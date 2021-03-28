Силовая установка Mercedes вроде бы отставала от Honda по мощности – однако Макс уложил соперников на лопатки на наиболее извилистой части трассы…

В субботу на трассе в Бахрейне сенсацией стала не столько победа Макса Ферстаппена в квалификации, сколько его отрыв от пилотов чемпионской команды Mercedes.

Напомним, лучший круг голландца оказался на 0.388 с быстрее, чем у действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона. При том что, по словам руководителя Red Bull Кристиана Хорнера, машина австрийской команды могла ехать еще на одну десятую быстрее – если бы в первом сегменте квалификации Ферстаппен не повредил днище при наезде на поребрик. Таким образом, преимущество голландца над главными соперниками могло составить около полусекунды с круга. Примечательно сравнение с первой квалификацией прошлого сезона, когда на трассе в австрийском Шпильберге пилот Red Bull, наоборот, уступил пилотам Mercedes примерно те же полсекунды.

Благодаря чему же Ферстаппен получил столь впечатляющее преимущество? По окончании квалификации представители Mercedes заявили, что одним из важных моментов является работа системы рекуперации. По словам Тото Вольфа, батареи на болидах W12 разряжались быстрее, чем на болиде Ферстаппена – и голландец дольше мог пользоваться дополнительными 120 кВт мощности.

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Однако сравнение лучших кругов лидеров квалификации не подтверждает слова босса Mercedes. На первом и третьем секторах трассы, где находятся три из четырех прямых, Ферстаппен в сумме выиграл у Хэмилтона меньше одной десятой. Зато на одном втором секторе – где находится больше половины поворотов (8 из 15-ти) – голландец отыграл больше трех десятых.

Своей точкой зрения на причины успеха Ферстаппена с читателями поделились обозреватели сетевого издания Racing News 365.

«Разница во временах круга – прежде всего, заслуга самого Макса, – пишут авторы Рууд Диммерс и Адриано Бойн. – Он использовал каждый дюйм трассы. Речь об агрессивном рулении и атаке поребриков. Уже при прохождении первого сектора можно увидеть, что Ферстаппен активнее использует поребрик во 2-м повороте.

Позже, в 4-м повороте, Ферстаппен выбирает более широкую траекторию на выходе. Он – в отличие, опять же, от Хэмилтона – выезжает левыми колесами за пределы поребрика. И это позволяет ему быстрее набирать скорость на выходе из поворота.

Еще заметнее разница в связке быстрых поворотов – 6-го и 7-го. В обоих Ферстаппен полностью оставляет внутренние колеса за пределами поребрика. Болид RB16B позволяет пилоту действовать агрессивно. Но, в свою очередь, манера езды гонщика позволяет выжать из болида максимум. Хэмилтон действует рулем не так агрессивно – что свидетельствует о хорошем балансе машины. Однако нехватка прижимной силы и сцепления с трассой не позволяет проехать второй сектор в одном темпе с Red Bull.

В 12-м повороте пилоты действуют по-разному. На входе Хэмилтон максимально смещается на внешнюю сторону трассы, чтобы потом резко изменить направление движения. Ферстаппен выбирает более «узкую» траекторию с прицелом на максимально уверенное прохождение следующего, 13-го поворота. В итоге и в этой связке RB16B быстрее болида Mercedes.

В результате уже к концу квалификации Хэмилтон понимал, что ему толком нечем ответить Red Bull и Ферстаппену. Некоторые предсказывают усиление ветра и даже небольшую песчаную бурю в воскресенье – но такие условия вряд ли помогут Mercedes. На предсезонных тестах в таких же условиях Mercedes тоже выглядел не слишком хорошо».

Впрочем, у Mercedes есть и «запасное» объяснение: изменение конфигурации днища в соответствии с новыми пунктами правил привело к потере в уровне прижимной силы на задней оси – и на машинах с т.н. малым углом атаки это сказалось сильнее, чем на болидах с большим углом атаки (к которым относится Red Bull). В этом случае отставание Mercedes W12 от Red Bull RB16B на извилистой части трассы выглядит логичным.