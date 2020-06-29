Как Формула 1 четыре месяца жила без гонок. Итоги карантина

Три месяца назад в два часа ночи по московскому времени мы узнали: Гран При Австралии не состоится. К тому моменту ситуация уже выглядела угрожающе – гонку в Китае перенесли на неопределенный срок еще раньше. Но именно после отмены этапа в Мельбурне расписания гоночных чемпионатов посыпались, как карточные домики.

Автодромы опустели, а в карантине оказались самые разные люди – от многократных чемпионов до болельщиков, которые решили начать смотреть гонки Формулы 1 именно с Гран При Австралии 2020 года.

Автоспорт встал на паузу. В то же время за эти три месяца произошло немало важных событий. И перед тем как перестать ныть, как скучно без гонок (и начать ныть, что скучно видеть бесконечные победы Mercedes), мы решили напоследок окинуть взглядом весну и начало лета. Вспомнить, как коронавирус повлиял на самые знаменитые гонки в мире.

Идею отменить Гран При Австралии в последний момент болельщики не оценили Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Календарь

После паузы длиной в четыре месяца расписание Формулы 1 заметно изменилось. К счастью, не так сильно, как хотел Берни Экклстоун – тот предложил вообще чемпионат 2020 года. И все-таки изменений накопилось столько, что изложить их лучше списком:

впервые Формула 1 не провела ни одной гонки весной. Сезон начнется рекордно поздно: 5 июля. Это на месяц с лишним позже, чем в 1951 году, когда турнир из восьми этапов стартовал 27 мая;

Формула 1 начинает сезон, не зная, когда и где она его закончит: подтверждены только восемь первых этапов. О том, что будет дальше, пока есть только слухи;

впервые в истории чемпионата трассы трассы будут принимать по два этапа – что привело к появлению в календаре гонки с экзотическим названием Гран При 70-летия Формулы 1;

официально отменили семь гонок – Гран При Австралии, Нидерландов, Монако, Азербайджана, Франции, Сингапура и Японии. Еще четыре этапа, которые изначально должны были пройти весной и в начале лета – Бахрейн, Вьетнам, Китай и Канада – считаются перенесенными на неопределенный срок;

в неофициальном списке претендентов на проведение этапов Формулы 1 в период паузы появились самые разные трассы – недавно выпавшие из календаря (Хокенхайм), не принимавшие этапов уже лет пятнадцать (Имола) и вообще не проводившие гонки Ф1 никогда (Муджелло).

Вот так выглядит календарь Формулы 1 сейчас:

Дата Название и место проведения 1. 5 июля Rolex Гран При Австрии (Шпильберг) 2. 12 июля Pirelli Гран При Штирии (Шпильберг) 3. 26 июля Aramco Гран При Венгрии (Будапешт) 4. 2 августа Pirelli Гран При Великобитании (Сильверстоун) 5. 9 августа Emirates Гран При 70-летия Формулы 1 (Сильверстоун) 6. 16 августа Aramco Гран При Испании (Барселона) 7. 30 августа Rolex Гран При Бельгии (Спа) 8. 6 сентября Heineken Гран При Италии (Монца)

А еще на этих гонках многое будет не так, как мы привыкли: Пузырь без прессы и шампанского. Новый регламент Гран При

Как ни странно, Формула 1 еще легко отделалась. Некоторые соревнования из-за коронавируса отменили полностью. В этот список, в частности, вошли запланированные на осень Всемирные автоспортивные игры, женский формульный турнир W Series и американская молодежная серия Indy Lights.

Технические требования

Многие команды Формулы 1 с восторгом отнеслись к регламенту на 2021 год. Руководство чемпионата торжественно представило свод правил на будущий год осенью 2019-го. Но это значило, что в нынешнем году коллективам пришлось бы заниматься двумя программами одновременно – дорабатывать машину 2020 года и проектировать совершенно новый болид для сезона-2021.

Такая ситуация представляла собой определенный вызов даже для топ-команд. А когда из-за коронавируса начали закрываться базы и фабрики, стало ясно: в этом году Формуле 1 не до новых машин.

В итоге революция в конструкции и внешнем виде машин (включая переход на 18-дюймовые шины) отложили на 2022 год. Многие команды лоббировали идею перенести новый регламент и вовсе на 2023-й – но на это давление руководство Ф1 не поддалось.

За посление полгода на эскиз новой машины Ф1 уже примерили расцветки существующих, давно исчезнувших и никогда не существовавших команд. Что же делать еще полтора года? Фото: McLaren

А еще команды в течение двух сезонов будут использовать машины, построенные прошлой зимой. Незначительные изменения придется осуществить по требованию FIA, еще какие-то можно будет осуществить при помощи жетонов – но в целом конструкция шасси и коробок передач заморожена до конца следующего года.

Мотористы смогут зимой подготовить новые силовые установки, но потом по ходу сезона уже не имеют права создавать никаких новых версий. И кстати, в 2021 году каждый мотор (как и остальные агрегаты, которых сейчас полагается по три на сезон) должен будет отработать уже по 11 Гран При. То есть от трех двигателей на сезон Формула 1 переходит к двум.

И это далеко не все согласованные и введенные за последние три месяца ограничения. Перечисление остальных – от сокращения времени работы в аэродинамических трубах до запрета на доработку конструкции домкратов и гайковертов – займет слишком много места и времени. Если интересно, у нас есть об этом отдельная статья.

Финансы

В 2021 году в Формуле 1 впервые начнет действовать потолок расходов. Он должен был составить $175 млн в год – и отдельным богатым командам это казалось слишком мало. Но коронавирус сыграл на руку сторонникам более жесткой экономии.

В сложной ситуации оказалось большинство участников Ф1. Если отменяется Гран При, его организаторы не переведут на счет Ф1 промоутерский взнос. Значит, часть этого взноса уже не попадет, как запланировано, в «котел», содержимое которого делится между всеми участниками чемпионата. Примерно та же история с поступлениями денег от телекомпаний. Спонсоры получают повод завести разговор о снижении ранее оговоренных выплат.

Деньги к деньгам: чемпионская команда Mercedes в межсезонье на зависть середнякам заполучила еще одного крупного спонсора, британский химический концерн INEOS Фото: Daimler AG

Британским командам помогли меры, принятые правительством Соединенного королевства – отправленные в вынужденный отпуск сотрудники получали до 80% своей зарплаты из госбюджета. Однако ситуация остается непростой. К примеру, не самый бедный коллектив McLaren объявил об увольнении 70 работников. А эксперты разной степени авторитетности всю весну говорили, что на грани банкротства вскоре окажется чуть ли не половина команд.

Многие коллективы попросили своих высокооплачиваемых сотрудников пойти на добровольное понижение зарплат. К таким, как нетрудно догадаться, относятся и гонщики – и многие согласились. Но не все. В частности, Шарль Леклер пошел навстречу просьбе Маттиа Бинотто. А вот Себастьян Феттель, говорят, отреагировал на такое предложение индифферентно. Что на фоне уже объявленного развода немца со Скудерией не удивляет.

В итоге потолок расходов, не успев вступить в силу, резко понизился: в 2021 году он составит уже не $175 млн, а $145 млн. И будет понижаться дальше: до $140 млн спустя год и до $135 млн спустя два.

Борьба с коронавирусом

Из-за эпидемии на весну перенесли (причем заметно удлинив) обязательные каникулы, на которые команды Формулы 1 обычно уходят в августе. Однако базы не пустовали: сразу несколько коллективов включились в разработку и производство медицинского оборудования. Причем в Британии сразу несколько «конюшен» объединились и работали над упрощением и удешевлением конструкции аппаратов искусственной вентиляции легких в рамках совместного проекта.

Гонщики также не остались в стороне. Кто-то помогал пострадавшим деньгами, кто-то участвовал в благотворительных виртуальных соревнованиях. На одном из таких собрали больше $30 тысяч. А кто-то – как Шарль Леклер – развозил продукты пожилым людям и тем, кто лечился дома.

В России отличился Сергей Воробьев, который еще недавно был промоутером Гран При в Сочи, а в мае стал начал работать волонтером в одной из московских больниц.

А вот спортивный директор Pirelli Марио Изола (на фото в центре) присоединяется к бригадам скорой помощи уже не первый десяток лет. В этом году в отсутствие гонок он стал чаще садиться за руль медицинского автомобиля Фото: Uncredited

Антигероем в разрезе коронавирусной истории стал Хельмут Марко. В конце марта он озвучил идею создания специального лагеря, где пилоты Red Bull заразились бы вирусом, переболели и оказались бы «хорошо подготовлены к, пожалуй, самому тяжелому чемпионату в истории».

Тогда над этой шуткой иронизировали, но после смерти от коронавируса Михаила Шварцмана, отца одного из наиболее быстрых российских пилотов, такие реплики выглядят уже не слишком смешно.

Все остальное

Оказавшись на карантине, авторитетные в мире Ф1 люди много общались в разного рода видеоконференциях. Причем не только веселья ради: боссы команд регулярно обсуждали важные вопросы дистанционно – а Даниэль Риккардо, не выходя за пределы своего австралийского ранчо, даже перешел из Renault в McLaren.

Болельщикам, конечно, переговоры Даниэля с Заком Брауном послушать не давали. Но у многочисленных интервью и прямых эфиров оказались неожиданные герои – в частности, Даниил Квят. Интервью россиянина на Гран При обычно скучноваты. Зато выходя на связь из квартиры в Монако, уфимец совсем не вгонял в сон.

Он шутил и рассказывал о консультациях с домработницей по вопросам стирки, играл на гитаре и признавался в любви к Газманову и Талькову. Одним словом, подборка ссылок на эти эфиры – лучший способ подвести под коронавирусной паузой позитивную черту.

P.S. Само собой, многие пилоты Ф1 (но далеко не все) во время паузы активно участвовали в виртуальных гонках. Но самым ярким событиям и тенденциям цифровых битв мы посвятили отдельный материал.