превзошла Red Bull. История двух презентаций
Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
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Ожидание первого Гран При нового сезона для поклонников Ф1 традиционно делится на три этапа: сначала они ждут объявления даты презентаций, следом – самих презентаций, и уже в самом конце – тестовых сессий. А там и до гонки недалеко.  

В нынешнем сезоне презентации вызывали особый интерес – радикальная смена правил обещала необычные конструкторские решения, потенциальные сенсации и серьезные различия между машинами. 

Поначалу неофициальным лидером в споре за право первой раскрыть карты долго оставалась Aston Martin, выбравшая для представления машины 10 февраля. Потом их подвинули представители Red Bull, «застолбившие» 9 февраля.

Но всех удалось опередить Haas – главные аутсайдеры чемпионата-2021 опубликовали свои картинки 4 февраля. При этом в команде Никиты Мазепина сразу оговорились, что показывают лишь раскраску VF-2022 на некоем «прототипе шасси».

Но когда кадры были опубликованы, оказалось, что прототипом в Haas назвали просто раннюю версию – которая, тем не менее, является вполне аутентичной и явно содержит многие решения окончательной машины. 

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Но все же полноценный старт презентациям должна была дать именно Red Bull. Увидеть новую RB18 всем было особенно интересно – ведь это была не просто одна из машин, построенных по правилам 2022 года, но творение самого Эдриана Ньюи. 

Мероприятие должно было стартовать в 19:00 Мск, и за четверть часа до этого, как нередко бывает, в социальных сетях появились «утекшие» кадры новинки. С первого же взгляда на них стало ясно, что это по сути концепт, показанные FOM еще летом, в ливрее Red Bull.

Закралось сомнение, не попытка ли это перехитрить самых хитрых и направить по ложному пути. Но вскоре оказалось, что кадры не являются фейком – команда действительно не захотела раскрывать свои наработки, и вместо презентации просто показала чужой шоу-кар.

Говоря откровенно, в этой ситуации Haas поступила много честнее: сразу объявила, что опубликует только ливрею, а в действительности приоткрыла завесу тайны над машиной VF-22.

А вот Red Bull поступила прямо наоборот. «Быки», заявив о полноценной презентации, в итоге даже намеком не обозначили, на что похожа их машина, огорчив поклонников Ф1 и порадовав разве что своего титульного спонсора Oracle. И этим явно не заработали себе новых поклонников. 

Уже 10 февраля череду презентаций продолжит Aston Martin. Может, хоть в этот раз мы все же увидим полноценную машину 2022 года?

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В Mercedes посмеялись над фальшивой презентацией Red Bull
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В Mercedes посмеялись над фальшивой презентацией Red Bull
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