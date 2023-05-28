«Как это не показали?». Расселл рассказал, как упустил подиум в Монако

Джордж Расселл стартовал в Монако восьмым, однако длинный первый отрезок на сликах Hard позволил британцу выйти на третье место. Пилоту удалось без пит-стопа дождаться начала дождя – и он сразу перешел на промежуточную резину

«Финишировать третьим было абсолютно реально, – сказал Джордж после гонки. – Но я только сейчас понял, что ошибку, которую я допустил, даже не показали по ТВ. Не уверен, хорошо это или плохо».

Расселл пояснил, то уже после смены шин он поскользнулся перед поворотом «Мирабо». и уехал в карман безопасности. Выбираясь оттуда, он едва не перевернул проезжавшего мимо Серхио Переса.

«Контакт с Пересом был в самом конце, – сказал гонщик Mercedes. – А во всего этого я ведь был впереди Льюиса [Хэмилтона] и [Эстебана] Окона, причем далеко впереди, так как не проводил пит-стоп. Они сменили слики на слики и оказались позади меня – я а перещес с Hard сразу на промежуточные.

Фактически на трассе я был пятым позади пары Ferrari, но они еще были на сликах. Так что фактически я оставался третьим».

Говоря о причинах ошибки в «Мирабо», пилот отметил: «Там были желтые флаги [из-за ошибки Лэнса Стролла в этом же месте], я чуть прикоснулся к педали тормоза, колеса заблокировались, и я уехал за Строллом на боковую дорожку.

Это станет уроком для меня: если ты не полностью сконцентрирован, происходят ошибки. Я очень расстроен – если бы не этот эпизод, третье место было бы мне практически гарантировано.

От досады я буквально начал колотить сам себя в кокпите».

За столкновение с Пересом Расселлу присудили 5-секундный штраф, но он не сказался на итоговой позиции гонщика.

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, разворот Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Дополнительная информация: Адам Купер и Филип Клерен