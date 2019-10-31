История
Как это было: Первый Гран При США в Формуле 1, когда Брэбэму пришлось толкать машину к финишу
Увлекательная история из времен, когда хорошее время в квалификации можно было показать, срезав часть трассы – а на старт допускались машины с двумя коробками передач, ехавшие круг на 43 секунды медленнее лидера...
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Хорошо известно, что американские гоночные традиции весьма радикально отличаются от европейских
Фотограф: Пресс-служба IndyCar
С самого начала по ту сторону Атлантики гонялись по собственным правилам на своеобразных овальных трассах
Фотограф: Пресс-служба IndyCar
Когда в послевоенной Европе решили учредить новый чемпионат мира по автогонкам, в календарь для придания веса добавили «Инди-500». Но все 11 следующих лет американский этап стоял особняком
Фотограф: Пресс-служба IndyCar
Он лишь формально относился к Формуле 1 и никогда не носил статуса Гран При – не говоря уж про то, что местные пилоты зачастую даже не догадывались, что заработали очки в зачет какого-то там чемпионата мира
Фотограф: Indianapolis Motor Speedway
Между тем, в 50-е в Америке возник интерес к гонкам спортивных машин. Многие могли позволить себе быстрые автомобили и пробовали выступать на них в соревнованиях.
Энтузиаст автоспорта Алек Ульман, в 1950-м побывавший в Ле-Мане, приспособил для гонок бывший военный аэродром в Себринге – и уже в 1953 году там прошел этап чемпионата мира спорткаров (сегодня известного как WEC)
Фотограф: LAT Images
Следующим шагом стало возрождение Гран При США. Гонка с таким названием в последний раз прошла еще в 1916 году. По приглашению Ульмана в 1958-м во Флориду съехались полсотни гонщиков, включая звезд Ф1. Но соревновались они на спортивных машинах
Фотограф: LAT Images
Лидером сезона в Себринг приехал Джек Брэбэм, гонщик заводской команды Cooper. Его главным преследователем был Стрилинг Мосс, выступавший на такой же машине за частную команду Роба Уокера. Сохранял шансы на титул и Тони Брукс из Ferrari
Фотограф: LAT Images
И лишь в 1959-м все компоненты мозаики сложились окончательно. В календаре того сезона наряду с семью европейскими этапами и «Инди 500» впервые входил американский Гран При. Изначально его планировали провести в начале чемпионата, но потом перенесли на 12 декабря
Фотограф: LAT Images
Америку представляли шесть пилотов. Самым колоритным из них был триумфатор «500 миль» того года Роджер Уорд (на фото слева). Он привез на Гран При гоночный «миджет» – высокую валкую машину для грунтовых овалов
Фотограф: IMS LLC
Шокированным европейцам, разглядывавшим машину, он отвечал: «Мне заплатили за выступление, а я решил выступать на этом. Да, вы быстрее на прямых, но я надеру вас в поворотах»
Фотограф: LAT Images
Машина Уорда (похожая на показанную на фото) имела мотор объемом 1,7 литра (против 2,5 у соперников), две (!!) двухступенчатые коробки передач с отдельными рычагами и привод ручного тормоза снаружи корпуса. Техническая инспекция, ко всеобщему удивлению, допустила ее на старт…
…но в квалификации американец проиграл лучшему времени 43 секунды. «Ваши багги быстрее и в поворотах», – недовольно проворчал он
Фотограф: LAT Images
Несильно быстрее были и другие местные участники на чуть менее экзотической технике – вроде Харри Блэнчарда на Porsche RSK…
Фотограф: LAT Images
…или Бориса Саида на переднемоторном Connaught C-Alta
Фотограф: LAT Images
Квалификация обернулась скандалом. Быстрейшим в ней стал Мосс, опередивший Брэбэма и Брукса. Три претендента на титул должны были стартовать с первого ряда…
Фотограф: LAT Images
…но поздно вечером организаторы объявили, что американец Харри Шелл (на фото слева) в самом конце сессии проехал круг с третьим временем. Соперники настаивали, что не видели этого, но их протесты ни к чему не привели
Фотограф: LAT Images
Много позже Шелл (№19) признался, что отлично знал все дорожки Себринга и срезал значительный участок трассы, благодаря чему и показал столь хорошее время. Но хитрость не помогла – в гонке Харри сразу откатился назад и вскоре сошел
Мосс (№7), Брэбэм (№8) и Брукс (№2) с первых метров начали спор за победу. Скудерия в том сезоне еще использовала модель 246, последнюю в своей истории с передним расположением мотора
Фотограф: LAT Images
Австралийцу лучше удался разгон к первому повороту, но Мосс тотчас опередил своего главного соперника и повел гонку
Фотограф: LAT Images
Но сэра Стирлинга неслучайно называли самым невезучим из великих – уже после пяти кругов на его машине вышла из строя коробка передач
Фотограф: LAT Images
Еще до этого своя драма произошла в Ferrari. В лучших традициях наших дней Тони Брукс получил удар сзади от собственного напарника Вольфганга фон Трипса
Фотограф: LAT Images
Немец поехал дальше с замятым капотом, а Брукс остановился в боксах для проверки машины. Оказалось, что она в порядке, но две драгоценные минуты были потеряны
Фотограф: LAT Images
Проблемы соперников сыграли на руку Брэбэму. Математически он еще не гарантировал титул, но приближался к нему, лидируя в гонке под прикрытием своего напарника Брюса Макларена
Фотограф: LAT Images
За лидерами гнались фон Трипс и партнер Мосса по RRC Walker Морис Трентиньян. Пилоту Ferrari пришлось в какой-то момент сбросить скорость из-за повреждения радиатора, а вот француз, которого активно подгоняла команда, в концовке стал настигать Брэбэма с Маклареном
Фотограф: LAT Images
Чем ближе был финиш, тем медленнее ехал Брэбэм. Перед стартом он предпочел залить меньше топлива в бак, рассчитывая ехать экономно. Теперь бензин подходил к концу…
Фотограф: LAT Images
…и на последнем круге бензин подошел к концу. Макларен, не зная этих подробностей, тоже стал притормаживать. Брэбэм отчаянно жестикулировал напарнику, чтобы тот обгонял его
Фотограф: LAT Images
Трентиньяну не хватило самой малости, чтобы опередить обоих и выиграть гонку. В последний момент проскочив мимо напарника, Макларен все же пересек линию финиша на 0,6 секунды раньше француза
Фотограф: LAT Images
Брукс, который всю гонку прорывался наверх после аварии в дебюте, в итоге финишировал третьим, но этого не хватило для титула
Фотограф: LAT Images
Между тем Брэбэму пришлось толкать свою машину к финишу. Австралиец из последних сил перекатил Cooper через финишную черту и был классифицировал четвертым
Гонщик без сил упал на бетонные плиты. Законы жанра требуют написать, что именно эта невероятная концовка принесла ему титул чемпиона мира – но на деле он стал бы сильнейшим, даже если бы сошел на последнем круге. Но тогда это был бы не Джек Брэбэм
Из местных пилотов финишировать смог только Харри Блэнчард на Porsche. Хоть он и отстал на четыре круга, но из-за большого количества сходов занял седьмое место. Правда, очки тогда начисляли первой пятерке
Фотограф: LAT Images
Кстати, 1959 год был последним, когда в Ф1 давали бонусное очко за лучшее время круга. В Себринге его получил Морис Трентиньян. Следующим же, кто заработал бонусный балл…
Фотограф: LAT Images
…стал Валттери Боттас этой весной в Мельбурне
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
После дебюта в Себринге Формула 1 надолго прописалась в Штатах. Правда, подсчитав доходы и расходы, Алек Ульман быстро охладел к ней, но эстафету подхватили калифорнийские бизнесмены, владевшие трассой «Риверсайд»
Фотограф: Дрю Гибсон / Motorsport Images
Там в 1960-м выиграл Стирлинг Мосс, после чего Ф1 начала свои увлекательные гастроли по Америке
Фотограф: LAT Images
Гонки проходили в самых разных местах, преимущественно на городских улицах. В начале 80-х в Штатах и вовсе ежегодно проводили по два-три Гран При
Фотограф: LAT Images
За этим последовал перерыв, возвращение в Индианаполис, а затем и переезд на новую трассу в Остин
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Что до Себринга, то знаменитая своими кочками трасса и поныне принимает многочисленные гонки – но, как и на заре времен, это гонки спорткаров
Фотограф: Ричард Доул / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
|Автор
|Александр Кабановский
Как это было: Первый Гран При США в Формуле 1, когда Брэбэму пришлось толкать машину к финишу
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