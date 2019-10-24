История
Как это было: Гран При Мексики'90, когда Сенна был быстрее Проста, но проиграл
Три десятилетия назад бразильский Волшебник был главным фаворитом этапа в Мехико, но яркая концовка гонки прошла совсем не по его сценарию…
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Соперничество Алена Проста и Айртона Сенны в составе McLaren считается классикой Формулы 1. Те два сезона из конца 80-х запомнились острейшим противостоянием двух очень разных, но одинаково талантливых пилотов
Фотограф: Sutton Images
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Бразилец был феноменально быстр. Пытаться соперничать с ним по чистой скорости было абсолютным безумием…
Фотограф: LAT Images
…но более опытный француз, неслучайно прозванный Профессором, добивался своего благодаря умному ведению гонок и грамотному использованию возможностей машины
Фотограф: Sutton Images
Гонщики взяли по титулу, но к концу второго сезона их отношения окончательно разладились. Столкновение напарников в Японии-89 стало лучшим отражением тех невероятных дней Формулы 1
Фотограф: XPB Images
Прост унес чемпионскую «единичку» в Ferrari – вместе с ним команду сменил и конструктор Стив Николз. Но машина Скудерии, хоть и прибавив в скорости, в 1990-м все равно уступала McLaren
Фотограф: LAT Images
Из пяти первых Гран При Сенна выиграл три. Один раз помешали технические проблемы, другой – авария с круговым
Фотограф: LAT Images
Прост за это же время победил только раз, а во всех остальных гонках даже не попал на подиум
Фотограф: Sutton Images
Перед Гран При Мексики Ален занимал в чемпионате только третье место. уступая не только Сенне, но и перешедшему в McLaren из Ferrari Герхарду Бергеру
Фотограф: Sutton Images
Мексиканский этап вернулся в календарь за несколько лет до описываемых событий. Трасса братьев Родригес в 1990-м была в целом похожа на нынешнюю, не считая самого конца круга. На фото хорошо видно, каким тогда был бейсбольный стадион…
Фотограф: Sutton Images
…а каким – культовый поворот «Перальтада», завершающая круг быстрая 180-градусная дуга почти без зоны безопасности с внешней стороны. Сейчас используется лишь вторая ее половина.
Фотограф: Sutton Images
Формула 1 уже два года как отказалась от турбомоторов, но все силовые агрегаты имели разную архитектуру (от V8 до V12), и условия среднегорья с его разреженным воздухом сказались на одних командах сильнее, чем на других
Фотограф: Эрколе Коломбо
Пятничная квалификация осталась за Бергером, тогда как Прост закрутился по ходу быстрого круга и не попал даже в десятку – с того этапа вступило в силу правило, что заглохшую машину запрещено заводить «с толкача»
Фотограф: LAT Images
В субботу скорости упали, и отыграться Профессору так и не удалось. Он остался только 13-м, показав свой худший квалификационный результат за шесть последних лет
Фотограф: Sutton Images
Не повезло и Роберто Морено – бразилец смог пройти предквалификацию, а затем и квалификацию на безнадежной машине Eurobrun, но был лишен результата, так как по ходу сессии его машину завели «с толкача». Тим-менеджер просто забыл рассказать пилоту об изменении в правилах…
Фотограф: LAT Images
В воскресенье полиция Мехико решительно нацелилась обеспечить соблюдение порядка на автодроме…
Фотограф: Sutton Images
…однако оплошала – утреннюю разминку пришлось прервать из-за выскочившей на стартовую прямую собаки
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Так, стоп! При чем тут вообще Роско?! Вот фото настоящей мексиканской собаки. Оно, правда, из 1968 года, но сути дела это не меняет.
Фотограф: Дэвид Фиппс
Гонка стала 100-й для Айртона Сенны, и в ознаменование круглой цифры команда подарила ему тортик. Большая его часть после торжественной фотосессии улетела в лицо тим-менеджеру Джо Рамиресу, главному мексиканцу в паддоке Ф1
Фотограф: Эрколе Коломбо
Вслед за Бергером (не попал в кадр) места на решетке заняли Риккардо Патрезе из Williams, Сенна, и напарник Проста по Ferrari Найджел Мэнселл
Фотограф: Эрколе Коломбо
Отметим шестой результат Жана Алези (Tyrrell) и седьмой – Пьерлуиджи Мартини (Minardi, на фото). Оба проехали гораздо лучше, чем позволяли их машины, благодаря резине Pirelli
Фотограф: Sutton Images
Вопрос с резиной, по общему мнению, должен был сыграть важную роль в гонке. Босс McLaren Рон Деннис перед стартом предложил Сенне снизить давление в шинах. Тот согласился. При этом Бергеру ничего менять не стали
Фотограф: Sutton Images
Старт ко всеобщему удивлению остался за Патрезе…
Фотограф: Sutton Images
…но радость Фрэнка Уильямса была недолгой – Сенна еще до конца первого круга опередил итальянца, а в начале второго его прошел и Бергер
Фотограф: Sutton Images
Первые круги стали отражением всего сезона – пара McLaren быстро отрывалась от преследователей…
Фотограф: Sutton Images
…тогда как Прост, не отыграв ни одной позиции за весь первый круг, после этого начал обгонять соперников и к 12-му кругу доехал до седьмой позиции, оказавшись за своим партнером по Ferrari Мэнселлом
Фотограф: Sutton Images
Тем временем Бергер провел вынужденный пит-стоп (изначально никто не планировал останавливаться по ходу дистанции), так как передние шины из-за пузырения почти перестали работать. Австриец откатился во второй десяток
Фотограф: LAT Images
К середине гонки стало ясно, что на длинной дистанции расстановка сил выглядит совсем не так, как на одном быстром круге. Пилоты Ferrari перехватили инициативу – Мэнселл с Простом последовательно догнали и опередили соперников из Williams, а затем и Benetton вышедшего было на второе место Нельсона Пике
Фотограф: Sutton Images
Сенна по-прежнему лидировал, опережая пару пилотов Скудерии на добрых 20 секунд. Но впервые со старта сезона не было ощущения, что бразилец контролирует ход гонки
Фотограф: LAT Images
На 55-м круге, отыграв больше половины отставания от лидера, Прост опередил Мэнселла, когда тот уперся в круговую машину, и вышел на второе место. 13-я стартовая позиция была забыта. Профессор гнался за своим главным соперником, Сенной, впервые после перехода в Ferrari имея возможность навязать тому борьбу
Фотограф: Эрколе Коломбо
Айртон жаловался по радио на работу шин, но связь была скверной, и мостик услышал его не сразу. Спустя какое-то время Рон Деннис ответил, что надо оставаться на трассе, так как потеря времени в боксах будет слишком большой
Фотограф: Sutton Images
На 59-м круге свершилось неизбежное. McLaren и Ferrari оказались рядом…
Фотограф: Sutton Images
…а затем Ален впервые после ухода из McLaren опередил Айртона. Вскоре это же удалось и Мэнселлу
Фотограф: Sutton Images
На 63-м круге все было кончено. Задняя правая шина на McLaren бразильца разлетелась в клочья. Сенна смог дотянуть до боксов…
Фотограф: Sutton Images
…но там вынужден был сойти: машина получила слишком сильные повреждения. Как выяснилось позже, дело было не в износе, гонщика подвел медленный прокол
Фотограф: LAT Images
После схода Сенна корил себя, что послушал команду и не заехал в боксы, как хотел того сам
Фотограф: LAT Images
Прост же, заранее грамотно просчитав гоночные условия, в конце дистанции был неудержим. Тем временем Мэнселл, попробовав угнаться за напарником, закрутился на трассе
Фотограф: Эрколе Коломбо
Британцу повезло, и его мотор не заглох. Найджел даже остался вторым, но теперь на заднем крыле его машины уже висел пробившийся через пелотон Бергер на более свежих шинах
Фотограф: Sutton Images
Последние круги той гонки давно стали классикой. Австриец на McLaren смог выйти вперед, но Мэнселл в очередной раз доказал, что смелости ему не занимать – и провел феноменальный обгон по внешнему радиусу «Перальтады», где перегрузка превышает 4,5 g
Фотограф: Sutton Images
Вот запись этого удивительного момента с комментарием Марри Уокера и Джеймса Ханта.
Первый в сезоне дубль стал свидетельством усиления Ferrari
Фотограф: Sutton Images
После Мексики Прост отлично провел еще несколько гонок и ощутимо подтянулся к Сенне в таблице, заметно повысив свои шансы на титул
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
Но бразилец снял все вопросы, намеренно выбив соперника в первом повороте Гран При Японии
Двойной сход гарантировал Айртону второй титул чемпиона мира
Фотограф: Эрколе Коломбо
Годом позже продолжения борьбы двух великих пилотов не получилось: Волшебник вновь стал сильнейшим, пока Прост мучался за рулем медленной и ненадежной Ferrari
Фотограф: Эрколе Коломбо
В последний раз Прост и Сенна сражались на трассах в 1993-м – Ален, пропустив год, вернулся с Williams и на лучшей машине чемпионата легко опередил Айртона
Фотограф: LAT Images
Всё, что было после – уже история
Фотограф: LAT Images
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
Фотограф: Sutton Images
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Пилоты
|Герхард Бергер , Найджел Мэнселл , Ален Прост , Айртон Сенна В Магазин
|Команды
|McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский
Как это было: Гран При Мексики'90, когда Сенна был быстрее Проста, но проиграл
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