История
Как это было: Гран При Бразилии'80, когда «Интерлагос» был длинным, а Renault побеждала
Четыре десятилетия назад в Сан-Паулу уже проходили гонки Формулы 1. Однако и трасса, и машины, и сюжетные линии в те годы были совсем не такими, как сейчас.
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Вообще говоря, в 1980 году Формула 1 вообще не должна была приезжать в Сан-Паулу. Планировалось, что гонку примет автодром «Жакарепагуа» в Рио, который дебютировал в календаре двумя годами раньше
Фотограф: LAT Images
Но Формула 1 осталась не в восторге от трассы и инфраструктуры «Жакарепагуа». А уж когда у местных организаторов начались проблемы с деньгами, долгих раздумий не было – Рио оперативно заменили на Сан-Паулу
Фотограф: LAT Images
Говоря по правде, и на «Интерлагосе» асфальт был, мягко говоря, не безупречным. На тот самый 1980-х как раз была запланирована перекладка покрытия по всей трассе с одновременной модернизацией комплекса боксов. Но эти планы пришлось отложить
Фотограф: LAT Images
Зато сама трасса была любима всеми. В те годы ее протяженность составляла почти 8 километров, а конфигурация включала множество интересных поворотов. В сочетании с перепадом высот это создавало уникальную комбинацию
Фотограф: LAT Images
Следы старой конфигурации и в наши дни можно увидеть с воздуха. Сейчас она уже не используется для гонок
Фотограф: Sutton Images
Годом ранее оба титула достались Ferrari. По чистой скорости лучшими в 1979-м были машины Renault, но их турбомоторы слишком часто отказывали. Что позволило Джоди Шектеру стать чемпионом и вместе с Жилем Вильневом принести Скудерии Кубок конструкторов
Фотограф: Эрколе Коломбо
Но Энцо Феррари, и в столь почтенном возрасте сохранивший ясный ум, прекрасно понимал все преимущества турбонаддува. Он тоже решил строить такой мотор – предупредив пилотов, что в 1980-м все в Маранелло будут заняты этим вопросом. И на серьезные обновления машины можно не надеяться
Фотограф: Эрколе Коломбо
Дебютную гонку нового сезона, прошедшую в середине января в Аргентине, пилоты Скудерии начинали только восьмым и 11-м. Дистанцию никто из них не закончил: Вильнев, попал в аварию, занимая второе место, Шектера подвел мотор. Выиграл же Алан Джонс из набирающей силу Williams
Фотограф: LAT Images
Из Буэнос-Айреса команды приехали в Сан-Паулу. Бразилия оставалась Бразилией, и для охраны своих боксов от непрошенных гостей механики Lotus разместили на видном месте пару хищных пираний
Фотограф: Sutton Images
Кроме мощных моторов, у Renault и Ferrari был в том сезоне еще один козырь – только две эти команды использовали шины Michelin. Французы привозили на этапы специальные квалификационные слики, которых не было у клиентов Goodyear
Фотограф: LAT Images
Еще до гонки стало ясно, что длинные прямые «Интерлагоса» безжалостны к моторам. В Ferrari проблемы возникли у Вильнева, в Renault – у Рене Арну. К счастью, никаких штрафов на решетке тогда и в помине не было
Фотограф: Эрколе Коломбо
В пятницу быстрее всех проехал Жан-Пьер Жабуй на Renault: на высоте 800 метров над уровнем моря турбина приносила даже больше преимущества, чем обычно. Так как круг в Сан-Паулу был очень длинным, на его преодоление у гонщика ушло 2 минуты и 21 секунда
Фотограф: LAT Images
Не самый известный и успешный из плеяды быстрых французов 70-х, Жабуй сыграл огромную роль в становлении Renault в Ф1. Он был не только гонщиком, но и конструктором, играя важную роль в разработке машины. Именно Жан-Пьер принес своей команде первую в истории победу – это произошло на памятном Гран При Франции 1979 года в Дижоне
Фотограф: LAT Images
В субботу вызов лидеру попробовала бросить команда Ligier. В предыдущем сезоне ее пилоты завоевали на «Интерлагосе» победный дубль, но в этот раз Дидье Пирони все же остался вторым, остановившись в 0,25 секунды от поула
Фотограф: Sutton Images
Вильнев смог завоевать третью стартовую позицию. А вот чемпион мира Шектер, дважды закрутившись на быстрых кругах, остался только восьмым
Фотограф: LAT Images
Помимо очевидных преимуществ у турбомоторов начала 80-х был и явный недостаток – на старте они раскручивались медленнее «атмосферников». Жабуй сразу потерял лидерство…
Фотограф: LAT Images
…откатившись на четвертое место. В лидеры благодаря своему фирменному рывку пробился Вильнев…
Фотограф: LAT Images
… также обладателя поула опередили оба гонщика Ligier
Фотограф: Sutton Images
В южном полушарии был разгар лета, в день гонки было хорошо за 30 градусов, и было очевидно, что выдержать 40 кругов гоночной дистанции смогут не все машины. Кстати, оцените расположение зрителей
Фотограф: Sutton Images
В дебюте гонки в неприятную аварию попал Марио Андретти. Тот сезон ветеран проводил в составе Lotus. Ошибка в повороте привела к тому, что машина едва не перевернулась, подлетев на бордюре. Но американцу повезло: болид приземлился на колеса
Фотограф: Sutton Images
Жабуй сразу же начал отыгрываться, еще до конца первого круга оставив позади Жака Лаффита. За квартетом лидеров позиции заняли Рене Арну (Renault), Элио де Анжелис (Lotus), Алан Джонс (Williams) и Шектер
Фотограф: Дэвид Фиппс
Кадр, сделанный с той же точки на втором круге – Жабуй уже второй, Арну умчался от преследователей и нагоняет группу впереди
Фотограф: Эрколе Коломбо
Жиль Вильнев никогда не уступал без боя, но в этот раз силы были неравными. Канадец уступил лидерство гонщику Renault, но куда хуже было другое – у него возникли проблемы с управляемостью, и за несколько кругов пилот Скудерии откатился на пятое место…
Фотограф: Эрколе Коломбо
…после чего пропустил де Анжелиса и Джонса (на фото Жиль между ними)…
Фотограф: Дэвид Фиппс
Да, мы знаем, что цветные кадры предпостительнее черно-белых
…и в итоге оказался прямо перед своим напарником Шектером
Фотограф: LAT Images
Еще до этого шансов на успех лишился Дидье Пирони. На его Ligier от тряски отлетела одна из эластичных «юбок», позволяющих создавать под днищем граунд-эффект. Замена детали на пит-стопе потребовала бы слишком много времени, и механикам оставалось лишь снизить жесткость стабилизатора поперечной устойчивости. Пирони откатился далеко назад
Фотограф: LAT Images
Еще до завершения 10-го круга в боксах побывали и оба пилота Ferrari. Вильнев попробовал сменить шины, чтобы хоть частично избавиться от проблем с управляемостью, у Шектера же все было куда серьезнее – стало падать давление масла
Фотограф: LAT Images
Джоди вернулся на трассу, но вскоре вынужден был окончательно признать свое поражение. Для действующего чемпиона сезон начался с двух сходов подряд
Фотограф: LAT Images
Гонка продолжала нести потери. Не доехав даже до середины дистанции, остановился Жак Лаффит. На Ligier не выдержал распределитель зажигания
Фотограф: LAT Images
В ту пору Айртон Сенна был еще слишком юн для Ф1, и главным кумиром Бразилии временно был Нельсон Пике. По ходу уик-энда пилот Brabham попал в серьезную аварию в тренировке, а в гонке претендовал на очки. Но из-за повреждения подвески улетел с трассы. Arrows Йохена Масса попал в защитные сети еще до этого
Фотограф: Дэвид Фиппс
Проблемы конкурентов сыграли на руку Renault. Две желтые машины возглавляли гонку, уверенно опережая соперников
Фотограф: LAT Images
На третье место поднялся Элио де Анжелис из Lotus. Поначалу он даже пробовал угнаться за Арну, но после пары опасных моментов здраво рассудил, что синица в руках в данном случае предпочтительнее
Фотограф: Sutton Images
Свой спор за места в десятке вели и пилоты McLaren. Поначалу быстрее в этой паре был опытный Джон Уотсон (№7), но когда баки стали пустеть, дебютант сезона Ален Прост вышел вперед и умчался от напарника
Фотограф: LAT Images
Тем временем не готовый сдаться Жиль Вильнев прорывался через пелотон, стремясь в зачетную шестерку. Этим же был занят и Дидье Пирони
Фотограф: Дэвид Фиппс
Размеренное течение гонки оказалось нарушено на 27-м круге. Лидировавший почти с самого старта Жан-Пьер Жабуй вынужден был сойти. Причиной в который раз стали проблемы с турбомотором
Фотограф: LAT Images
Его напарнику повезло куда больше – Рене Арну, возглавив гонку, смог успешно добраться до клетчатого флага. Победа стала для него первой в карьере
Фотограф: Дэвид Фиппс
Элио де Анжелис отстал на 20 секунд, но тоже мог быть доволен собой. Молодой итальянец проводил в Ф1 второй полный сезон и впервые в карьере поднялся на подиум. Он на 45 секунд уехал от Алана Джонса, которому третья позиция позволила остаться лидером сезона
Фотограф: LAT Images
Жак Лаффит после проблем в дебюте пробился на четвертое место, а пятое в остром споре с Риккардо Патрезе из Arrows отвоевал Ален Прост, для которого это была вторая гонка в Ф1
Фотограф: Sutton Images
На фото показан эпизод борьбы Проста с напарником Патрезе Йохеном Массом*
Что до Вильнева, то его усилия принести Ferrari первые очки в сезоне не принесли результата – на последних кругах на машине канадца «закусило» привод акселератора, и Жиль едва не разбил машину. После чего предпочел вернуться в боксы и сойти
Фотограф: LAT Images
Победа Арну подтвердила то, что и так знали все в Формуле 1 – если турбомашина без неполадок доезжает до финиша, то соперники практически точно остаются позади
Фотограф: LAT Images
Но на длинной дистанции куда важнее была не чистая скорость, а регулярные финиши – что и доказал Алан Джонс, завоевавший титул за рулем Williams
Фотограф: Жан-Филип Легран
Для Ferrari 1980-й стал ночным кошмаром. Вильнев и Шектер ни разу не смогли финишировать выше пятого места, на двоих заработав 8 очков. Южноафриканец, не дожидаясь завершения чемпионата, объявил об уходе из Ф1
Фотограф: Дэвид Фиппс
Вильнёв предпочел остаться, и его терпение было вознаграждено. За рулем новой турбомашины Скудерии он одержал в 1981-м несколько побед, а в сезоне-82 был главным претендентом на титул…
Фотограф: LAT Images
…но попал в смертельную аварию на Гран При Бельгии
Фотограф: LAT Images
Надежность Renault продолжала расти, особенно после приглашения в команду Алена Проста. В 1983-м французам не хватило до титула самой малости
Фотограф: Sutton Images
Гран При Бразилии с 1981 года все же переехал на «Жакарепагуа», где проводился до конца десятилетия
Фотограф: LAT Images
Трасса в Рио и после этого продолжала принимать местные гонки, но ее участь оказалась незавидной – автодром был уничтожен для возведения спортивных объектов Олимпиады-2016
Фотограф: XPB Images
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Автор
|Александр Кабановский
Как это было: Гран При Бразилии'80, когда «Интерлагос» был длинным, а Renault побеждала
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