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Формула 1 / Гран При Великобритании / Самое интересное

Как это было: Гран При Великобритании'57, когда британская машина впервые победила в Ф1

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Как это было: Гран При Великобритании'57, когда британская машина впервые победила в Ф1
Автор:
, Ответственный редактор
10 июл. 2019 г., 06:49

Гонка на ливерпульской трассе «Эйнтри» вошла в историю не только невероятным выступлением кумира местных трибун Стирлинга Мосса, но и дебютным успехом марки Vanwall.

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Справедливости ради стоит сказать, что главный соперник Maserati, британская команда Vanwall, никак не могла показать свою истинную силу. В Аргентину она не поехала, а этап во Франции пропустили оба ее лидера: Стирлинг Мосс загремел в больницу с гайморитом…
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Фотограф: LAT Images

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В середине июля Формула 1 приехала в Ливерпуль. Британский Гран При принимал знаменитый ипподром «Эйнтри», расположенный практически в центре города

В середине июля Формула 1 приехала в Ливерпуль. Британский Гран При принимал знаменитый ипподром «Эйнтри», расположенный практически в центре города
9/43

Фотограф: LAT Images

Зрители могли наблюдать за гонками с огромных трибун, а частью пейзажа было мрачноватое здание ТЭЦ с большой трубой

Зрители могли наблюдать за гонками с огромных трибун, а частью пейзажа было мрачноватое здание ТЭЦ с большой трубой
10/43

Фотограф: Дэвид Фиппс

Кроме того, когда не было ветра, окрестные заводы создавали над трассой густой смог

Кроме того, когда не было ветра, окрестные заводы создавали над трассой густой смог
11/43

Фотограф: LAT Images

На домашней трассе гонщики Vanwall сразу показали отличную скорость. По итогам тренировочных сессий (отдельных квалификаций тогда не было) Мосс выиграл поул со временем 2:00.2, что равносильно средней скорости 144,6 км/ч

На домашней трассе гонщики Vanwall сразу показали отличную скорость. По итогам тренировочных сессий (отдельных квалификаций тогда не было) Мосс выиграл поул со временем 2:00.2, что равносильно средней скорости 144,6 км/ч
12/43

Фотограф: LAT Images

Фанхио, который до того 15 гонок подряд начинал с первой или второй позиции, неожиданно показал только четвертое время. Лидер сезона пропустил своего напарника Жана Беру и Брукса, который хоть и вернулся за руль, но еще не был полностью готов к 3-часовой гонке

Фанхио, который до того 15 гонок подряд начинал с первой или второй позиции, неожиданно показал только четвертое время. Лидер сезона пропустил своего напарника Жана Беру и Брукса, который хоть и вернулся за руль, но еще не был полностью готов к 3-часовой гонке
13/43

Фотограф: LAT Images

Воскресным утром сильный ветер разогнал дождевые облака со смогом, и старт был дан по сухой трассе. Его выиграл Бера (№4), опередивший пару пилотов на Vanwall

Воскресным утром сильный ветер разогнал дождевые облака со смогом, и старт был дан по сухой трассе. Его выиграл Бера (№4), опередивший пару пилотов на Vanwall
14/43

Фотограф: LAT Images

Мосс бросился в погоню за французом и после пары кругов острой борьбы с несколькими обгонами смог утвердиться на первой позиции, начав понемногу отрываться

Мосс бросился в погоню за французом и после пары кругов острой борьбы с несколькими обгонами смог утвердиться на первой позиции, начав понемногу отрываться
15/43

Фотограф: LAT Images

Любопытно, что шесть с лишним десятилетий назад в команде Vanwall прекрасно понимали, как важно иметь отличия в раскрасках своих машин, чтобы зрителям, да и собственным механикам, было издалека видно, кто за рулем. У Мосса на носу автомобиля была серебряная окантовка воздухозаборника. У Брукса она отсутствовала…

Любопытно, что шесть с лишним десятилетий назад в команде Vanwall прекрасно понимали, как важно иметь отличия в раскрасках своих машин, чтобы зрителям, да и собственным механикам, было издалека видно, кто за рулем. У Мосса на носу автомобиля была серебряная окантовка воздухозаборника. У Брукса она отсутствовала…
16/43

Фотограф: LAT Images

… а у еще одного гонщика команды, Стюарта Льюиса-Эванса, британский гоночный зеленый дополняла золотая полоска – позже именно это сочетание станет фирменным для машин Lotus

… а у еще одного гонщика команды, Стюарта Льюиса-Эванса, британский гоночный зеленый дополняла золотая полоска – позже именно это сочетание станет фирменным для машин Lotus
17/43

Фотограф: LAT Images

Пока Мосс понемногу уезжал от Беры, тому пришлось сдерживать натиск другого британца – Майк Хоторн на Ferrari (№10) вскоре после старта вышел на третье место, обойдя слабеющего Брукса…

Пока Мосс понемногу уезжал от Беры, тому пришлось сдерживать натиск другого британца – Майк Хоторн на Ferrari (№10) вскоре после старта вышел на третье место, обойдя слабеющего Брукса…
18/43

Фотограф: LAT Images

…и был не прочь подняться выше. Однако французу на Maserati удавалось сдерживать британца на Ferrari

…и был не прочь подняться выше. Однако французу на Maserati удавалось сдерживать британца на Ferrari
19/43

Фотограф: LAT Images

На протяжении 20-ти первых кругов гонка складывалась по сценарию Стирлинга Мосса. Машина (созданная, между прочим, молодым Колином Чепменом) позволяла наращивать отрыв – но затем звук ее мотора изменился. Темп британца упал, и соперники нагнали его

На протяжении 20-ти первых кругов гонка складывалась по сценарию Стирлинга Мосса. Машина (созданная, между прочим, молодым Колином Чепменом) позволяла наращивать отрыв – но затем звук ее мотора изменился. Темп британца упал, и соперники нагнали его
20/43

Фотограф: LAT Images

Остановка у механиков для ремонта генератора не помогла – сразу после возвращения на трассу стало ясно, что у машины серьезные проблемы. Как оказалось позже, треcнула одна из топливных трубок

Остановка у механиков для ремонта генератора не помогла – сразу после возвращения на трассу стало ясно, что у машины серьезные проблемы. Как оказалось позже, треcнула одна из топливных трубок
21/43

Фотограф: LAT Images

Мосс во второй раз остановился около своей команды (боксов тогда не было). Сход? В наши дни так бы все и закончилось, но не в 1957-м…

Мосс во второй раз остановился около своей команды (боксов тогда не было). Сход? В наши дни так бы все и закончилось, но не в 1957-м…
22/43

Фотограф: LAT Images

На заре времен замена пилота по ходу дистанции была не только разрешенной, но и регулярно практиковавшейся операцией. Лидер любой команды в случае каких-то проблем всегда мог рассчитывать, что один из напарников уступит ему машину

На заре времен замена пилота по ходу дистанции была не только разрешенной, но и регулярно практиковавшейся операцией. Лидер любой команды в случае каких-то проблем всегда мог рассчитывать, что один из напарников уступит ему машину
23/43

Фотограф: LAT Images

У Vanwall не было вопросов, кого менять – Тони Брукс ехал из последних сил. Он еще до старта сказал команде, что не продержится за рулем три часа, но был готов терпеть какое-то время именно с целью подстраховать товарища по команде. Теперь его машина стала новым оружием Мосса

У Vanwall не было вопросов, кого менять – Тони Брукс ехал из последних сил. Он еще до старта сказал команде, что не продержится за рулем три часа, но был готов терпеть какое-то время именно с целью подстраховать товарища по команде. Теперь его машина стала новым оружием Мосса
24/43

Фотограф: LAT Images

Стирлинг уже потерял много времени. Поэтому, пока обессилевшего Брукса вынимали из кокпита, он забрался на заднее колесо – откуда при первой возможности прыгнул за руль и помчался в погоню

Стирлинг уже потерял много времени. Поэтому, пока обессилевшего Брукса вынимали из кокпита, он забрался на заднее колесо – откуда при первой возможности прыгнул за руль и помчался в погоню
25/43

Фотограф: LAT Images

Британец вернулся на трассу девятым, уступая новому лидеру Жану Бере практически круг

Британец вернулся на трассу девятым, уступая новому лидеру Жану Бере практически круг
26/43

Фотограф: LAT Images

Мосс быстро отыгрывал позиции, обгоняя одних соперников и пользуясь сходами других. Он опередил Maserati Фанхио, у которого все хуже работал мотор, а затем и Ferrari Луиджи Муссо (№14), оказавшись на середине дистанции пятым

Мосс быстро отыгрывал позиции, обгоняя одних соперников и пользуясь сходами других. Он опередил Maserati Фанхио, у которого все хуже работал мотор, а затем и Ferrari Луиджи Муссо (№14), оказавшись на середине дистанции пятым
27/43

Фотограф: LAT Images

Вскоре окончательно сошел Фанхио (№2), а Мосс опередил Питера Коллинза на Ferrari и начал погоню за своим напарником Льюисом-Эвансом, идущим третьим. Правда, два лидера по-прежнему выигрывали у него почти минуту

Вскоре окончательно сошел Фанхио (№2), а Мосс опередил Питера Коллинза на Ferrari и начал погоню за своим напарником Льюисом-Эвансом, идущим третьим. Правда, два лидера по-прежнему выигрывали у него почти минуту
28/43

Фотограф: LAT Images

Стирлинг мчался вперед в невероятном темпе. Трибуны, затаив дыхание, следили за своим кумиром. За 25 кругов, несколько раз обновив рекорд трассы, британец отыграл у Жана Беры 37 секунд. Мосс уже настиг Льюиса-Эванса и готовился подняться на третье место…

Стирлинг мчался вперед в невероятном темпе. Трибуны, затаив дыхание, следили за своим кумиром. За 25 кругов, несколько раз обновив рекорд трассы, британец отыграл у Жана Беры 37 секунд. Мосс уже настиг Льюиса-Эванса и готовился подняться на третье место…
29/43

Фотограф: LAT Images

…как вдруг ход гонки разом перевернулся с ног на голову. На Maserati лидировавшего Беры разорвало сцепление, а преследующий француза Майк Хоторн пропорол на обломках колесо

…как вдруг ход гонки разом перевернулся с ног на голову. На Maserati лидировавшего Беры разорвало сцепление, а преследующий француза Майк Хоторн пропорол на обломках колесо
30/43

Фотограф: LAT Images

Практически в этот же момент Мосс опередил на стартовой прямой Льюиса-Эванса – и за один круг поднялся с четвертого места на первое!

Практически в этот же момент Мосс опередил на стартовой прямой Льюиса-Эванса – и за один круг поднялся с четвертого места на первое!
31/43

Фотограф: LAT Images

Хоторну удалось довести Ferrari до боксов, но пит-стопы в 1957 году занимали вовсе не три секунды, и британец опустился на четвертое место

Хоторну удалось довести Ferrari до боксов, но пит-стопы в 1957 году занимали вовсе не три секунды, и британец опустился на четвертое место
32/43

Фотограф: LAT Images

Третьим же в результате всех коллизий внезапно оказался другой гонщик Скудерии Луиджи Муссо

Третьим же в результате всех коллизий внезапно оказался другой гонщик Скудерии Луиджи Муссо
33/43

Фотограф: LAT Images

Впрочем, гонка еще не была закончена. На машине Льюиса-Эванса начались проблемы с тросиком газа, который вообще был слабым местом Vanwall. Стюарт остановился на трассе, выбрался из машины и сам устранил неисправность, после чего поехал дальше. Но он забыл на обочине одну из кузовных панелей, за что позже был дисквалифицирован

Впрочем, гонка еще не была закончена. На машине Льюиса-Эванса начались проблемы с тросиком газа, который вообще был слабым местом Vanwall. Стюарт остановился на трассе, выбрался из машины и сам устранил неисправность, после чего поехал дальше. Но он забыл на обочине одну из кузовных панелей, за что позже был дисквалифицирован
34/43

Фотограф: LAT Images

У Стирлинга Мосса таких проблем не было – он победно завершил невероятную гонку. Этот успех стал самым первым в чемпионате Формулы 1 для машин, построенных в Великобритании

У Стирлинга Мосса таких проблем не было – он победно завершил невероятную гонку. Этот успех стал самым первым в чемпионате Формулы 1 для машин, построенных в Великобритании
35/43

Фотограф: LAT Images

Гонщик получил приз из рук Мирабэль Тофэм, владелицы ливерпульского ипподрома

Гонщик получил приз из рук Мирабэль Тофэм, владелицы ливерпульского ипподрома
36/43

Фотограф: LAT Images

Не меньше главного героя дня радовались глава Vanwall Тони Вандервелл и немного пришедший в себя Тони Брукс. К слову, оцените количество копоти на лицах обоих пилотов

Не меньше главного героя дня радовались глава Vanwall Тони Вандервелл и немного пришедший в себя Тони Брукс. К слову, оцените количество копоти на лицах обоих пилотов
37/43

Фотограф: LAT Images

Луиджи Муссо и Майк Хоторн (на фото) принесли Ferrari двойной подиум

Луиджи Муссо и Майк Хоторн (на фото) принесли Ferrari двойной подиум
38/43

Фотограф: LAT Images

Для Maserati же гонка стала самой неудачной в сезоне – в первый и единственный раз никто из заводских пилотов не добрался до финиша

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Стирлинг Мосс выступал еще много лет, выиграл множество гонок, но так и не смог стать чемпионом мира

Стирлинг Мосс выступал еще много лет, выиграл множество гонок, но так и не смог стать чемпионом мира
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Трассу «Эйнтри» еще несколько раз использовали для проведения Гран При Великобритании, но в середине 60-х власти Ливерпуля рассекли ее надвое при прокладке скоростного шоссе, и Формула 1 туда уже не возвращалась

Трассу «Эйнтри» еще несколько раз использовали для проведения Гран При Великобритании, но в середине 60-х власти Ливерпуля рассекли ее надвое при прокладке скоростного шоссе, и Формула 1 туда уже не возвращалась
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Великобритании
Автор Александр Кабановский

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