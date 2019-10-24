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Как это было: Гран При Мексики'90, когда Сенна был быстрее Проста, но проиграл

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Как это было: Гран При Мексики'90, когда Сенна был быстрее Проста, но проиграл
Автор:
, Ответственный редактор
24 окт. 2019 г., 11:37

Три десятилетия назад бразильский Волшебник был главным фаворитом этапа в Мехико, но яркая концовка гонки прошла совсем не по его сценарию…

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В воскресенье полиция Мехико решительно нацелилась обеспечить соблюдение порядка на автодроме…
15/47

Фотограф: Sutton Images

…однако оплошала – утреннюю разминку пришлось прервать из-за выскочившей на стартовую прямую собаки

…однако оплошала – утреннюю разминку пришлось прервать из-за выскочившей на стартовую прямую собаки
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Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

Так, стоп! При чем тут вообще Роско?! Вот фото настоящей мексиканской собаки. Оно, правда, из 1968 года, но сути дела это не меняет.

Так, стоп! При чем тут вообще Роско?! Вот фото настоящей мексиканской собаки. Оно, правда, из 1968 года, но сути дела это не меняет.
17/47

Фотограф: Дэвид Фиппс

Гонка стала 100-й для Айртона Сенны, и в ознаменование круглой цифры команда подарила ему тортик. Большая его часть после торжественной фотосессии улетела в лицо тим-менеджеру Джо Рамиресу, главному мексиканцу в паддоке Ф1

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18/47

Фотограф: Эрколе Коломбо

Вслед за Бергером (не попал в кадр) места на решетке заняли Риккардо Патрезе из Williams, Сенна, и напарник Проста по Ferrari Найджел Мэнселл

Вслед за Бергером (не попал в кадр) места на решетке заняли Риккардо Патрезе из Williams, Сенна, и напарник Проста по Ferrari Найджел Мэнселл
19/47

Фотограф: Эрколе Коломбо

Отметим шестой результат Жана Алези (Tyrrell) и седьмой – Пьерлуиджи Мартини (Minardi, на фото). Оба проехали гораздо лучше, чем позволяли их машины, благодаря резине Pirelli

Отметим шестой результат Жана Алези (Tyrrell) и седьмой – Пьерлуиджи Мартини (Minardi, на фото). Оба проехали гораздо лучше, чем позволяли их машины, благодаря резине Pirelli
20/47

Фотограф: Sutton Images

Вопрос с резиной, по общему мнению, должен был сыграть важную роль в гонке. Босс McLaren Рон Деннис перед стартом предложил Сенне снизить давление в шинах. Тот согласился. При этом Бергеру ничего менять не стали

Вопрос с резиной, по общему мнению, должен был сыграть важную роль в гонке. Босс McLaren Рон Деннис перед стартом предложил Сенне снизить давление в шинах. Тот согласился. При этом Бергеру ничего менять не стали
21/47

Фотограф: Sutton Images

Старт ко всеобщему удивлению остался за Патрезе…

Старт ко всеобщему удивлению остался за Патрезе…
22/47

Фотограф: Sutton Images

…но радость Фрэнка Уильямса была недолгой – Сенна еще до конца первого круга опередил итальянца, а в начале второго его прошел и Бергер

…но радость Фрэнка Уильямса была недолгой – Сенна еще до конца первого круга опередил итальянца, а в начале второго его прошел и Бергер
23/47

Фотограф: Sutton Images

Первые круги стали отражением всего сезона – пара McLaren быстро отрывалась от преследователей…

Первые круги стали отражением всего сезона – пара McLaren быстро отрывалась от преследователей…
24/47

Фотограф: Sutton Images

…тогда как Прост, не отыграв ни одной позиции за весь первый круг, после этого начал обгонять соперников и к 12-му кругу доехал до седьмой позиции, оказавшись за своим партнером по Ferrari Мэнселлом

…тогда как Прост, не отыграв ни одной позиции за весь первый круг, после этого начал обгонять соперников и к 12-му кругу доехал до седьмой позиции, оказавшись за своим партнером по Ferrari Мэнселлом
25/47

Фотограф: Sutton Images

Тем временем Бергер провел вынужденный пит-стоп (изначально никто не планировал останавливаться по ходу дистанции), так как передние шины из-за пузырения почти перестали работать. Австриец откатился во второй десяток

Тем временем Бергер провел вынужденный пит-стоп (изначально никто не планировал останавливаться по ходу дистанции), так как передние шины из-за пузырения почти перестали работать. Австриец откатился во второй десяток
26/47

Фотограф: LAT Images

К середине гонки стало ясно, что на длинной дистанции расстановка сил выглядит совсем не так, как на одном быстром круге. Пилоты Ferrari перехватили инициативу – Мэнселл с Простом последовательно догнали и опередили соперников из Williams, а затем и Benetton вышедшего было на второе место Нельсона Пике

К середине гонки стало ясно, что на длинной дистанции расстановка сил выглядит совсем не так, как на одном быстром круге. Пилоты Ferrari перехватили инициативу – Мэнселл с Простом последовательно догнали и опередили соперников из Williams, а затем и Benetton вышедшего было на второе место Нельсона Пике
27/47

Фотограф: Sutton Images

Сенна по-прежнему лидировал, опережая пару пилотов Скудерии на добрых 20 секунд. Но впервые со старта сезона не было ощущения, что бразилец контролирует ход гонки

Сенна по-прежнему лидировал, опережая пару пилотов Скудерии на добрых 20 секунд. Но впервые со старта сезона не было ощущения, что бразилец контролирует ход гонки
28/47

Фотограф: LAT Images

На 55-м круге, отыграв больше половины отставания от лидера, Прост опередил Мэнселла, когда тот уперся в круговую машину, и вышел на второе место. 13-я стартовая позиция была забыта. Профессор гнался за своим главным соперником, Сенной, впервые после перехода в Ferrari имея возможность навязать тому борьбу

На 55-м круге, отыграв больше половины отставания от лидера, Прост опередил Мэнселла, когда тот уперся в круговую машину, и вышел на второе место. 13-я стартовая позиция была забыта. Профессор гнался за своим главным соперником, Сенной, впервые после перехода в Ferrari имея возможность навязать тому борьбу
29/47

Фотограф: Эрколе Коломбо

Айртон жаловался по радио на работу шин, но связь была скверной, и мостик услышал его не сразу. Спустя какое-то время Рон Деннис ответил, что надо оставаться на трассе, так как потеря времени в боксах будет слишком большой

Айртон жаловался по радио на работу шин, но связь была скверной, и мостик услышал его не сразу. Спустя какое-то время Рон Деннис ответил, что надо оставаться на трассе, так как потеря времени в боксах будет слишком большой
30/47

Фотограф: Sutton Images

На 59-м круге свершилось неизбежное. McLaren и Ferrari оказались рядом…

На 59-м круге свершилось неизбежное. McLaren и Ferrari оказались рядом…
31/47

Фотограф: Sutton Images

…а затем Ален впервые после ухода из McLaren опередил Айртона. Вскоре это же удалось и Мэнселлу

…а затем Ален впервые после ухода из McLaren опередил Айртона. Вскоре это же удалось и Мэнселлу
32/47

Фотограф: Sutton Images

На 63-м круге все было кончено. Задняя правая шина на McLaren бразильца разлетелась в клочья. Сенна смог дотянуть до боксов…

На 63-м круге все было кончено. Задняя правая шина на McLaren бразильца разлетелась в клочья. Сенна смог дотянуть до боксов…
33/47

Фотограф: Sutton Images

…но там вынужден был сойти: машина получила слишком сильные повреждения. Как выяснилось позже, дело было не в износе, гонщика подвел медленный прокол

…но там вынужден был сойти: машина получила слишком сильные повреждения. Как выяснилось позже, дело было не в износе, гонщика подвел медленный прокол
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Фотограф: LAT Images

После схода Сенна корил себя, что послушал команду и не заехал в боксы, как хотел того сам

После схода Сенна корил себя, что послушал команду и не заехал в боксы, как хотел того сам
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Фотограф: LAT Images

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36/47

Фотограф: Эрколе Коломбо

Британцу повезло, и его мотор не заглох. Найджел даже остался вторым, но теперь на заднем крыле его машины уже висел пробившийся через пелотон Бергер на более свежих шинах

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Фотограф: Sutton Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Пилоты Герхард Бергер , Найджел Мэнселл , Ален Прост , Айртон Сенна В Магазин
Команды McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин
Автор Александр Кабановский

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