Как это было: Гран При Великобритании'57, когда британская машина впервые победила в Ф1
Гонка на ливерпульской трассе «Эйнтри» вошла в историю не только невероятным выступлением кумира местных трибун Стирлинга Мосса, но и дебютным успехом марки Vanwall.
В середине 50-х годов в Формуле 1 безоговорочно царил Хуан-Мануэль Фанхио
Фотограф: LAT Images
Бывший таксист из Буэнос-Айреса умел не только быстро водить машины. Он обладал поистине уникальным даром – способностью предугадать, кто станет фаворитом в скором будущем
Фотограф: LAT Images
Аргентинец часто менял команды, переходя в каждую из них именно тогда, когда та оказывалась в наилучшей форме
Фотограф: LAT Images
Фанхио завоевал пять титулов – достижение, которое удалось превзойти только в XXI веке – выступая при этом за Alfa Romeo, Mercedes, Ferrari и Maserati
Фотограф: LAT Images
Именно так, Льюис – великий Маэстро после завоевания титула уходил к соперникам, чтобы вновь вступить в борьбу за звание сильнейшего уже на другой машине
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
В 1957-м Хуану-Мануэлю было уже 46 лет, но он сохранял отличную скорость, выиграв на Maserati 250F три первых Гран При сезона в Буэнос-Айресе, Монако и Руане, благодаря чему далеко оторвался от преследователей по очкам
Справедливости ради стоит сказать, что главный соперник Maserati, британская команда Vanwall, никак не могла показать свою истинную силу. В Аргентину она не поехала, а этап во Франции пропустили оба ее лидера: Стирлинг Мосс загремел в больницу с гайморитом…
Фотограф: LAT Images
…а Тони Брукс, который до того финишировал вторым в Монако, попал в серьезную аварию на «24 часах Ле-Мана» за рулем Aston Martin (№20) и на несколько недель выбыл из строя
Фотограф: LAT Images
В середине июля Формула 1 приехала в Ливерпуль. Британский Гран При принимал знаменитый ипподром «Эйнтри», расположенный практически в центре города
Фотограф: LAT Images
Зрители могли наблюдать за гонками с огромных трибун, а частью пейзажа было мрачноватое здание ТЭЦ с большой трубой
Фотограф: Дэвид Фиппс
Кроме того, когда не было ветра, окрестные заводы создавали над трассой густой смог
Фотограф: LAT Images
На домашней трассе гонщики Vanwall сразу показали отличную скорость. По итогам тренировочных сессий (отдельных квалификаций тогда не было) Мосс выиграл поул со временем 2:00.2, что равносильно средней скорости 144,6 км/ч
Фотограф: LAT Images
Фанхио, который до того 15 гонок подряд начинал с первой или второй позиции, неожиданно показал только четвертое время. Лидер сезона пропустил своего напарника Жана Беру и Брукса, который хоть и вернулся за руль, но еще не был полностью готов к 3-часовой гонке
Фотограф: LAT Images
Воскресным утром сильный ветер разогнал дождевые облака со смогом, и старт был дан по сухой трассе. Его выиграл Бера (№4), опередивший пару пилотов на Vanwall
Фотограф: LAT Images
Мосс бросился в погоню за французом и после пары кругов острой борьбы с несколькими обгонами смог утвердиться на первой позиции, начав понемногу отрываться
Фотограф: LAT Images
Любопытно, что шесть с лишним десятилетий назад в команде Vanwall прекрасно понимали, как важно иметь отличия в раскрасках своих машин, чтобы зрителям, да и собственным механикам, было издалека видно, кто за рулем. У Мосса на носу автомобиля была серебряная окантовка воздухозаборника. У Брукса она отсутствовала…
Фотограф: LAT Images
… а у еще одного гонщика команды, Стюарта Льюиса-Эванса, британский гоночный зеленый дополняла золотая полоска – позже именно это сочетание станет фирменным для машин Lotus
Фотограф: LAT Images
Пока Мосс понемногу уезжал от Беры, тому пришлось сдерживать натиск другого британца – Майк Хоторн на Ferrari (№10) вскоре после старта вышел на третье место, обойдя слабеющего Брукса…
Фотограф: LAT Images
…и был не прочь подняться выше. Однако французу на Maserati удавалось сдерживать британца на Ferrari
Фотограф: LAT Images
На протяжении 20-ти первых кругов гонка складывалась по сценарию Стирлинга Мосса. Машина (созданная, между прочим, молодым Колином Чепменом) позволяла наращивать отрыв – но затем звук ее мотора изменился. Темп британца упал, и соперники нагнали его
Фотограф: LAT Images
Остановка у механиков для ремонта генератора не помогла – сразу после возвращения на трассу стало ясно, что у машины серьезные проблемы. Как оказалось позже, треcнула одна из топливных трубок
Фотограф: LAT Images
Мосс во второй раз остановился около своей команды (боксов тогда не было). Сход? В наши дни так бы все и закончилось, но не в 1957-м…
Фотограф: LAT Images
На заре времен замена пилота по ходу дистанции была не только разрешенной, но и регулярно практиковавшейся операцией. Лидер любой команды в случае каких-то проблем всегда мог рассчитывать, что один из напарников уступит ему машину
Фотограф: LAT Images
У Vanwall не было вопросов, кого менять – Тони Брукс ехал из последних сил. Он еще до старта сказал команде, что не продержится за рулем три часа, но был готов терпеть какое-то время именно с целью подстраховать товарища по команде. Теперь его машина стала новым оружием Мосса
Фотограф: LAT Images
Стирлинг уже потерял много времени. Поэтому, пока обессилевшего Брукса вынимали из кокпита, он забрался на заднее колесо – откуда при первой возможности прыгнул за руль и помчался в погоню
Фотограф: LAT Images
Британец вернулся на трассу девятым, уступая новому лидеру Жану Бере практически круг
Фотограф: LAT Images
Мосс быстро отыгрывал позиции, обгоняя одних соперников и пользуясь сходами других. Он опередил Maserati Фанхио, у которого все хуже работал мотор, а затем и Ferrari Луиджи Муссо (№14), оказавшись на середине дистанции пятым
Фотограф: LAT Images
Вскоре окончательно сошел Фанхио (№2), а Мосс опередил Питера Коллинза на Ferrari и начал погоню за своим напарником Льюисом-Эвансом, идущим третьим. Правда, два лидера по-прежнему выигрывали у него почти минуту
Фотограф: LAT Images
Стирлинг мчался вперед в невероятном темпе. Трибуны, затаив дыхание, следили за своим кумиром. За 25 кругов, несколько раз обновив рекорд трассы, британец отыграл у Жана Беры 37 секунд. Мосс уже настиг Льюиса-Эванса и готовился подняться на третье место…
Фотограф: LAT Images
…как вдруг ход гонки разом перевернулся с ног на голову. На Maserati лидировавшего Беры разорвало сцепление, а преследующий француза Майк Хоторн пропорол на обломках колесо
Фотограф: LAT Images
Практически в этот же момент Мосс опередил на стартовой прямой Льюиса-Эванса – и за один круг поднялся с четвертого места на первое!
Фотограф: LAT Images
Хоторну удалось довести Ferrari до боксов, но пит-стопы в 1957 году занимали вовсе не три секунды, и британец опустился на четвертое место
Фотограф: LAT Images
Третьим же в результате всех коллизий внезапно оказался другой гонщик Скудерии Луиджи Муссо
Фотограф: LAT Images
Впрочем, гонка еще не была закончена. На машине Льюиса-Эванса начались проблемы с тросиком газа, который вообще был слабым местом Vanwall. Стюарт остановился на трассе, выбрался из машины и сам устранил неисправность, после чего поехал дальше. Но он забыл на обочине одну из кузовных панелей, за что позже был дисквалифицирован
Фотограф: LAT Images
У Стирлинга Мосса таких проблем не было – он победно завершил невероятную гонку. Этот успех стал самым первым в чемпионате Формулы 1 для машин, построенных в Великобритании
Фотограф: LAT Images
Гонщик получил приз из рук Мирабэль Тофэм, владелицы ливерпульского ипподрома
Фотограф: LAT Images
Не меньше главного героя дня радовались глава Vanwall Тони Вандервелл и немного пришедший в себя Тони Брукс. К слову, оцените количество копоти на лицах обоих пилотов
Фотограф: LAT Images
Луиджи Муссо и Майк Хоторн (на фото) принесли Ferrari двойной подиум
Фотограф: LAT Images
Для Maserati же гонка стала самой неудачной в сезоне – в первый и единственный раз никто из заводских пилотов не добрался до финиша
Фотограф: LAT Images
Уже на следующем этапе в Германии Хуан-Мануэль Фанхио вернулся на вершину подиума, гарантировав себе пятый чемпионский титул.
Фотограф: LAT Images
Стирлинг Мосс выступал еще много лет, выиграл множество гонок, но так и не смог стать чемпионом мира
Фотограф: Sutton Images
Трассу «Эйнтри» еще несколько раз использовали для проведения Гран При Великобритании, но в середине 60-х власти Ливерпуля рассекли ее надвое при прокладке скоростного шоссе, и Формула 1 туда уже не возвращалась
Фотограф: LAT Images
А гоночные машины, построенные в Великобритании, в дальнейшем стали выигрывать гонки гораздо чаще. Возможно, даже слишком часто
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
Предыдущая новость
В «Сильверстоуне» ликвидировали «опасную» зону DRS
Следующая новость
«Это вообще не вариант для Honda». В Red Bull исключили контракт с Алонсо
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Великобритании
|Автор
|Александр Кабановский
Как это было: Гран При Великобритании'57, когда британская машина впервые победила в Ф1
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты
|
3 сент. - 6 сент.Билеты