С 2014 года, когда Гран При России дебютировал в календаре Формулы 1, гонку принимал только «Сочи Автодром». Слухи о том, что для нее выберут другое место, возникали с завидной регулярностью – но долгое время оставались лишь слухами. Однако нет дыма без огня: организаторы чемпионата мира официально объявили, что с 2023 года этап переедет на новый автодром «Игора Драйв» в Ленинградской области.

При этом организацией этапа будет и дальше заниматься компания «Росгонки», которая последние годы проводила Гран При в Сочи. Ее глава Алексей Титов в интервью для читателей Motorsport.com Россия ответил на главные вопросы по поводу смены трассы.

Правильно я понимаю, что контракт с Формулой 1 по-прежнему у «Росгонок», и перенос этапа на другую трассы – это инициатива российской стороны? Нужны ли были согласования с FOM?

Конечно, нужны были согласования с FOM. Контракт действительно у нас, он рассчитан до 2025 года, мы и будем продолжать заниматься организацией этой гонки. Проработкой возможности переноса мы занимаемся уже достаточно давно, и сейчас она наконец-то перешла в некую финальную стадию, когда о планах можно заявлять открыто.

Как появилась идея о переносе гонки? В чем причины?

В 2018 году состоялся визит на «Игору» президента FIA Жана Тодта, во время которой он сказал, что «здесь должна проходить Формула 1». Возможно, эта фраза стала зерном, которое засело у всех в голове и начало медленно, но верно прорастать.

Основная проработка связана с подготовкой самого объекта, подготовкой близлежащих и прилегающих территорий, инфраструктуры. Мы понимаем, что площадка изначально планировалась под другие цели, поэтому конечно адаптация необходима.

Безусловно, на повестке не только вопросы обновления инфраструктуры самой трассы, но и всего, что происходит вокруг «Игоры Драйв». Второе Сочи – в плане инфраструктуры – никто строить, естественно, не будет. Но, конечно, дорожно-транспортную инфраструктуру необходимо обновлять. Это будет происходить силами как областных, региональных структур, так и федеральных. Конечно, будем говорить об обновлении самой трассы и ее инфраструктуры тоже.

Трасса «Игора-Драйв» Фото: DTM

Существует мнение, что на «Игоре» нужно будет перестраивать здание пит-билдинг. Так ли это?

Нет, глобальной перестройки совершенно точно не будет. По размерам объект немногим отличается от европейских трасс – если говорить об основных ключевых объектах, таких как главная трибуна, пит-билдинг и так далее. Поэтому перестройки точно не будет. Но ряд зон, территорий будет расширен. Условно говоря, сноса зданий и строительства чего-то нового, каких-то колоссальных надстроек не будет. Речь идет о точечных изменениях.

На самой трассе будут ли изменения?

Да, планируется удлинение трассы. В текущей конфигурации она находится ближе к концу списка по длине, если сравнивать ее с другими трассами в календаре Формулы 1. Поэтому нужно сделать ее длиннее. Добавится еще немного перепада высот, более профилированными станут некоторые повороты, поэтому со спортивной точки зрения это будет захватывающее зрелище.

Достаточно ли там гаражей в комплексе боксов?

Гаражей действительно маловато, нужно будет увеличивать их количество. Но это решается либо временными конструкциями либо аккуратными эстетичными пристройками к зданию.

Будет ли это выполнять компания Хермана Тильке? Или это уже своими силами?

Нет, это будет осуществляться своими силами.

«Сочи Автодром» принимает Формулу 1 с 2014 года, заслужив противоречивые оценки Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Что будет с трассой в Сочи? Продолжит ли она функционировать и ждут ли ее какие-то изменения?

С ней все будет хорошо. Она продолжит свое существование, потому что все-таки это не только автоспортивное наследие и первая гоночная трасса, принявшая Формулу 1 в России. Это еще и часть олимпийского наследия Российской Федерации. Потому что хоть объект непосредственно в Олимпиаде участия не принимал, но все равно является неотъемлемой частью этого наследия. Мы будем его только дальше развивать, и если говорить о спортивных перспективах, то они остаются неизменными.

Вместе с Формулой 1 лицензия никуда с трассы не уйдет. «Сочи Автодром» сохранит первую категорию. Трасса готова будет принимать любые серии. А вот с точки зрения коммерческого использования, если говорить именно про 2023 год, то тут конечно у нас развязываются руки – все ограничения, которые раньше были связаны с Формулой 1 и ее присутствием на автодроме, теперь снимаются.

Мы можем более гибко подойти к использованию очень большого количества территории автодрома, с абсолютно иным форматом. Это нас радует, потому что это позволяет автодрому эволюционировать как объекту, а нам как команде.

Это одна из причин почему не обсуждался вопрос чередования гонок в Сочи и Санкт-Петербурге?

Я бы не сказал. Идея чередования гонок еще не отметена окончательно. Неправильно говорить, что обсуждение ее существует как живая тема, но она еще и полностью не закрыта. Мы пока сконцентрированы на проработке детального плана проведения гонки в Санкт-Петербурге. Это сейчас первоочередная задача.

Как мероприятие будет эволюционировать дальше – это уже следующий вопрос. Контракт заканчивается в 2025 году. Рано или поздно должны начаться дискуссии по поводу того, будем мы его продлевать или нет. Конечно, в этих обсуждениях будут рождаться и дискуссии на тему условий, формата и так далее. Но это дискуссии будущего.

В чем главные вызовы? Транспортная доступность?

В Шанхае, например, путь на трассу занимает по полтора-два часа. Безусловно транспортная доступность играет роль, и это один из вопросов в нашей повестке. Данное направление надо усиливать. Мы стремимся решить транспортные задачи не только за счет расширения дорог и увеличения количества парковочных мест – мы в том числе обсуждаем улучшение железнодорожного сообщения.

Осенью 2019 года «Игору» посетили пилоты и организаторы DTM. К сожалению, коронавирус помешал провести этап серии в сезоне-2020 Фото: Igora Drive

Стефано Доменикали был в Санкт-Петербурге в конце текущей недели. Каковы его впечатления, какова его реакция? Зачем нужен был этот визит?

Конкретно этот визит, который прошел в пятницу, был частным. Поэтому я не буду его комментировать. Ранее Стефано уже прилетал на автодром, он очень хорошо знаком с объектом, очень хорошо знаком с городом. Он был приятно удивлен и впечатлен увиденным, дал высокую оценку объекту и результатам нашей работы.

Мы получили большое количество положительных отзывов. Само собой, есть комментарии и по точкам, на которые необходимо обратить внимание – чтобы автодром лучше подходил для Формулы 1. Но это все замечания технического характера.

Ведутся ли переговоры о продлении контракта с FOM?

На данный момент эти переговоры не в активной фазе. Но стороны понимают, что скоро эти переговоры начнутся. Пока же сконцентрированы на текущих задачах. Нам в любом случае еще этот год и следующий год проводить гонку в уже полюбившемся всем Сочи. Параллельно с этим ведется активная работа по переносу гонки, сейчас это два основных фокуса – именно в такой последовательности.

Сохранится ли команда Гран При России?

Да, «Росгонки», как были организатором этапа, так им и останутся. Здесь вообще никаких изменений. «Росгонки» сохраняют за собой право на организацию и проведение Гран При, и мы будем продолжать этим заниматься.