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Как будут ловить команды, использующие гибкие крылья? FIA объяснила

Конструкторские решения с использованием резиновых элементов переполнили чашу терпения спортивных властей. Николас Томбасис рассказал, что привело к появления специальной Технической директивы – и как в Сингапуре станут выявлять нарушителей

Джонатан Нобл
Автор:
Соавтор:
Франко Нуньес
, ответственный редактор
Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23, выезжает на решетку вместе с другими пилотами

С ближайшего уик-энда в Формуле 1 начнут действовать новые правила. Боссы спорта решили положить конец попыткам конструкторов получить преимущество за счет решений, использующих деформацию элементов под аэродинамической нагрузкой – и установили новые правила игры.

Теперь антикрылья станут подвергать не только классическим нагрузочным тестам. Решено проводить более широкую проверку на предмет поиска незаконных решений. В паддоке уже какое-то время ходят разговоры о «резиновых носах» – использовании особых эластичных материалов, которые позволяют локальные перемещения отдельных элементов. Еще одним способом обойти регламент являются гибкие задние кромки деталей. 

В интервью итальянской редакции Motorsport.com директор формульных гонок FIA Николас Томбасис рассказал, как в федерации пришли к новым мерам и что теперь ждет команды. 

«В правилах Ф1 есть множество критериев гибкости, – сказал он. – Но прежде всего они определяются деформацией при приложении соответствующей нагрузки. Мы проводим статические тесты, но такой инструмент никогда не был идеальным. 

Дело в том, что при проверке направление приложения нагрузки всегда отличается от того, что происходит на реальной трассе под действием множества аэродинамических сил. 

Из-за этого различия в регламенте и предусмотрены общие моменты, которые запрещают определенные механизмы.

К примеру, конструктор может разработать крыло, которое пройдет все тесты FIA, но будет деформироваться при ином распределении нагрузок. Именно поэтому мы уточняем формулировки и вводим дополнительные детали, которые помогают общему механизму контроля».

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Фото: Red Bull Content Pool

По мнению Томбасиса, новая практика позволит строже контролировать конструктивные решения, включая те самые резиновые элементы. 

«Если под карбоновой поверхностью слои углепластика расположены так, что позволяют деформацию в одном направлении и не позволяют в другом, мы рассматриваем это как [незаконный] механизм, – продолжил Николас. – Также мы уже не раз говорили, что не считаем законным решение, когда соседние элементы изгибаются по-разному. 

Что сейчас происходит? Команды научились размещать две детали так, что они находятся рядом, но изгибаются по-разному, так как где-то спрятан резиновый элемент. Мы не считаем подобное допустимым, потому и выпустили разъяснение». 

Чиновник добавил, что особый интерес у контролеров в Сингапуре вызовет область крепления закрылков переднего антикрыла к носовому обтекателю. Сзади будут исследовать сопряжение несущего крыла со структурой безопасности. 

«Мы смогли увидеть там какое-то вращение, – рассказал Томбасис. – И вместе с командами провели анализ.

На трассе мы посмотрим, что именно происходит снизу, и сравним эту картину с чертежами в CAD. Это позволит лучше понять, как работают отдельные элементы».

На вопрос о том, охотно ли команды содействуют FIA, директор формульных гонок ответил: «Это не то, что они хотят делать – это то, что они должны делать. В чертежах мы нашли кое-какие примечательные моменты. Тенденция была налицо, так что мы решили вмешаться».

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