Как будут ловить команды, использующие гибкие крылья? FIA объяснила
Конструкторские решения с использованием резиновых элементов переполнили чашу терпения спортивных властей. Николас Томбасис рассказал, что привело к появления специальной Технической директивы – и как в Сингапуре станут выявлять нарушителей
С ближайшего уик-энда в Формуле 1 начнут действовать новые правила. Боссы спорта решили положить конец попыткам конструкторов получить преимущество за счет решений, использующих деформацию элементов под аэродинамической нагрузкой – и установили новые правила игры.
Теперь антикрылья станут подвергать не только классическим нагрузочным тестам. Решено проводить более широкую проверку на предмет поиска незаконных решений. В паддоке уже какое-то время ходят разговоры о «резиновых носах» – использовании особых эластичных материалов, которые позволяют локальные перемещения отдельных элементов. Еще одним способом обойти регламент являются гибкие задние кромки деталей.
В интервью итальянской редакции Motorsport.com директор формульных гонок FIA Николас Томбасис рассказал, как в федерации пришли к новым мерам и что теперь ждет команды.
«В правилах Ф1 есть множество критериев гибкости, – сказал он. – Но прежде всего они определяются деформацией при приложении соответствующей нагрузки. Мы проводим статические тесты, но такой инструмент никогда не был идеальным.
Дело в том, что при проверке направление приложения нагрузки всегда отличается от того, что происходит на реальной трассе под действием множества аэродинамических сил.
Из-за этого различия в регламенте и предусмотрены общие моменты, которые запрещают определенные механизмы.
К примеру, конструктор может разработать крыло, которое пройдет все тесты FIA, но будет деформироваться при ином распределении нагрузок. Именно поэтому мы уточняем формулировки и вводим дополнительные детали, которые помогают общему механизму контроля».
Николас Томбасис, директор формульных гонок FIA, Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing
Фото: Red Bull Content Pool
По мнению Томбасиса, новая практика позволит строже контролировать конструктивные решения, включая те самые резиновые элементы.
«Если под карбоновой поверхностью слои углепластика расположены так, что позволяют деформацию в одном направлении и не позволяют в другом, мы рассматриваем это как [незаконный] механизм, – продолжил Николас. – Также мы уже не раз говорили, что не считаем законным решение, когда соседние элементы изгибаются по-разному.
Что сейчас происходит? Команды научились размещать две детали так, что они находятся рядом, но изгибаются по-разному, так как где-то спрятан резиновый элемент. Мы не считаем подобное допустимым, потому и выпустили разъяснение».
Чиновник добавил, что особый интерес у контролеров в Сингапуре вызовет область крепления закрылков переднего антикрыла к носовому обтекателю. Сзади будут исследовать сопряжение несущего крыла со структурой безопасности.
«Мы смогли увидеть там какое-то вращение, – рассказал Томбасис. – И вместе с командами провели анализ.
На трассе мы посмотрим, что именно происходит снизу, и сравним эту картину с чертежами в CAD. Это позволит лучше понять, как работают отдельные элементы».
На вопрос о том, охотно ли команды содействуют FIA, директор формульных гонок ответил: «Это не то, что они хотят делать – это то, что они должны делать. В чертежах мы нашли кое-какие примечательные моменты. Тенденция была налицо, так что мы решили вмешаться».
Гран При Сингапура-2023: расписание, факты и статистика
К чему приведет тяжба Массы за титул 2008 года? Мнение экспертов Motorsport.com
Самое важное:
Слухи: Другович стал претендентом на место в Sauber
Слухи: Другович стал претендентом на место в Sauber Слухи: Другович стал претендентом на место в Sauber
Лидер европейского трак-рейсинга одержал три победы в Золдере
Лидер европейского трак-рейсинга одержал три победы в Золдере Лидер европейского трак-рейсинга одержал три победы в Золдере
Юристы Массы рассказали, на чью помощь рассчитывают в споре с Ф1. Это Хэмилтон
Юристы Массы рассказали, на чью помощь рассчитывают в споре с Ф1. Это Хэмилтон Юристы Массы рассказали, на чью помощь рассчитывают в споре с Ф1. Это Хэмилтон
Алонсо объяснил, чем его титулы отличаются от завоеванных Максом и Льюисом
Алонсо объяснил, чем его титулы отличаются от завоеванных Максом и Льюисом Алонсо объяснил, чем его титулы отличаются от завоеванных Максом и Льюисом
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.