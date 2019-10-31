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Как это было: Первый Гран При США в Формуле 1, когда Брэбэму пришлось толкать машину к финишу

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Как это было: Первый Гран При США в Формуле 1, когда Брэбэму пришлось толкать машину к финишу
Автор:
, Ответственный редактор
31 окт. 2019 г., 14:02

Увлекательная история из времен, когда хорошее время в квалификации можно было показать, срезав часть трассы – а на старт допускались машины с двумя коробками передач, ехавшие круг на 43 секунды медленнее лидера...

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Серия Формула 1
Этап Гран При США
Автор Александр Кабановский

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