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Формула 1 / Аналитика

Как Формула 1 прекратит бессмысленные и дорогие войны мотористов

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Как Формула 1 прекратит бессмысленные и дорогие войны мотористов
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
1 июн. 2020 г., 01:05

Оргомные расходы производителей силовых установок, похоже, останутся в прошлом – и все благодаря новым правилам, которые начнут действовать уже в этом году

Траты на создание и модернизацию двигателей официально выведены из-под лимита, который в среду вечером утвердил Всемирный совет FIA. Это сразу позволило предположить, что моторы могут стать новым полем битвы и инструментом успеха, хоть их доработки и потребуют серьезных сложений.

Именно поэтому новые правила в отношении двигателей были отдельно прописаны в решениях Совета, которые до того были согласованы на переговорах команд. 

До настоящего времени производители имели право готовить к каждому сезону принципиально новую версию силовой установки, а затем обновлять любой из ее компонентов к тому моменту, когда тот ставится на машину перед уик-эндом Гран При. Так как только без штрафа можно использовать три мотора за сезон, общее количество спецификаций оказывается очень большим.

Но правила игры радикально изменятся с будущего сезона. Теперь каждый будет омологировать единственную версию, которая затем будет использоваться с начала 2021 до конца 2025 года.

Новые правила гласят: «Производители силовых установок получат возможность представить на омологацию только одну спецификацию, а выданная омологация будет действовать до конца 2025 года».

Это не значит, что на протяжении пяти лет в моторы нельзя будет вносить никаких изменений. Но регламент вводит предельно строгие рамки, которые будут действовать на протяжении тех же пяти сезонов.

Уже в этого года вступает в силу запрет на обновление ряда небольших компонентов, а другие разрешено модернизировать раз в год до 2023-го.

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К примеру, детали под клапанной крышкой, внутри головки блока цилиндров, в картере двигателя и коробке передач, а также MGU-H уже нельзя трогать в 2020-м. Но их можно будет по разу доработать к старту каждого из трех следующих сезонов. 

Другие компоненты – MGU-K и батарею – разрешено усовершенствовать один раз от настоящего момента до конца 2021 года, и затем еще по разу в 2022-м и 2023-м

Всего в списке, подготовленном FIA, содержится 41 наименование узлов и агрегатов, для каждого их которых оговаривается подобная схема обновлений. Но в целом почти везде речь идет максимум об одной доработке за год.

В 2021-м, подготовив омологированную версию к старту чемпионата, производители смогут единожды улучшить ее. За этим последуют улучшения к старту сезонов-22 и 23, после чего двигатели по сути будут заморожены.

При этом, как всегда, существует оговорка и возможность что-то изменить, исходя из соображений надежности.  

Поэтому поводу сделана следующая оговорка: «Производитель вправе по ходу периода омологации запросить у FIA возможность внести изменения в конструкцию, но лишь исключительно в целях надежности, безопасности, экономии средств или проблем с поставками. 

Подобные обращения должны быть направлены в Технический департамент FIA и содержать всю необходимую дополнительную информацию. FIA сообщит ответ всем производителям».

Еще один любопытный момент состоит в условии, что с начала 2021 года клиентские команды должны использовать ту же самую спецификацию мотора, что и сам производитель. Тот же подход предусмотрен для масла и топлива, если у клиента нет собственного альтернативного поставщика.

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Серия Формула 1
Автор Джонатан Нобл

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