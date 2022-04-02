Как Ферстаппен помогает настроить болид? Отвечает Ньюи

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Существует мнение, что профессиональные пилоты Формулы 1 для достижения успеха должны обладать как минимум двумя качествами: умением максимально быстро водить машины и способностью помогать инженерам их настраивать.

Однако в современной действительности все болиды обвешаны датчиками так, что команды могут получать огромный массив данных для анализа и без гонщика. Так нужно ли еще пилоту что-то кроме умения быть быстрым? Об этом на примере Макса Ферстаппена рассуждает главный конструктор Red Bull Эдриан Ньюи.

«Макс является отличным примером гонщика нового поколения, – говорит Ньюи в беседе с Racingnews365.com. – В прошлом, когда не было всех этих датчиков и технологии сбора данных, инженеры могли опираться только на слова пилотов. То есть способность гонщика доносить до инженера информацию играла ключевую роль.

Теперь мы имеем цифровые данные, и можно подумать, что обратная связь от гонщика более не нужна. Но это не совсем так.

Данные с датчиков говорят только о том, что происходит с машиной. Но всегда очень сложно понять, почему это с машиной происходит. И вот на этот вопрос пилоты могут дать ответы. Одно не заменяет другое, но дополняет.

Макс никогда не скажет что-то вроде «надо сделать передние пружины жестче» или что-то подобное. Но он очень точно может рассказать, что происходит с болидом в целом, а не с одной его частью, при движении по трассе. И для инженера это очень важная информация».