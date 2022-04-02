Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Штайнер: Не думаю, что авария в Джидде повлияет на Шумахера Следующая / Сьюзи Вольф: У Хэмилтона хватает смелости быть другим
Формула 1 Новости

Как Ферстаппен помогает настроить болид? Отвечает Ньюи

По словам легендарного конструктора, Макс Ферстаппен является уникальными примером идеального гонщика нового поколения

Автор:
, Редактор
Как Ферстаппен помогает настроить болид? Отвечает Ньюи
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Существует мнение, что профессиональные пилоты Формулы 1 для достижения успеха должны обладать как минимум двумя качествами: умением максимально быстро водить машины и способностью помогать инженерам их настраивать.

Однако в современной действительности все болиды обвешаны датчиками так, что команды могут получать огромный массив данных для анализа и без гонщика. Так нужно ли еще пилоту что-то кроме умения быть быстрым? Об этом на примере Макса Ферстаппена рассуждает главный конструктор Red Bull Эдриан Ньюи.

«Макс является отличным примером гонщика нового поколения, – говорит Ньюи в беседе с Racingnews365.com. – В прошлом, когда не было всех этих датчиков и технологии сбора данных, инженеры могли опираться только на слова пилотов. То есть способность гонщика доносить до инженера информацию играла ключевую роль.

Теперь мы имеем цифровые данные, и можно подумать, что обратная связь от гонщика более не нужна. Но это не совсем так.

Данные с датчиков говорят только о том, что происходит с машиной. Но всегда очень сложно понять, почему это с машиной происходит. И вот на этот вопрос пилоты могут дать ответы. Одно не заменяет другое, но дополняет.

Макс никогда не скажет что-то вроде «надо сделать передние пружины жестче» или что-то подобное. Но он очень точно может рассказать, что происходит с болидом в целом, а не с одной его частью, при движении по трассе. И для инженера это очень важная информация».

Читайте также:
Поделились
Штайнер: Не думаю, что авария в Джидде повлияет на Шумахера
Предыдущая новость

Штайнер: Не думаю, что авария в Джидде повлияет на Шумахера
Следующая новость

Сьюзи Вольф: У Хэмилтона хватает смелости быть другим

Сьюзи Вольф: У Хэмилтона хватает смелости быть другим
Больше от
Сергей Иванов
Момбаса, Киргизия и Россия. Что угрожало этапу MotoGP? Гран При Аргентины
MotoGP

Момбаса, Киргизия и Россия. Что угрожало этапу MotoGP?

Бергер посоветовал Ферстаппену поучиться у Льюиса
Формула 1

Бергер посоветовал Ферстаппену поучиться у Льюиса

Глава McLaren: Гран При в Вегасе угрожает Монако
Формула 1

Глава McLaren: Гран При в Вегасе угрожает Монако

Макс Ферстаппен Больше от
Макс Ферстаппен
Ферстаппен отказался выделять Хэмилтона среди соперников по Ф1
Формула 1

Ферстаппен отказался выделять Хэмилтона среди соперников по Ф1

Диета за 2 млн евро. Red Bull облегчит машину к Имоле
Формула 1

Диета за 2 млн евро. Red Bull облегчит машину к Имоле

Макс отыграл секунду в режиме VSC, ничего не нарушив. Как же так? Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Макс отыграл секунду в режиме VSC, ничего не нарушив. Как же так?

Самое важное:

Сьюзи Вольф: У Хэмилтона хватает смелости быть другим
Формула 1 Формула 1

Сьюзи Вольф: У Хэмилтона хватает смелости быть другим

Как Ферстаппен помогает настроить болид? Отвечает Ньюи
Формула 1 Формула 1

Как Ферстаппен помогает настроить болид? Отвечает Ньюи

Штайнер: Не думаю, что авария в Джидде повлияет на Шумахера
Формула 1 Формула 1

Штайнер: Не думаю, что авария в Джидде повлияет на Шумахера

СМИ: Де Врис проведет тренировку Ф1 за Williams
Формула 1 Формула 1

СМИ: Де Врис проведет тренировку Ф1 за Williams

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.