Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Aston Martin: Мы и Mercedes потеряли на новых правилах лишнюю секунду с круга Следующая / Шумахер остался доволен своим быстрым кругом на 95 %
Формула 1 / Гран При Бахрейна / Аналитика

Как Ферстаппен обогнал Mercedes в квалификации? Вольф жалуется на мотор, но эксперты видят причину в другом

Автор:
, Редактор

Силовая установка Mercedes вроде бы отставала от Honda по мощности – однако Макс уложил соперников на лопатки на наиболее извилистой части трассы…

Как Ферстаппен обогнал Mercedes в квалификации? Вольф жалуется на мотор, но эксперты видят причину в другом

Силовая установка Mercedes вроде бы отставала от Honda по мощности – однако Макс уложил соперников на лопатки на наиболее извилистой части трассы…

В субботу на трассе в Бахрейне сенсацией стала не столько победа Макса Ферстаппена в квалификации, сколько его отрыв от пилотов чемпионской команды Mercedes.

Напомним, лучший круг голландца оказался на 0.388 с быстрее, чем у действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона. При том что, по словам руководителя Red Bull Кристиана Хорнера, машина австрийской команды могла ехать еще на одну десятую быстрее – если бы в первом сегменте квалификации Ферстаппен не повредил днище при наезде на поребрик. Таким образом, преимущество голландца над главными соперниками могло составить около полусекунды с круга. Примечательно сравнение с первой квалификацией прошлого сезона, когда на трассе в австрийском Шпильберге пилот Red Bull, наоборот, уступил пилотам Mercedes примерно те же полсекунды.

Благодаря чему же Ферстаппен получил столь впечатляющее преимущество? По окончании квалификации представители Mercedes заявили, что одним из важных моментов является работа системы рекуперации. По словам Тото Вольфа, батареи на болидах W12 разряжались быстрее, чем на болиде Ферстаппена – и голландец дольше мог пользоваться дополнительными 120 кВт мощности.

Читайте также:

Однако сравнение лучших кругов лидеров квалификации не подтверждает слова босса Mercedes. На первом и третьем секторах трассы, где находятся три из четырех прямых, Ферстаппен в сумме выиграл у Хэмилтона меньше одной десятой. Зато на одном втором секторе – где находится больше половины поворотов (8 из 15-ти) – голландец отыграл больше трех десятых.  

Своей точкой зрения на причины успеха Ферстаппена с читателями поделились обозреватели сетевого издания Racing News 365.

«Разница во временах круга – прежде всего, заслуга самого Макса, – пишут авторы Рууд Диммерс и Адриано Бойн. – Он использовал каждый дюйм трассы. Речь об агрессивном рулении и атаке поребриков. Уже при прохождении первого сектора можно увидеть, что Ферстаппен активнее использует поребрик во 2-м повороте.

Позже, в 4-м повороте, Ферстаппен выбирает более широкую траекторию на выходе. Он – в отличие, опять же, от Хэмилтона – выезжает левыми колесами за пределы поребрика. И это позволяет ему быстрее набирать скорость на выходе из поворота.

Еще заметнее разница в связке быстрых поворотов – 6-го и 7-го. В обоих Ферстаппен полностью оставляет внутренние колеса за пределами поребрика. Болид RB16B позволяет пилоту действовать агрессивно. Но, в свою очередь, манера езды гонщика позволяет выжать из болида максимум. Хэмилтон действует рулем не так агрессивно – что свидетельствует о хорошем балансе машины. Однако нехватка прижимной силы и сцепления с трассой не позволяет проехать второй сектор в одном темпе с Red Bull.

В 12-м повороте пилоты действуют по-разному. На входе Хэмилтон максимально смещается на внешнюю сторону трассы, чтобы потом резко изменить направление движения. Ферстаппен выбирает более «узкую» траекторию с прицелом на максимально уверенное прохождение следующего, 13-го поворота. В итоге и в этой связке RB16B быстрее болида Mercedes.

В результате уже к концу квалификации Хэмилтон понимал, что ему толком нечем ответить Red Bull и Ферстаппену. Некоторые предсказывают усиление ветра и даже небольшую песчаную бурю в воскресенье – но такие условия вряд ли помогут Mercedes. На предсезонных тестах в таких же условиях Mercedes тоже выглядел не слишком хорошо».

Впрочем, у Mercedes есть и «запасное» объяснение: изменение конфигурации днища в соответствии с новыми пунктами правил привело к потере в уровне прижимной силы на задней оси – и на машинах с т.н. малым углом атаки это сказалось сильнее, чем на болидах с большим углом атаки (к которым относится Red Bull). В этом случае отставание Mercedes W12 от Red Bull RB16B на извилистой части трассы выглядит логичным.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Aston Martin: Мы и Mercedes потеряли на новых правилах лишнюю секунду с круга

Предыдущая новость

Aston Martin: Мы и Mercedes потеряли на новых правилах лишнюю секунду с круга

Следующая новость

Шумахер остался доволен своим быстрым кругом на 95 %

Шумахер остался доволен своим быстрым кругом на 95 %
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Сессия Квалификация
Пилоты Льюис Хэмилтон , Валттери Боттас , Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing , Mercedes
Автор Сергей Иванов

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

3
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

22мин
4
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

5
Формула 1

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Самое важное:
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

22мин
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

More from
Сергей Иванов
Ферстаппен удивился выигранному старту Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Ферстаппен удивился выигранному старту

Мазепин попал в аварию на первом круге в Имоле Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Мазепин попал в аварию на первом круге в Имоле

На трассе в Имоле пошел дождь Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

На трассе в Имоле пошел дождь

More from
Льюис Хэмилтон
Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать
Формула 1 / Новость

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Столкновение на старте стоило Хэмилтону полсекунды на круге Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Столкновение на старте стоило Хэмилтону полсекунды на круге

Марко: По чистой скорости Макс обходит Льюиса
Формула 1 / Новость

Марко: По чистой скорости Макс обходит Льюиса

More from
Red Bull Racing
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Почему Ферстаппен не стал биться за лучший круг? Марко объяснил Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Почему Ферстаппен не стал биться за лучший круг? Марко объяснил

Анализ: ключевое преимущество Red Bull над Mercedes Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Аналитика

Анализ: ключевое преимущество Red Bull над Mercedes

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

Самое важное:

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.