История
Как это было: Гран При Италии '67, когда имя победителя определилось в последнем повороте
Та гонка стала классикой для старой трассы в Монце, подарив болельщикам невероятный сюжет и победу гонщика, которого никто не считал фаворитом
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Чемпионат 1967 года стал для Формулы 1 вторым после перехода на трехлитровый формат
Фотограф: LAT Images
Машины того времени – мощные, «мускулистые», на широких шинах, но пока лишенные антикрыльев – являются несомненной классикой ранних лет Ф1
Фотограф: LAT Images
Обратите внимание на обтекаемый кожух зеркала заднего вида – и это в 1967 году!
Весной того же 1967-го компания Cosworth представила построенный по заказу Ford мотор DFV. В самом скором будущем эта V-образная «восьмерка» станет в Ф1 универсальным оружием побед…
Фотограф: Ford Motor Company
…но в дебютном сезоне использовать ее могла только команда Lotus
Фотограф: Ford Motor Company
Ее руководитель, гениальный Колин Чепмен, тоже продвинулся на шаг вперед по пути прогресса, сделав двигатель частью силовой структуры: на модели 49 он крепился одним фланцем к монококу, а другим – к коробке передач. С той поры и до наших дней все машины Ф1 строят по этой схеме
Фотограф: LAT Images
До Гран При Италии, девятого этапа чемпионата, Джим Кларк успел принести Lotus две победы в Гран При. Однако лидером общего зачета был не он, а Денни Хьюм из Brabham (на фото)
Фотограф: LAT Images
Немногословный новозеландец, прозванный Медведем, стабильно собирал очки, всего раз в восьми первых Гран При не закончив дистанцию
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
А вот для Ferrari – единственной команды, которая существовала для итальянских тифози – сезон складывался скверно. Новый мотор V12, переделанный из движка для спорткара, вышел тяжелым и не слишком мощным. Вдобавок, в Монако попал в смертельную аварию Лоренцо Бандини, в Спа разбился Майк Паркс…
Фотограф: Дэвид Фиппс
Дела не клеились настолько, что на домашний Гран При Энцо Феррари – в то время он еще приезжал на трассу – заявил единственную машину для Криса Эймона
Фотограф: LAT Images
Молодой человек в галстуке – это конструктор Мауро Форгьери, который уже в скором будущем позволит Скудерии вернуться на вершину. На фото ему 32 года
К этапу в Монце Скудерия серьезно обновила мотор, заменив устаревшую двухклапанную систему на четырехклапанную. Мощность достигла 390 л.с.
Фотограф: LAT Images
Это как у нынешних машин Ф3. И только посмотрите на эти выхлопные трубы!
Однако Коммендаторе наотрез отказался выставлять вторую машину для Людовико Скарфиотти, назвав того «недостаточно профессиональным». Пилота, который выиграл для Скудерии гонку в Монце 1966 года, такие слова оскорбили – и он договорился с «играющим боссом» Eagle Дэном Герни
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
Еще одной новинкой итальянского Гран При стала Honda RA300. Машину построил конструктор Lola Эрик Бродли, взяв за основу шасси для IndyCar
Фотограф: Дэвид Фиппс
Клубок выхлопных труб – это же просто шедевр, согласитесь
Хьюм, как и положено лидеру сезона, захватил лидерство в пятницу
Фотограф: LAT Images
…однако затем в моторе машины новозеландца пробило прокладку блока цилиндров, и пока Медведь был вне игры, его к восторгу трибун опередил Эймон. Чуть позже результат Криса на одну десятую улучшил Джек Брэбэм
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
Но тут из боксов выехал Кларк (на его Lotus ставили новую коробку передач) – и разом сбросил еще почти секунду. С фаворитом Гран При вопрос, похоже, был решен
Фотограф: LAT Images
Напомним, что в те годы не было отдельных тренировок и квалификаций. Пилоты просто ездили по несколько часов в пятницу и субботу, и по лучшему времени круга судьи формировали стартовое поле
Тем временем дебют новой Honda RA300 складывался непросто – отказал передний стабилизатор поперечной устойчивости, и Сертизу пришлось пересаживаться на старую машину
Фотограф: Дэвид Фиппс
Только взгляните на это – радиатор в носовой части машины, связанный трубками с мотором позади пилота!
Если продолжить рубрику «Шпионские фото технических новинок 1967 года», то нельзя не упомянуть вот такой элемент на Cooper T86 Йохена Риндта. В то время он смотрелся нелепо и даже чужеродно, но в действительности это был важнейший шаг технической эволюции. Это же дальний предок переднего антикрыла
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
В 1967 году главным механиком Риндта был 19-летний британец по имени Рон Деннис. Похоже, на фото именно он, хотя на 100% утверждать не беремся
Кроме того, Brabham опробовала защитный колпак кокпита с прорезью на уровне глаз гонщика. Джек Брэбэм полностью увлечен испытаниями – он ест мороженое
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
Вернув машину в нормальный вид, в субботу утром австралиец подтянулся к Кларку на три десятых, но все же остался вторым
Фотограф: Дэвид Фиппс
Третье время показал другой «играющий босс» Брюс Макларен. У его молодой команды пока была всего одна машина, оснащенная мотором BRM V12
Фотограф: Дэвид Фиппс
Вскоре после начала заездов над пригородом Милана пошел дождь, который зафиксировал итоговые стартовые позиции
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
Кларк получил право стартовать с поула – уже в 31-й раз в карьере. Джим недавно перекрыл казавшийся вечным рекорд Фанхио по числу побед в квалификации и теперь едва ли не на каждом Гран При обновлял книгу достижений Ф1
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
В воскресенье вновь ярко светило солнце. Хотя первый ряд занимали пилоты Lotus, Branham и McLaren, для тифози существовал всего один гонщик…
Фотограф: LAT Images
Крису Эймону предстояло стартовать четвертым, что на длинных прямых Монцы оставляло хорошие шансы на подиум и даже победу
Фотограф: LAT Images
Йохен Риндт едва не пропустил гонку: перед самым стартом выяснилось, что на его Cooper сел аккумулятор, и механикам пришлось срочно ставить новый. Они успели
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
Вот теперь точно – крайний справа на фото Рон Деннис
Старт обернулся конфузом. Как видно на фото, машины изначально заняли места за несколько метров до окончательных стартовых позиций – как сейчас в Формуле Е
Фотограф: Дэвид Фиппс
Судья должен был взмахнуть итальянским флагом, чтобы пилоты проехали вперед, остановились – и уже после отмашки зеленого флага устремились вперед
Фотограф: Дэвид Фиппс
Но хитрый Брэбэм (№16) сделал вид, что не в курсе этой процедуры – и рванул вперед уже после взмаха итальянского флага. Кларк замешкался, а погоню за австралийцем возглавили Макларен (№4) и Герни (№8)
Фотограф: Дэвид Фиппс
Можно только вообразить, что устроили бы в похожей ситуации герои нынешней Ф1. А тогдашние мужики просто утопили газ в пол и без лишних разговоров помчались в гонку
Вот как выглядел путь к первому повороту трассы в Монце в 1967-м. Никакой «эски» не было вовсе, как и «Роджи» с «Аскари». Гонщики сразу попадали в царство слипстрима и максимальной скорости
Фотограф: Дэвид Фиппс
О том, как сложно в такой ситуации ехать первым, свидетельствует этот кадр: первый круг еще не закончен, а гонку уже возглавляет Дэн Герни. Следом хитрец Брэбэм, Макларен, Грэм Хилл (его просто отличить по фирменному шлему с полосками) – и только за ними Кларк
Фотограф: LAT Images
Но Джим недолго оставался позади: ко второму кругу он разобрался со всеми соперниками, кроме Герни, а на третьем оставил позади и Eagle американца…
Фотограф: LAT Images
…после чего начал отрываться. Цветные кадры того периода Ф1 попадаются нечасто. Но насколько же невероятно они меняют восприятие событий
Фотограф: LAT Images
Увы, для Герни попытка угнаться за лидером закончилась уже на пятом круге, когда отказал мотор
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
Дэн едва успел вылезти из машины, как у гаража с аналогичным отказом запарковался и Скарфиотти
Фотограф: LAT Images
Во главе гонки теперь сформировалась группа из Кларка, Хилла и догнавшего их Хьюма, которые постоянно менялись позициями
Фотограф: Дэвид Фиппс
Вскоре тройку лидеров догнал Брэбэм. Теперь силы были равны – пара пилотов Lotus сражалась с дуэтом Brabham. Все остальные уже значительно отстали
Фотограф: LAT Images
На 13-м круге Кларк заехал в боксы с проколотой шиной. Ее замена заняла целый круг – шотландец вернулся в ту же группу, которую только что покинул, но теперь занимал в гонке только 15-е место
Фотограф: LAT Images
Соперники продолжали разгонять друг друга на прямых, поддерживая высокий темп. Гонщики были опытны и понимали – сейчас стоит помочь друг другу уехать от преследователей, а уж потом можно будет перейти к спору за победу. Кларк формально был круговым, но ехал в темпе остальных
Фотограф: LAT Images
Тем временем другая похожая группа – тоже из четырех пилотов – оспаривала места, начиная с четвертого. В нее входили Джон Сертиз (Honda), Йохен Риндт (Cooper), Крис Эймон (Ferrari) и Брюс Макларен (McLaren)
Фотограф: LAT Images
Гонка в слипстриме продолжалась до 30-го круга из 68, когда остановился Хьюм. Моторы Repco, которые стояли на Brabham BT24, славились надежностью. Но в условиях пиковой нагрузки им было сложно. Во второй раз за три дня не выдержала прокладка блока…
Фотограф: Дэвид Фиппс
Человек в полосатой рубашке рядом с Хьюмом – главный конструктор Brabham Рон Торанак
Увидев сход напарника, Брэбэм сбавил темп и отстал от пары Lotus. Хилл теперь лидировал, Кларк же, уступая ему круг, поднялся на седьмое место…
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
…тогда как группа Сертиза, Макларена, Эймона и Риндта, по-прежнему державшаяся плотно и наматывающая круги в постоянной смене позиций, поднялась на строчку выше и уже в полном составе вошла в зачетную шестерку
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
Но и ее гонщиков не обошли стороной технические проблемы. На 46-м круге с развалившейся подвеской остановился Макларен…
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
…а на 47-м к невероятному огорчению трибун у механиков Ferrari притормозил Эймон. Гонщик пожаловался на скверную управляемость, однако после долгого ремонта все же вернулся на трассу
Фотограф: Дэвид Фиппс
Людей в фуражках вокруг машины больше, чем механиков. Италия такая Италия
Тем временем Хилл и Кларк продолжали свою невероятную погоню. На 54-м круге они пронеслись мимо Cooper Йохена Риндта – когда вторая группа распалась, австриец начал отставать от Сертиза
Фотограф: LAT Images
Похоже, от контактов с асфальтом и поребриками «недокрыло» Cooper погнулось, приобретя форму оттопыренной губы
Понимая, что времени у него совсем мало, Кларк прибавил еще, уехал от напарника и теперь один мчался за Сертизом и Брэбэмом, отыгрывая у них по паре секунд на круге
Фотограф: LAT Images
Зрители восторженно следили за невероятным шотландцем. На 59-м круге тот настиг кургузую Honda Сертиза, готовясь оставить позади очередного соперника…
Фотограф: Дэвид Фиппс
…и в этот самый момент Грэм Хилл, который лидировал с минутным преимуществом, медленно подкатился к въезду на пит-лейн. Мотор Cosworth DFV только проходил через фазу «детских болезней» и очень не вовремя подвел своего пилота
Фотограф: LAT Images
На 61-м круге Кларк сделал то, что казалось невозможным: он догнал Брэбэма, которому совсем недавно проигрывал круг, и вышел вперед. Став 15-м после прокола, Джим вернулся на первое место. Бесспорно, он был одним из величайших гоночных гениев всех времен
Фотограф: LAT Images
Создав отрыв в пару с небольшим секунд, шотландец оставил соперникам возможность выяснять, кто из них более всего достоин второго места
Фотограф: LAT Images
Темп Брэбэма в концовке был таким низким, что Сертиз смог нагнать австралийца и выйти вперед. Все выглядело так, что новая Honda в первой же гонке привезет своего пилота не просто на подиум, но даже на второе место
Фотограф: Дэвид Фиппс
На предпоследнем круге сюжет этой гонки претерпел еще один удивительный поворот. Потрясающий прорыв Джима Кларка привел к тому, что в баке Lotus просто не осталось топлива…
Фотограф: LAT Images
…и судьбу победы в тот день решила небольшая ошибка лидировавшего Брэбэма в самой последней «Параболике». Сертиз нырнул внутрь поворота и принес Honda победу с разницей в две десятых секунды
Фотограф: LAT Images
Спустя полминуты после столь удивительного финиша из финального поворота вдруг появился зеленый автомобиль. Каким-то чудом Джим Кларк докатился до финиша с пустым баком, но третье место в такой день едва ли принесло удовольствие гонщику и его команде
Фотограф: LAT Images
За победу Сертизу вручили, кроме традиционного лаврового венка, Трофей Лоренцо Бандини – это сделала вдова погибшего пилота Ferrari Маргарита (в черном)
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
Сама Скудерия тем временем пребывала в унынии – хотя гонку завершили всего семь машин, Крис Эймон остался последним – и потому единственным, кто не получил очки
Фотограф: Дэвид Фиппс
Настроение, с которым Коммендаторе покидал Монцу, не сулило его подопечным решительно ничего хорошего
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
В тот же день свои первые очки в Ф1 заработал совсем юный дебютант чемпионата по имени Жаки Икс
Фотограф: Sutton Images
Уже в следующем 1968 году бельгиец по приглашению Энцо сел за руль алой машины и повел Скудерию к новым свершениям
Фотограф: Дэвид Фиппс
После первых побед Икса едва ли не носили на руках, но чемпионом мира он так и не стал, а потому скоро был уволен из Маранелло. Это, впрочем, уже совсем другая история
Фотограф: LAT Images
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Италии
|Пилоты
|Джим Кларк , Денни Хьюм , Крис Эймон , Джек Брэбэм , Джон Сертиз , Грэм Хилл
|Команды
|Ferrari , Team Lotus , Honda Racing F1 Team , Brabham
|Автор
|Александр Кабановский