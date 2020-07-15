Сезон 1998 года проходил в Формуле 1 под знаком противостояния Ferrari и McLaren 1 / 51 Фотограф: LAT Images

У британцев было блистательное шасси MP4/13, созданное Эдрианом Ньюи, отличный мотор Mercedes, а также быстрые Мика Хаккинен и Дэвид Култхард 2 / 51 Фотограф: Sutton Images

Скудерия и ее лидер Михаэль Шумахер, со своей стороны, были полны желания отыграться за прошлогоднее поражение в чемпионате и вернуть титулы в Маранелло, прервав многолетнюю паузу 3 / 51 Фотограф: LAT Images

Что до действующих чемпионов из Williams, то они перекрасили машину в красный, потеряли заводскую поддержку Renault и претендовали максимум на роль лидеров второго плана. Позади пары фаворитов 4 / 51 Фотограф: Sutton Images

Несмотря на все усилия Скудерии перевес был на стороне McLaren. В Будапешт, где проходил 12-й этап чемпионата, Хаккинен приехал, опережая Шумахера на 16 очков. За победу в то время давали десять баллов 5 / 51 Фотограф: Sutton Images

В конце XX века никаких ограничений на тесты еще не было, потому перед Гран При в Будапеште Скудерия на несколько дней прописалась во Фьорано. Там пилоты Ferrari накатали более тысячи тестовых километров и успешно испытали новинки. Также к Венгрии команда получила более мощные моторы 6 / 51 Фотограф: Sutton Images

Уик-энд на «Хунгароринге» традиционно считается одним из самых жарких в сезоне, но в пятницу внезапно пошел дождь 7 / 51 Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Впрочем, он продолжался недолго, и лучшим в тренировках стал Култхард 8 / 51 Фотограф: LAT Images На McLaren стоят вовсе не «промежуточные» шины, как может показаться, а слики с продольными канавками – тогда это был единственный способ снизить сцепление

Стоит отметить, что Дэвид, который годом раньше провел сезон успешнее Хаккинена, в 98-м оказался в тени напарника. До Венгрии финн выиграл шесть раз; шотландец стал сильнейшим всего однажды 9 / 51 Фотограф: LAT Images

Ferrari в пятницу отстала от лидеров на полсекунды – стало ясно, что тягаться с McLaren по темпу в этот раз не выйдет 10 / 51 Фотограф: XPB Images

В квалификации Михаэль атаковал так, что машина, казалось, вот-вот развалится от глубоких выездов на поребрики. Но тщетно – до поула все равно не хватило четырех десятых 11 / 51 Фотограф: Sutton Images

Хаккинен собрал отличный круг и готовился стартовать первым, а Култхарду оставалось только невесело констатировать, что он ехал еще на две десятых быстрее, но уперся в трафик 12 / 51 Фотограф: Sutton Images

Пока Ральф Шумахер из Jordan скакал по гравию и остался только десятым, напомнил о себе его напарник Дэймон Хилл. На одной из своих любимых трасс чемпион 1996 года показал лучшее в сезоне четвертое время. Британец опередил и Эдди Ирвайна на второй Ferrari, и обоих пилотов Williams 13 / 51 Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Своего первого участника гонка потеряла уже в субботу: Рикардо Россет из Tyrrell не уложился в 107% и завершил выступление в Гран При 14 / 51 Фотограф: LAT Images

Перед стартом, пока решетка была заполнена VIP-гостями вроде Сильвестра Сталлоне… 15 / 51 Фотограф: LAT Images

…участников больше всего интересовало, как покажут себя шины. Все прекрасно помнили, как годом ранее Хилл едва не выиграл за рулем безнадежной машины Arrows благодаря отличной работе Bridgestone 16 / 51 Фотограф: Sutton Images

Зимой McLaren тоже перешла в лагерь японского производителя, тогда как Ferrari продолжила работу с Goodyear 17 / 51 Фотограф: LAT Images

Стараниями Эдриана Ньюи шасси MP4/13 обеспечивало весьма деликатную работу с резиной, но по итогам тренировок выходило, что на этот раз от Bridgestone в гонке не стоит ждать столь серьезного преимущества. А возможно, Goodyear даже покажет себя лучше 18 / 51 Фотограф: LAT Images

Что до тактики, то оптимальным все называли выриант с двумя пит-стопами. Один тоже мог сработать, а для трех требовалось полное отсутствие трафика, чего в Венгрии ждать не приходилось 19 / 51 Фотограф: Sutton Images

В то время трасса близ Будапешта почти не использовалась для гонок между этапами Ф1, потому нечетные стартовые позиции давали большое преимущество: они находились на траектории, где асфальт был чистым… 20 / 51 Фотограф: Sutton Images Оцените, как в 1998 году выглядела главная трибуна «Хунгароринга»

…однако тройка лидеров сохранила позиции в первом повороте. И вот Ирвайн отобрал у Хилла четвертое место 21 / 51 Фотограф: Sutton Images

На какое-то время положение на трассе стабилизировалось. К слову, посмотрите на третий сектор – это еще старая, более медленная конфигурация 22 / 51 Фотограф: Sutton Images

Вильнев попробовал давить на Хилла, но тот без особых сложностей удерживал пятое место… 23 / 51 Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

…которое уже на 13-м круге превратилось в четвертое, когда с отказавшей коробкой передач сошел Ирвайн 24 / 51 Фотограф: LAT Images

Хаккинен понемногу отрывался от Култхарда, но Шумахер не отставал – в гоночных условиях темп McLaren и Ferrari оказался близким 25 / 51 Фотограф: LAT Images

Примерно к 20-му кругу из 77 катрина стала меняться. Мика уехал уже на четыре секунды, а Михаэль догнал Дэвида и начал пробовать давить на соперника 26 / 51 Фотограф: LAT Images

На 25-м круге Шумахер свернул на первый пит-стоп, и в McLaren, понимая ситуацию, уже на следующем скомандовали ДиСи тоже ехать на дозаправку и замену шин 27 / 51 Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Судьба улыбнулась McLaren: Култхард не только удержался впереди, но и успел выскочить на трассу прямо перед машиной Вильнева, тогда как Шумахер застрял за Williams прошлогоднего соперника 28 / 51 Фотограф: Sutton Images

Канадец, понятное дело, вел собственную гонку, потому за время до его первого пит-стопа на 31-м круге Култхард уже успел уехать на четыре секунды вперед 29 / 51 Фотограф: LAT Images

Очередной дубль McLaren, которых до того было уже пять за 11 гонок, казался все более вероятным… 30 / 51 Фотограф: LAT Images

…как вдруг темп Хаккинена на втором комплекте шин стал падать. Как позже рассказал сам пилот, у него неожиданно появилась и стала нарастать избыточная поворачиваемость 31 / 51 Фотограф: LAT Images

Финна стали догонять Култхард с Шумахером (Михаэль настиг Дэвида, но обогнать по-прежнему не мог), и даже продолжающие позади свой спор Хилл и Вильнев понемногу сокращали отставание от лидера 32 / 51 Фотограф: Sutton Images

На 42-м круге Михаэль, так и не сумев ничего сделать в борьбе с ДиСи, вторично свернул в боксы… 33 / 51 Фотограф: Райнер Шлегельмильх

Как и в первый раз, McLaren ответила пит-стопом своего второго пилота, но на этот раз Дэвид выехал на трассу позади Ferrari 34 / 51 Фотограф: Sutton Images

Уже в тот момент многие отметили, как мало времени Шумахер провел в боксах. Дозаправка до финиша требовала не менее 12 секунд, тогда как Ferrari немца заливали от силы семь… 35 / 51 Фотограф: Sutton Images

…и пока остальные только начинали догадываться, что задумал Росс Браун, в ушах у Шухахера уже звучал скрипучий голос британца: «Парень, у тебя есть 19 кругов, чтобы отыграть 25 секунд. Гони!» 36 / 51 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

И Михаэль погнал. Погнал так, как, наверное, даже ему удавалось нечасто. План был прост: гонщик должен был уехать от пары McLaren, чтобы затем провести еще один пит-стоп и остаться первым! 37 / 51 Фотограф: LAT Images

Тем временем с лагере McLaren хватало собственных проблем. После второго (и финального) пит-стопа темп Хаккинена совсем упал. Как выяснилось уже после финиша, на дистанции не выдержал один из амортизаторов. Но команде потребовалось несколько кругов, чтобы поменять пилотов местами. Лишь затем ДиСи тоже ускорился, но время было потеряно 38 / 51

После десяти безумных кругов начало казаться, что план Брауна сработает. Шумахер уже создал отрыв в 12 секунд – но в этот самый момент Михаэль улетел с трассы в финальном повороте! 39 / 51 Фотограф: Sutton Images

И даже несмотря на это, план сработал! Михаэль не только вернулся в гонку, но и довел отрыв от Култхарда до 25 секунд. После молниеносной остановки немец сохранил лидерство. Дальнейшее было делом техники 40 / 51 Фотограф: LAT Images

В тот день Ferrari и ее лидер одержали одну из самых удивительных побед, найдя порясающий способ обогнать соперников на «Хунгароринге» 41 / 51 Фотограф: Sutton Images

Соавторами успеха стали тот, кто придумал дерзкий план, и тот, кто его блестяще выполнил 42 / 51 Фотограф: Sutton Images

Приехавший вторым Дэвид Култхард едва ли радовался результатам гонки… 43 / 51 Фотограф: Райнер Шлегельмильх

Зато вполне доволен был Жак Вильнев, за счет позднего второго пит-стопа переигравший-таки Дэймона Хилла. Для действующего чемпиона и третье место в том сезоне было за радость 44 / 51 Фотограф: LAT Images

Хайнц-Харальд Френцен в концовке попробовал было тоже атаковать Хилла – но, как известно, обгонять в Венгрии невозможно. Немец остался пятым 45 / 51 Фотограф: Sutton Images

Хаккинен с трудом финишировал шестым, отстав на целый круг. Его преимущество в общем зачете разом сократилось до семи очков 46 / 51 Фотограф: LAT Images

Спустя две недели Формула 1 приехала в Спа, где лидер сезона и вовсе мог смениться – но на пути уверенно лидировавшего под дождем Шумахера вдруг оказался круговой Култхард 47 / 51 Фотограф: Райнер Шлегельмильх Это совсем другая, но тоже очень известная история – вот тут она рассказана во всех подробностях

В ноябре Мика стал-таки чемпионом мира… 48 / 51 Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

…а затем выиграл еще один титул в 1999-м. После этого пять лет подряд сильнейшими в Ф1 становились Михаэль и Ferrari 49 / 51 Фотограф: LAT Images

«Хунгароринг» уже в начале XXI века чуть перестроили, сделав самую малость быстрее. Однако обгонять здесь по-прежнему трудно 50 / 51 Фотограф: Пресс-служба серии GP3