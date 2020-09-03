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Как это было: Гран При Италии '67, когда имя победителя определилось в последнем повороте

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Как это было: Гран При Италии '67, когда имя победителя определилось в последнем повороте
Автор:
, Ответственный редактор

Та гонка стала классикой для старой трассы в Монце, подарив болельщикам невероятный сюжет и победу гонщика, которого никто не считал фаворитом

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Дела не клеились настолько, что на домашний Гран При Энцо Феррари – в то время он еще приезжал на трассу – заявил единственную машину для Криса Эймона

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Фотограф: LAT Images

Молодой человек в галстуке – это конструктор Мауро Форгьери, который уже в скором будущем позволит Скудерии вернуться на вершину. На фото ему 32 года

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Фотограф: LAT Images

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Однако Коммендаторе наотрез отказался выставлять вторую машину для Людовико Скарфиотти, назвав того «недостаточно профессиональным». Пилота, который выиграл для Скудерии гонку в Монце 1966 года, такие слова оскорбили – и он договорился с «играющим боссом» Eagle Дэном Герни

Однако Коммендаторе наотрез отказался выставлять вторую машину для Людовико Скарфиотти, назвав того «недостаточно профессиональным». Пилота, который выиграл для Скудерии гонку в Монце 1966 года, такие слова оскорбили – и он договорился с «играющим боссом» Eagle Дэном Герни
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Фотограф: Дэвид Фиппс

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Хьюм, как и положено лидеру сезона, захватил лидерство в пятницу

Хьюм, как и положено лидеру сезона, захватил лидерство в пятницу
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Фотограф: LAT Images

…однако затем в моторе машины новозеландца пробило прокладку блока цилиндров, и пока Медведь был вне игры, его к восторгу трибун опередил Эймон. Чуть позже результат Криса на одну десятую улучшил Джек Брэбэм

…однако затем в моторе машины новозеландца пробило прокладку блока цилиндров, и пока Медведь был вне игры, его к восторгу трибун опередил Эймон. Чуть позже результат Криса на одну десятую улучшил Джек Брэбэм
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Фотограф: Райнер Шлегельмильх

Но тут из боксов выехал Кларк (на его Lotus ставили новую коробку передач) – и разом сбросил еще почти секунду. С фаворитом Гран При вопрос, похоже, был решен

Но тут из боксов выехал Кларк (на его Lotus ставили новую коробку передач) – и разом сбросил еще почти секунду. С фаворитом Гран При вопрос, похоже, был решен
15/60

Фотограф: LAT Images

Напомним, что в те годы не было отдельных тренировок и квалификаций. Пилоты просто ездили по несколько часов в пятницу и субботу, и по лучшему времени круга судьи формировали стартовое поле

Тем временем дебют новой Honda RA300 складывался непросто – отказал передний стабилизатор поперечной устойчивости, и Сертизу пришлось пересаживаться на старую машину

Тем временем дебют новой Honda RA300 складывался непросто – отказал передний стабилизатор поперечной устойчивости, и Сертизу пришлось пересаживаться на старую машину
16/60

Фотограф: Дэвид Фиппс

Только взгляните на это – радиатор в носовой части машины, связанный трубками с мотором позади пилота!

Если продолжить рубрику «Шпионские фото технических новинок 1967 года», то нельзя не упомянуть вот такой элемент на Cooper T86 Йохена Риндта. В то время он смотрелся нелепо и даже чужеродно, но в действительности это был важнейший шаг технической эволюции. Это же дальний предок переднего антикрыла

Если продолжить рубрику «Шпионские фото технических новинок 1967 года», то нельзя не упомянуть вот такой элемент на Cooper T86 Йохена Риндта. В то время он смотрелся нелепо и даже чужеродно, но в действительности это был важнейший шаг технической эволюции. Это же дальний предок переднего антикрыла
17/60

Фотограф: Райнер Шлегельмильх

В 1967 году главным механиком Риндта был 19-летний британец по имени Рон Деннис. Похоже, на фото именно он, хотя на 100% утверждать не беремся

Кроме того, Brabham опробовала защитный колпак кокпита с прорезью на уровне глаз гонщика. Джек Брэбэм полностью увлечен испытаниями – он ест мороженое

Кроме того, Brabham опробовала защитный колпак кокпита с прорезью на уровне глаз гонщика. Джек Брэбэм полностью увлечен испытаниями – он ест мороженое
18/60

Фотограф: Райнер Шлегельмильх

Вернув машину в нормальный вид, в субботу утром австралиец подтянулся к Кларку на три десятых, но все же остался вторым

Вернув машину в нормальный вид, в субботу утром австралиец подтянулся к Кларку на три десятых, но все же остался вторым
19/60

Фотограф: Дэвид Фиппс

Третье время показал другой «играющий босс» Брюс Макларен. У его молодой команды пока была всего одна машина, оснащенная мотором BRM V12

Третье время показал другой «играющий босс» Брюс Макларен. У его молодой команды пока была всего одна машина, оснащенная мотором BRM V12
20/60

Фотограф: Дэвид Фиппс

Вскоре после начала заездов над пригородом Милана пошел дождь, который зафиксировал итоговые стартовые позиции

Вскоре после начала заездов над пригородом Милана пошел дождь, который зафиксировал итоговые стартовые позиции
21/60

Фотограф: Райнер Шлегельмильх

Кларк получил право стартовать с поула – уже в 31-й раз в карьере. Джим недавно перекрыл казавшийся вечным рекорд Фанхио по числу побед в квалификации и теперь едва ли не на каждом Гран При обновлял книгу достижений Ф1

Кларк получил право стартовать с поула – уже в 31-й раз в карьере. Джим недавно перекрыл казавшийся вечным рекорд Фанхио по числу побед в квалификации и теперь едва ли не на каждом Гран При обновлял книгу достижений Ф1
22/60

Фотограф: Райнер Шлегельмильх

В воскресенье вновь ярко светило солнце. Хотя первый ряд занимали пилоты Lotus, Branham и McLaren, для тифози существовал всего один гонщик…

В воскресенье вновь ярко светило солнце. Хотя первый ряд занимали пилоты Lotus, Branham и McLaren, для тифози существовал всего один гонщик…
23/60

Фотограф: LAT Images

Крису Эймону предстояло стартовать четвертым, что на длинных прямых Монцы оставляло хорошие шансы на подиум и даже победу

Крису Эймону предстояло стартовать четвертым, что на длинных прямых Монцы оставляло хорошие шансы на подиум и даже победу
24/60

Фотограф: LAT Images

Йохен Риндт едва не пропустил гонку: перед самым стартом выяснилось, что на его Cooper сел аккумулятор, и механикам пришлось срочно ставить новый. Они успели

Йохен Риндт едва не пропустил гонку: перед самым стартом выяснилось, что на его Cooper сел аккумулятор, и механикам пришлось срочно ставить новый. Они успели
25/60

Фотограф: Райнер Шлегельмильх

Вот теперь точно – крайний справа на фото Рон Деннис

Старт обернулся конфузом. Как видно на фото, машины изначально заняли места за несколько метров до окончательных стартовых позиций – как сейчас в Формуле Е

Старт обернулся конфузом. Как видно на фото, машины изначально заняли места за несколько метров до окончательных стартовых позиций – как сейчас в Формуле Е
26/60

Фотограф: Дэвид Фиппс

Судья должен был взмахнуть итальянским флагом, чтобы пилоты проехали вперед, остановились – и уже после отмашки зеленого флага устремились вперед

Судья должен был взмахнуть итальянским флагом, чтобы пилоты проехали вперед, остановились – и уже после отмашки зеленого флага устремились вперед
27/60

Фотограф: Дэвид Фиппс

Но хитрый Брэбэм (№16) сделал вид, что не в курсе этой процедуры – и рванул вперед уже после взмаха итальянского флага. Кларк замешкался, а погоню за австралийцем возглавили Макларен (№4) и Герни (№8)

Но хитрый Брэбэм (№16) сделал вид, что не в курсе этой процедуры – и рванул вперед уже после взмаха итальянского флага. Кларк замешкался, а погоню за австралийцем возглавили Макларен (№4) и Герни (№8)
28/60

Фотограф: Дэвид Фиппс

Можно только вообразить, что устроили бы в похожей ситуации герои нынешней Ф1. А тогдашние мужики просто утопили газ в пол и без лишних разговоров помчались в гонку

Вот как выглядел путь к первому повороту трассы в Монце в 1967-м. Никакой «эски» не было вовсе, как и «Роджи» с «Аскари». Гонщики сразу попадали в царство слипстрима и максимальной скорости

Вот как выглядел путь к первому повороту трассы в Монце в 1967-м. Никакой «эски» не было вовсе, как и «Роджи» с «Аскари». Гонщики сразу попадали в царство слипстрима и максимальной скорости
29/60

Фотограф: Дэвид Фиппс

О том, как сложно в такой ситуации ехать первым, свидетельствует этот кадр: первый круг еще не закончен, а гонку уже возглавляет Дэн Герни. Следом хитрец Брэбэм, Макларен, Грэм Хилл (его просто отличить по фирменному шлему с полосками) – и только за ними Кларк

О том, как сложно в такой ситуации ехать первым, свидетельствует этот кадр: первый круг еще не закончен, а гонку уже возглавляет Дэн Герни. Следом хитрец Брэбэм, Макларен, Грэм Хилл (его просто отличить по фирменному шлему с полосками) – и только за ними Кларк
30/60

Фотограф: LAT Images

Но Джим недолго оставался позади: ко второму кругу он разобрался со всеми соперниками, кроме Герни, а на третьем оставил позади и Eagle американца…

Но Джим недолго оставался позади: ко второму кругу он разобрался со всеми соперниками, кроме Герни, а на третьем оставил позади и Eagle американца…
31/60

Фотограф: LAT Images

…после чего начал отрываться. Цветные кадры того периода Ф1 попадаются нечасто. Но насколько же невероятно они меняют восприятие событий

…после чего начал отрываться. Цветные кадры того периода Ф1 попадаются нечасто. Но насколько же невероятно они меняют восприятие событий
32/60

Фотограф: LAT Images

Увы, для Герни попытка угнаться за лидером закончилась уже на пятом круге, когда отказал мотор

Увы, для Герни попытка угнаться за лидером закончилась уже на пятом круге, когда отказал мотор
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Фотограф: Райнер Шлегельмильх

Дэн едва успел вылезти из машины, как у гаража с аналогичным отказом запарковался и Скарфиотти

Дэн едва успел вылезти из машины, как у гаража с аналогичным отказом запарковался и Скарфиотти
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Фотограф: LAT Images

Во главе гонки теперь сформировалась группа из Кларка, Хилла и догнавшего их Хьюма, которые постоянно менялись позициями

Во главе гонки теперь сформировалась группа из Кларка, Хилла и догнавшего их Хьюма, которые постоянно менялись позициями
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Фотограф: Дэвид Фиппс

Вскоре тройку лидеров догнал Брэбэм. Теперь силы были равны – пара пилотов Lotus сражалась с дуэтом Brabham. Все остальные уже значительно отстали

Вскоре тройку лидеров догнал Брэбэм. Теперь силы были равны – пара пилотов Lotus сражалась с дуэтом Brabham. Все остальные уже значительно отстали
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Соперники продолжали разгонять друг друга на прямых, поддерживая высокий темп. Гонщики были опытны и понимали – сейчас стоит помочь друг другу уехать от преследователей, а уж потом можно будет перейти к спору за победу. Кларк формально был круговым, но ехал в темпе остальных
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Тем временем другая похожая группа – тоже из четырех пилотов – оспаривала места, начиная с четвертого. В нее входили Джон Сертиз (Honda), Йохен Риндт (Cooper), Крис Эймон (Ferrari) и Брюс Макларен (McLaren)
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Гонка в слипстриме продолжалась до 30-го круга из 68, когда остановился Хьюм. Моторы Repco, которые стояли на Brabham BT24, славились надежностью. Но в условиях пиковой нагрузки им было сложно. Во второй раз за три дня не выдержала прокладка блока…
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Фотограф: Дэвид Фиппс

Человек в полосатой рубашке рядом с Хьюмом – главный конструктор Brabham Рон Торанак

Увидев сход напарника, Брэбэм сбавил темп и отстал от пары Lotus. Хилл теперь лидировал, Кларк же, уступая ему круг, поднялся на седьмое место…

Увидев сход напарника, Брэбэм сбавил темп и отстал от пары Lotus. Хилл теперь лидировал, Кларк же, уступая ему круг, поднялся на седьмое место…
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Фотограф: Райнер Шлегельмильх

…тогда как группа Сертиза, Макларена, Эймона и Риндта, по-прежнему державшаяся плотно и наматывающая круги в постоянной смене позиций, поднялась на строчку выше и уже в полном составе вошла в зачетную шестерку

…тогда как группа Сертиза, Макларена, Эймона и Риндта, по-прежнему державшаяся плотно и наматывающая круги в постоянной смене позиций, поднялась на строчку выше и уже в полном составе вошла в зачетную шестерку
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Фотограф: Райнер Шлегельмильх

Но и ее гонщиков не обошли стороной технические проблемы. На 46-м круге с развалившейся подвеской остановился Макларен…

Но и ее гонщиков не обошли стороной технические проблемы. На 46-м круге с развалившейся подвеской остановился Макларен…
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Фотограф: Райнер Шлегельмильх

…а на 47-м к невероятному огорчению трибун у механиков Ferrari притормозил Эймон. Гонщик пожаловался на скверную управляемость, однако после долгого ремонта все же вернулся на трассу

…а на 47-м к невероятному огорчению трибун у механиков Ferrari притормозил Эймон. Гонщик пожаловался на скверную управляемость, однако после долгого ремонта все же вернулся на трассу
44/60

Фотограф: Дэвид Фиппс

Людей в фуражках вокруг машины больше, чем механиков. Италия такая Италия

Тем временем Хилл и Кларк продолжали свою невероятную погоню. На 54-м круге они пронеслись мимо Cooper Йохена Риндта – когда вторая группа распалась, австриец начал отставать от Сертиза

Тем временем Хилл и Кларк продолжали свою невероятную погоню. На 54-м круге они пронеслись мимо Cooper Йохена Риндта – когда вторая группа распалась, австриец начал отставать от Сертиза
45/60

Фотограф: LAT Images

Похоже, от контактов с асфальтом и поребриками «недокрыло» Cooper погнулось, приобретя форму оттопыренной губы

Понимая, что времени у него совсем мало, Кларк прибавил еще, уехал от напарника и теперь один мчался за Сертизом и Брэбэмом, отыгрывая у них по паре секунд на круге

Понимая, что времени у него совсем мало, Кларк прибавил еще, уехал от напарника и теперь один мчался за Сертизом и Брэбэмом, отыгрывая у них по паре секунд на круге
46/60

Фотограф: LAT Images

Зрители восторженно следили за невероятным шотландцем. На 59-м круге тот настиг кургузую Honda Сертиза, готовясь оставить позади очередного соперника…

Зрители восторженно следили за невероятным шотландцем. На 59-м круге тот настиг кургузую Honda Сертиза, готовясь оставить позади очередного соперника…
47/60

Фотограф: Дэвид Фиппс

…и в этот самый момент Грэм Хилл, который лидировал с минутным преимуществом, медленно подкатился к въезду на пит-лейн. Мотор Cosworth DFV только проходил через фазу «детских болезней» и очень не вовремя подвел своего пилота

…и в этот самый момент Грэм Хилл, который лидировал с минутным преимуществом, медленно подкатился к въезду на пит-лейн. Мотор Cosworth DFV только проходил через фазу «детских болезней» и очень не вовремя подвел своего пилота
48/60

Фотограф: LAT Images

На 61-м круге Кларк сделал то, что казалось невозможным: он догнал Брэбэма, которому совсем недавно проигрывал круг, и вышел вперед. Став 15-м после прокола, Джим вернулся на первое место. Бесспорно, он был одним из величайших гоночных гениев всех времен

На 61-м круге Кларк сделал то, что казалось невозможным: он догнал Брэбэма, которому совсем недавно проигрывал круг, и вышел вперед. Став 15-м после прокола, Джим вернулся на первое место. Бесспорно, он был одним из величайших гоночных гениев всех времен
49/60

Фотограф: LAT Images

Создав отрыв в пару с небольшим секунд, шотландец оставил соперникам возможность выяснять, кто из них более всего достоин второго места

Создав отрыв в пару с небольшим секунд, шотландец оставил соперникам возможность выяснять, кто из них более всего достоин второго места
50/60

Фотограф: LAT Images

Темп Брэбэма в концовке был таким низким, что Сертиз смог нагнать австралийца и выйти вперед. Все выглядело так, что новая Honda в первой же гонке привезет своего пилота не просто на подиум, но даже на второе место

Темп Брэбэма в концовке был таким низким, что Сертиз смог нагнать австралийца и выйти вперед. Все выглядело так, что новая Honda в первой же гонке привезет своего пилота не просто на подиум, но даже на второе место
51/60

Фотограф: Дэвид Фиппс

На предпоследнем круге сюжет этой гонки претерпел еще один удивительный поворот. Потрясающий прорыв Джима Кларка привел к тому, что в баке Lotus просто не осталось топлива…

На предпоследнем круге сюжет этой гонки претерпел еще один удивительный поворот. Потрясающий прорыв Джима Кларка привел к тому, что в баке Lotus просто не осталось топлива…
52/60

Фотограф: LAT Images

…и судьбу победы в тот день решила небольшая ошибка лидировавшего Брэбэма в самой последней «Параболике». Сертиз нырнул внутрь поворота и принес Honda победу с разницей в две десятых секунды

…и судьбу победы в тот день решила небольшая ошибка лидировавшего Брэбэма в самой последней «Параболике». Сертиз нырнул внутрь поворота и принес Honda победу с разницей в две десятых секунды
53/60

Фотограф: LAT Images

Спустя полминуты после столь удивительного финиша из финального поворота вдруг появился зеленый автомобиль. Каким-то чудом Джим Кларк докатился до финиша с пустым баком, но третье место в такой день едва ли принесло удовольствие гонщику и его команде

Спустя полминуты после столь удивительного финиша из финального поворота вдруг появился зеленый автомобиль. Каким-то чудом Джим Кларк докатился до финиша с пустым баком, но третье место в такой день едва ли принесло удовольствие гонщику и его команде
54/60

Фотограф: LAT Images

За победу Сертизу вручили, кроме традиционного лаврового венка, Трофей Лоренцо Бандини – это сделала вдова погибшего пилота Ferrari Маргарита (в черном)

За победу Сертизу вручили, кроме традиционного лаврового венка, Трофей Лоренцо Бандини – это сделала вдова погибшего пилота Ferrari Маргарита (в черном)
55/60

Фотограф: Райнер Шлегельмильх

Сама Скудерия тем временем пребывала в унынии – хотя гонку завершили всего семь машин, Крис Эймон остался последним – и потому единственным, кто не получил очки

Сама Скудерия тем временем пребывала в унынии – хотя гонку завершили всего семь машин, Крис Эймон остался последним – и потому единственным, кто не получил очки
56/60

Фотограф: Дэвид Фиппс

Настроение, с которым Коммендаторе покидал Монцу, не сулило его подопечным решительно ничего хорошего

Настроение, с которым Коммендаторе покидал Монцу, не сулило его подопечным решительно ничего хорошего
57/60

Фотограф: Райнер Шлегельмильх

В тот же день свои первые очки в Ф1 заработал совсем юный дебютант чемпионата по имени Жаки Икс

В тот же день свои первые очки в Ф1 заработал совсем юный дебютант чемпионата по имени Жаки Икс
58/60

Фотограф: Sutton Images

Уже в следующем 1968 году бельгиец по приглашению Энцо сел за руль алой машины и повел Скудерию к новым свершениям

Уже в следующем 1968 году бельгиец по приглашению Энцо сел за руль алой машины и повел Скудерию к новым свершениям
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Фотограф: Дэвид Фиппс

После первых побед Икса едва ли не носили на руках, но чемпионом мира он так и не стал, а потому скоро был уволен из Маранелло. Это, впрочем, уже совсем другая история

После первых побед Икса едва ли не носили на руках, но чемпионом мира он так и не стал, а потому скоро был уволен из Маранелло. Это, впрочем, уже совсем другая история
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Фотограф: LAT Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Италии
Пилоты Джим Кларк , Денни Хьюм , Крис Эймон , Джек Брэбэм , Джон Сертиз , Грэм Хилл
Команды Ferrari , Team Lotus , Honda Racing F1 Team , Brabham
Автор Александр Кабановский

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