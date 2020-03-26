Как главная сила Ф1 внезапно стала ее главной слабостью

Чейз Кэри недавно выразил уверенность, что сезон 2020 года не просто состоится, но и будет включать до 18 Гран При. Однако скептики по-прежнему сильно сомневаются в том, что чемпионат вообще будет разыгран. Из-за непредсказуемой пандемии едва ли не каждая неделя приносит новые неприятные сюрпризы.

Пока никто не спешит говорить, что жизнь вернется в нормальное русло в ближайшие недели. Конечно, всем хотелось бы побыстрее победить коварный вирус и зажить как прежде, но большинству приходится признать: это будет долгий процесс.

Государства и правительства говорят о карантине и изоляции, причем меры вводятся на полгода, а то и больше. И пока нет никаких официальных прогнозов о том, когда все может нормализоваться.

В каждой стране ведут учет числа заразившихся, и первым позитивным знаком является снижение темпов их прироста. Все очень внимательно следят за Китаем, который уже прошел пик эпидемии, но пока не снял до конца все ограничительные меры.

Понятно, что возвращение к привычной жизни не будет одномоментным. Не бывает так, чтобы в какой-то день все сидели по домам, а на следующий разом отправились в рестораны, клубы и на спортивные соревнования.

Потребуется некоторый переходный период. Важно будет убедиться, что вирус не вернется второй волной, поэтому карантин будут снимать постепенно. Спорт на первое время вернется какими-то небольшими соревнованиями, которые можно организовать оперативно.

Эстебан Окон, Renault F1 Team, в защитной маске Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Теннисный матч между лидерами рейтинга можно провести без долгой подготовки, на это не потребуется долгого времени. Игры национального чемпионата по футболу – дело нескольких недель, так как властям и медикам потребуется взвесить потенциальный риск для болельщиков.

Когда уверенность в том, что вирус не вернется, окрепнет, можно будет говорить о чем-то более глобальном. Но чем серьезнее соревнование, тем сложнее его подготовить и тем больше времени это требует.

Неудивительно, что два самых масштабных спортивных события этого года – Олимпиада и Евро-2020 – были отложены вовсе не на пару месяцев. Оба теперь пройдут только в 2021 году.

Главная сложность для организаторов сейчас в том, чтобы не просто спрогнозировать сроки окончания эпидемии, но и выбрать новую дату своих соревнований так, чтобы гарантированно исключить риск новых переносов.

И здесь Формула 1 оказывается в невыгодном положении. Это уже давно не несколько команд с десятком механиков в каждой, когда можно по сигналу отпереть ворота и выгнать грузовики с баз. Спорт стал настолько глобален, что всерьез соперничает с Олимпиадой и футбольным Кубком мира. Это серьезный бизнес.

На каждый этап прилетает около полутора тысяч человек, чтобы устроить шоу для сотен тысяч зрителей. Эти переезды сопровождаются перевозками многих тонн груза, которые требуется доставить из одной точки в другую без задержек и опозданий. По уровню планирования все это сродни военной операции.

Популярность и рекламные возможности Ф1 таковы, что промоутеры и даже государства готовы платить десятки миллионов и нести в итоге убытки, лишь бы принять у себя Гран При. Потому что всем понятен эффект, который проведение этапа оказывает на местную экономику, не говоря уже о прямых доходах от продажи билетов. Не стоит забывать и о факторе национального престижа.

Влияние Формулы 1 здорово помогло промоутерам даже не самых успешных компаний в годы экономического бума. Но сейчас вместе с вирусом пришел и новый финансовый кризис.

События в Австралии стали показательными для всех: та скорость, с которой принималось решение об отмене этапа, послужила предостережением всем остальным промоутерам. Они платят огромный взнос и готовят свою инфраструктуру, но вдруг оказалось, что все может рухнуть в один миг.

Стойка со средством для дезинфекции рук в паддоке Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

И теперь, чтобы не рисковать своим этапом, местные организаторы – особенно в дальних гонках – будут вынуждены заручиться тоннами гарантийных писем от всех причастных, что все не сорвется в последний момент. Границы должны быть открыты, а персонал команд – иметь возможность пересечь их. Никто не хочет повторения Мельбурна.

Причем подобные гарантии требуются за несколько месяцев до начала уик-энда. Только тогда участники и организаторы смогут начать планомерную подготовку к соревнованиям.

Наверное, самой простой в плане организации является гонка в Сильверстоуне. И даже с ней все далеко не просто. Да, британские команды легко попадут туда – но все равно остаются те, кто базируется в континентальной Европе.

Ferrari, AlphaTauri и Alfa Romeo еще за несколько недель до Гран При потребуется гарантия, что действующие ограничения не помешают по пути на трассу. И это не считая последствий Брэкзита. Но даже если британская сторона предоставит такие гарантии, никто не застрахован, что власти Франции или Италии не введут у себя из-за внезапного изменения ситуации какой-то более строгий режим, что разом перечеркнет все усилия.

У промоутеров британского Гран При, несмотря на государственную поддержку, велик шанс оказаться банкротами в случае какого-то форс-мажора. Рискнут ли они продолжать подготовку к гонке, если сохранятся хоть небольшие сомнения в итоговом результате?

Для этапов за пределами Европы все не в пример сложнее. Ведь персонал и болельщики съезжаются из множества стран, и всегда сохраняется вероятность, что какая-то из них сочтет нужным закрыть границы.

Да, боссы Ф1 с оптимизмом смотрят в будущее (хотя публичные заявления и направлены в первую очередь на спокойствие совладельцев спорта). Но перед ними стоит очень сложная задача при перезапуске гонок. Можно сказать, что чемпионат стал жертвой собственной популярности.

Когда человечество одержит окончательную победу над эпидемией – скорее всего, на это потребуется пару месяцев, – придет момент внести окончательную ясность. Но вполне возможно, что единственным выбором к тому моменту останется только полная отмена чемпионата 2020 года.