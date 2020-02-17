Увидев новые машины трех топ-команд, можно сделать главный вывод: Mercedes и Red Bull по сравнению с прошлым годом попробовали снизить лобовое сопротивление своих машин, чтобы повысить их скорость на прямых и снизить нагрузку на силовые установки.

Как известно, Ferrari в 2019-м исповедовала прямо противоположный подход. Ее технический штаб принес в жертву прижимную силу, сделав ставку на низкое лобовое сопротивление. Алая машина получила очень компактную заднюю часть, а самыми наглядными результатами такого выбора стали уверенные победы на быстрых трассах в Спа и Монце.

Но с точки зрения прижимной силы к SF90 были определенные вопросы. Потому вопросу взаимодействия с воздушными потоками этой зимой в Маранелло уделили основное внимание.

У SF1000, если сравнивать с прошлогодней машиной, верхний воздухозаборник за головой пилота стал даже меньше. Пожалуй, столь компактного входного отверстия в современной Формуле 1 мы не видели уже очень долгое время. Это один из несомненных плюсов совместной разработки шасси и двигателя – координация работы двух отделов позволила решить непростую задачу.

Понятно, что машина Формулы 1 – это всегда компромисс. Если у Ferrari очень «обтягивающие» кузовные панели над двигателем, то лишь потому, что там почти нет радиаторов. Конструкторы, в отличие от своих коллег из многих других команд, почти целиком расположили их в понтонах. В Red Bull и Mercedes пошли по иному пути.

Именно поэтому Ferrari не нужен большой верхний воздухозаборник. На SF1000 треугольное отверстие разделено на два канала – по одному охлаждающий поток идет к компрессору для последующей подачи в цилиндры, по другому – к радиатору ERS. Ниже главного можно увидеть еще два небольших входных отверстия – их достаточно для радиатора коробки передач.

Верхний воздухозаборник Ferrari SF1000 Иллюстрация: Джорджо Пиола

На SF1000 обращают на себя внимание два открылка по бокам от верхнего воздухозаборника – визуально они похожи на рога на шлеме викинга. Они поднимаются вверх настолько, насколько это разрешает регламент, и интегрированы с камерами FIA. Цель этих элементов – делать более равномерным протекание воздуха в сторону заднего крыла, снижая турбулентность.

Разместить эти открылки удалось благодаря тому, что узкий воздухозаборник оставил место для них в отведенной правилами зоне машины.

Стоит добавить, что подобные «рога» давно не в новинку для Формулы 1. Еще в середине 2000-х подобное решение отыскали в McLaren, после чего оно активно использовалось многими командами.

Воздухозаборник и аэродинамические элементы McLaren MP4-20, 2005 год Иллюстрация: Джорджо Пиола

В то время правила допускали размещение кузовных панелей на расстоянии до 300 мм от оси машины. Сейчас пространства для творчества у конструкторов куда меньше. Однако на Ferrari хватило места для размещения «рогов».

Еще один пример подхода Скудерии – компактная коробка передач. На SF1000 её удалось сделать более узкой по сравнению с моделью 2019 года. Благодаря этому остается больше места для протекания воздуха – соперники пытаются добиться того же за счет сложной формы рычагов подвески.

По ходу прошлого сезона Ferrari экспериментировала с гидравлическим элементом в подвеске. Он занимает определенное место в области коробки передач и дифференциала. На SF1000 от элемента отказались, что позволило сформировать в области «бутылочного горлышка» два дополнительных канала для воздуха.

Область понтонов Ferrari SF1000 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Наш эксперт Джорджо Пиола изучил входные отверстия для воздуха в понтонах алой машины. Они расположены высоко, развивая концепцию трех последних сезонов. Потому при создании машины было важно организовать точное разделение потоков – чтобы те, что выше, без помех протекали к воздухозаборнику, а нижние посредством дефлектора уходили вбок, к «подрезу» в понтоне. После этого их можно направить вдоль днища к диффузору, где использовать для получения прижимной силы.

Глядя на изящные, но не перегруженные мелкими деталями дефлекторы, складывается впечатление, что конструкторы смогли добиться поставленных целей. Крупные вертикальные элементы в передней части дефлектора (1) первыми встречают потоки воздуха, начиная процесс разделения.

Крупные панели перед отверстием в понтоне (2) не только скрывают боковую защитную структуру, но и имеют аэродинамический профиль, изгибаясь вниз с внешней стороны в месте соединения с вертикальным конфигуратором потоков. Это сделано в стремлении перенаправить воздух, уже не попадающий к понтону, вниз – в сторону днища. В данном случае функциональность и эффективность дополняют друг друга.

Также на SF1000 мы видим большие горизонтальные элементы по бокам от кокпита (3). Некоторые даже называют их «центральным антикрылом». Это решение Скудерия заимствовала у Red Bull.

Наконец, стойки зеркал заднего вида (4) тоже явно предназначены в первую очередь для тонкой работы с воздушными потоками, а уже во вторую – для крепления зеркала, которое вновь имеет «продувной» корпус.