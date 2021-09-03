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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новость

Как Ferrari стала лучшей в пятницу? В команде объяснили

Автор:
, Ответственный редактор

По словам Лорана Мекиса, первый день в Зандфорте его команда посвятила работе на квалификацию

Как Ferrari стала лучшей в пятницу? В команде объяснили

Шарль Леклер и Карлос Сайнс заняли две верхние строчки по итогам тренировок голландского Гран При. Такой результат многие назвали неожиданным, так как Скудерия не блистала в последнее время. 

Однако, как оказалось, темп алых машин вполне объясним – на медленной трассе в Зандфорте, где обгонять крайне сложно, Скудерия нацелилась как можно лучше провести квалификацию.

«Не думаю, что сегодняшние результаты о многом говорят, – объяснил на пресс-конференции спортивный директор Лоран Мекис. – Но мы вернулись на трассу, где сможем сражаться, в отличие от Спа. 

На новой для всех трассе всегда приятно закончить первый день лидером. Но мы реально оцениваем свой темп. Большую часть времени сегодня мы работали на квалификацию, так как обгонять тут сложно. 

Так что эта работа будет полезна, но мы не испытываем иллюзий: завтра топ-команды быстро вернутся на привычные позиции, а борьба в средней группе будет очень плотной.

Если же говорить о подготовке к гонке, то тут мы, пожалуй, продвинулись меньше всех».

Он добавил: «Отличие от других этапов в том, что к субботе все смогут найти куда более значительную прибавку, чем обычно. И изменений в протоколе по сравнению с первым днем тоже будет больше».

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По словам Мекиса, в Ferrari пока на смогли разобраться, почему под дождем алые машины едут недостаточно быстро. 

«Мы продолжаем анализ данных из Спа, – объяснил он. – Жаль, что не получилось собрать больше информации в гонке, когда машина едет более стабильно. Здесь нужно иметь терпение, дождаться следующего дождевого этапа и посмотреть, помогли ли наши идеи исправить ситуацию. Пока у нас есть только один пример, из Спа, и его просто не с чем сравнить».

По данным прогноза погоды, в этот уик-энд вероятность осадков не превышает 3%.

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Дополнительная информация: Люк Смит

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