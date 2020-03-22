Как это было: Гран При Бахрейна '09, когда Toyota единственный раз заняла весь первый ряд

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
73 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
80 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
94 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
101 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
115 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
129 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
157 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
164 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
178 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
185 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
199 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
213 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
220 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
234 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
248 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
История
Топик

История

Главная
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Бахрейна / Самое интересное

Как это было: Гран При Бахрейна '09, когда Toyota единственный раз заняла весь первый ряд

Поделились
Комментарии
Как это было: Гран При Бахрейна '09, когда Toyota единственный раз заняла весь первый ряд
Автор:
, Ответственный редактор
22 мар. 2020 г., 12:50

Вложив в Формулу 1 колоссальные средства, Toyota так и не смогла одержать в чемпионате мира хоть одну победу. А вот в квалификации ей однажды удалось разбить всех соперников – дело было в Сахире 11 лет назад. Рассказываем о Гран При Бахрейна 2009 года

Читайте также:

Слайдер
Список

Этот кадр из Мельбурна отлично иллюстрирует расстановку сил в Ф1 в первой половине 2009 года: Brawn далеко впереди, плотную группу преследователей возглавляет Red Bull

Этот кадр из Мельбурна отлично иллюстрирует расстановку сил в Ф1 в первой половине 2009 года: Brawn далеко впереди, плотную группу преследователей возглавляет Red Bull
1/69

Фотограф: XPB Images

Преимущество команде Росса Брауна, которому досталось всё имущество покинувшей чемпионат Honda, обеспечил двойной диффузор. Это хитрое решение, формально не нарушающее регламент и значительно добавляющее прижимной силы в задней части шасси

Преимущество команде Росса Брауна, которому досталось всё имущество покинувшей чемпионат Honda, обеспечил двойной диффузор. Это хитрое решение, формально не нарушающее регламент и значительно добавляющее прижимной силы в задней части шасси
2/69

Фотограф: Джорджо Пиола

Дженсон Баттон уверенно выиграл две первых гонки, и лишь под проливным дождем в Шанхае ничего не смог поделать с соперниками из Red Bull, став третьим

Дженсон Баттон уверенно выиграл две первых гонки, и лишь под проливным дождем в Шанхае ничего не смог поделать с соперниками из Red Bull, став третьим
3/69

Фотограф: XPB Images

Тем не менее на четвертый этап – Гран При Бахрейна – Баттон приехал лидером сезона и главным фаворитом. Уик-энд начался для британца в четверг с прогулки по трассе в компании вполне узнаваемых персонажей

Тем не менее на четвертый этап – Гран При Бахрейна – Баттон приехал лидером сезона и главным фаворитом. Уик-энд начался для британца в четверг с прогулки по трассе в компании вполне узнаваемых персонажей
4/69

Фотограф: XPB Images

По ходу круга их группа настигла другую, в которую входил Себастьян Феттель…

По ходу круга их группа настигла другую, в которую входил Себастьян Феттель…
5/69

Фотограф: XPB Images

…и гонщики, конечно, начали спор за позиции на трассе

…и гонщики, конечно, начали спор за позиции на трассе
6/69

Фотограф: XPB Images

В их шуточном поединке победила дружба – но все понимали, что в реальной гонке на вершину подиума сможет подняться лишь кто-то один

В их шуточном поединке победила дружба – но все понимали, что в реальной гонке на вершину подиума сможет подняться лишь кто-то один
7/69

Фотограф: XPB Images

Совершенно иным было настроение в Ferrari. Команда выиграла три титула за два предыдущих сезона, но переход на новый регламент подкосил ее

Совершенно иным было настроение в Ferrari. Команда выиграла три титула за два предыдущих сезона, но переход на новый регламент подкосил ее
8/69

Фотограф: Хазрин Мен Шах

Благодаря широкому низкому переднему крылу и высокому узкому заднему алая машина выглядела столь же нелепо, как и все остальные, но при этом не отличалась особенной скоростью и слишком часто ломалась

Благодаря широкому низкому переднему крылу и высокому узкому заднему алая машина выглядела столь же нелепо, как и все остальные, но при этом не отличалась особенной скоростью и слишком часто ломалась
9/69

Фотограф: XPB Images

К этому добавились тактические промахи и другие факторы, из-за которых Кими Райкконен и Фелипе Масса не заработали за три начальных этапа сезона-09 ни одного очка. Такого скверного начала чемпионата у команды не было с 1980 года

К этому добавились тактические промахи и другие факторы, из-за которых Кими Райкконен и Фелипе Масса не заработали за три начальных этапа сезона-09 ни одного очка. Такого скверного начала чемпионата у команды не было с 1980 года
10/69

Фотограф: Хазрин Мен Шах

Между тем, пришло время тренировок. Пятница не принесла каких-то неожиданностей, разве что Toro Rosso Себастьена Буэми с утра остановилась на трассе…

Между тем, пришло время тренировок. Пятница не принесла каких-то неожиданностей, разве что Toro Rosso Себастьена Буэми с утра остановилась на трассе…
11/69

Фотограф: XPB Images

…но ко второй сессии машину привели в порядок, и будущий чемпион Формулы Е проехал больше всех: 37 кругов

…но ко второй сессии машину привели в порядок, и будущий чемпион Формулы Е проехал больше всех: 37 кругов
12/69

Фотограф: XPB Images

По скорости лучшим стал Нико Росберг из Williams. Стоит добавить, что в то время уик-энд в Бахрейне еще проходил по традиционному расписанию – в самое полуденное пекло

По скорости лучшим стал Нико Росберг из Williams. Стоит добавить, что в то время уик-энд в Бахрейне еще проходил по традиционному расписанию – в самое полуденное пекло
13/69

Фотограф: XPB Images

Пару десятых Росбергу уступил Фернандо Алонсо, который продолжал выступления за Renault после расставания с McLaren в конце 2007-го

Пару десятых Росбергу уступил Фернандо Алонсо, который продолжал выступления за Renault после расставания с McLaren в конце 2007-го
14/69

Фотограф: XPB Images

В первую семерку, которая уместилась в 0,4 секунды, вошли гонщики шести разных команд, в том числе и Адриан Сутиль из Force India – к Бахрейну команда, не заработавшая годом ранее ни одного очка, обновила переднее крыло и диффузор

В первую семерку, которая уместилась в 0,4 секунды, вошли гонщики шести разных команд, в том числе и Адриан Сутиль из Force India – к Бахрейну команда, не заработавшая годом ранее ни одного очка, обновила переднее крыло и диффузор
15/69

Фотограф: XPB Images

И даже замкнувший протокол Ник Хайдфельд из BMW Sauber уступил лучшему результату менее полутора секунд

И даже замкнувший протокол Ник Хайдфельд из BMW Sauber уступил лучшему результату менее полутора секунд
16/69

Фотограф: XPB Images

Ferrari и эта пятница не принесла позитивных эмоций – ее пилоты стали по итогам дня только 16-м и 18-м…

Ferrari и эта пятница не принесла позитивных эмоций – ее пилоты стали по итогам дня только 16-м и 18-м…
17/69

Фотограф: XPB Images

…однако в субботу утром Масса внезапно показал в тренировке вторую скорость

…однако в субботу утром Масса внезапно показал в тренировке вторую скорость
18/69

Фотограф: XPB Images

Быстрее проехал только Тимо Глок из Toyota, хотя концовку сессии немец простоял в боксах с отказавшими тормозами

Быстрее проехал только Тимо Глок из Toyota, хотя концовку сессии немец простоял в боксах с отказавшими тормозами
19/69

Фотограф: XPB Images

Результаты оказались едва ли не более плотными, чем накануне: лидер сезона Баттон даже не попал в первую десятку, зато это удалось Хайдфельду

Результаты оказались едва ли не более плотными, чем накануне: лидер сезона Баттон даже не попал в первую десятку, зато это удалось Хайдфельду
20/69

Фотограф: XPB Images

В квалификации не повезло Марку Уэбберу – по ходу первого сегмента его заблокировал на быстром круге Сутиль, и австралиец не смог пройти дальше

В квалификации не повезло Марку Уэбберу – по ходу первого сегмента его заблокировал на быстром круге Сутиль, и австралиец не смог пройти дальше
21/69

Фотограф: XPB Images

В числе выбывших во втором сегменте оказались Хейкки Ковалайнен из McLaren и улетевший с трассы пилот Renault Нельсон Пике

В числе выбывших во втором сегменте оказались Хейкки Ковалайнен из McLaren и улетевший с трассы пилот Renault Нельсон Пике
22/69

Фотограф: XPB Images

До финала квалификации добрались оба гонщика Скудерии. К слову, обратите внимание на статичный колпак, закрывающий колесо и предназначенный для защиты от турбулентности. На нем нарисован (!) колесный диск. Такие штуки попали под запрет уже со следующего сезона

До финала квалификации добрались оба гонщика Скудерии. К слову, обратите внимание на статичный колпак, закрывающий колесо и предназначенный для защиты от турбулентности. На нем нарисован (!) колесный диск. Такие штуки попали под запрет уже со следующего сезона
23/69

Фотограф: XPB Images

Баттон первым из лидеров отправился на решающий быстрый круг и проехал быстрее всех…

Баттон первым из лидеров отправился на решающий быстрый круг и проехал быстрее всех…
24/69

Фотограф: XPB Images

Но следом линию финиша пересек Феттель – его результат оказался на 0,03 секунды лучше

Но следом линию финиша пересек Феттель – его результат оказался на 0,03 секунды лучше
25/69

Фотограф: XPB Images

Казалось, двух фаворитов ждет старт с первого ряда, поскольку всем остальным не дотянуться до их времени. Но внезапно обоих опередил Ярно Трулли из Toyota, а затем его напарник Тимо Глок показал второе время

Казалось, двух фаворитов ждет старт с первого ряда, поскольку всем остальным не дотянуться до их времени. Но внезапно обоих опередил Ярно Трулли из Toyota, а затем его напарник Тимо Глок показал второе время
26/69

Фотограф: XPB Images

Для обоих гонщиков и всей японской команды это был миг триумфа

Для обоих гонщиков и всей японской команды это был миг триумфа
27/69

Фотограф: XPB Images

Тут стоит отметить, что Toyota дебютировала в Ф1 с собственной командой еще в 2002 году. И хотя ее бюджет был едва ли не самым большим в паддоке, путь к успеху оказался для японцев невероятно долгим

Тут стоит отметить, что Toyota дебютировала в Ф1 с собственной командой еще в 2002 году. И хотя ее бюджет был едва ли не самым большим в паддоке, путь к успеху оказался для японцев невероятно долгим
28/69

Фотограф: Эллиот Патчинг / Motorsport Images

Лишь к 2005-му, несколько раз сменив состав пилотов и пригласив конструктора Майка Гаскойна, команда вышла на неплохой уровень. Первому подиуму – второму месту Трулли в Малайзии – в Toyota радовались как дети. Все, включая больших боссов, устроили в паддоке восторженный танец, поливаясь шампанским

Лишь к 2005-му, несколько раз сменив состав пилотов и пригласив конструктора Майка Гаскойна, команда вышла на неплохой уровень. Первому подиуму – второму месту Трулли в Малайзии – в Toyota радовались как дети. Все, включая больших боссов, устроили в паддоке восторженный танец, поливаясь шампанским
29/69

Фотограф: Toyota Racing

В дальнейшем гонщики на красно-белых машинах еще не раз финишировали в первой тройке. Вот только, несмотря на все старания и потраченные деньги, одержать хоть одну победу Toyota так и не удавалось

В дальнейшем гонщики на красно-белых машинах еще не раз финишировали в первой тройке. Вот только, несмотря на все старания и потраченные деньги, одержать хоть одну победу Toyota так и не удавалось
30/69

Фотограф: XPB Images

Потому неудивительно, что итоги квалификации в Бахрейне так вдохновили японцев – впервые в истории их пилоты вдвоем стартовали с первого ряда

Потому неудивительно, что итоги квалификации в Бахрейне так вдохновили японцев – впервые в истории их пилоты вдвоем стартовали с первого ряда
31/69

Фотограф: XPB Images

Brawn, Ferrari и Mercedes на этот раз не попали в тройку лидеров – Баттону досталось место во втором ряду, Льюису Хэмилтону – в третьем, а Массе – в четвертом

Brawn, Ferrari и Mercedes на этот раз не попали в тройку лидеров – Баттону досталось место во втором ряду, Льюису Хэмилтону – в третьем, а Массе – в четвертом
32/69

Фотограф: XPB Images

Тем временем на паддок опустилась ночь, а с ней и судейские решения. Во-первых, Сутиля переставили на несколько позиций за блокировку Уэббера, а вот во-вторых…

Тем временем на паддок опустилась ночь, а с ней и судейские решения. Во-первых, Сутиля переставили на несколько позиций за блокировку Уэббера, а вот во-вторых…
33/69

Фотограф: XPB Images

…во вторых, по правилам 2009 года, которые сейчас воспринимаются изрядной нелепицей, пилоты выезжали на финал квалификации с тем количеством топлива, которое в дальнейшем сохраняли до старта гонки. Иными словами, можно было облегчить машину в субботу, запланировав ранний пит-стоп

…во вторых, по правилам 2009 года, которые сейчас воспринимаются изрядной нелепицей, пилоты выезжали на финал квалификации с тем количеством топлива, которое в дальнейшем сохраняли до старта гонки. Иными словами, можно было облегчить машину в субботу, запланировав ранний пит-стоп
34/69

Фотограф: XPB Images

Вечером FIA опубликовала стартовый вес каждой машины. Для Red Bull Феттеля он составил 659 кг, для Brown Баттона – 652,5. У Toyota цифры были заметно меньше: Трулли – 648,5, Глок – всего 643 кг

Вечером FIA опубликовала стартовый вес каждой машины. Для Red Bull Феттеля он составил 659 кг, для Brown Баттона – 652,5. У Toyota цифры были заметно меньше: Трулли – 648,5, Глок – всего 643 кг
35/69

Фотограф: XPB Images

Потому в воскресенье, пока судьи убирали невесть откуда взявшееся масляное пятно прямо перед стартовой позицией Глока, соперники Toyota уже отлично знали, что обладатели двух первых позиций не представляют серьезной угрозы – если, конечно, не будут слишком быстро отрываться после старта

Потому в воскресенье, пока судьи убирали невесть откуда взявшееся масляное пятно прямо перед стартовой позицией Глока, соперники Toyota уже отлично знали, что обладатели двух первых позиций не представляют серьезной угрозы – если, конечно, не будут слишком быстро отрываться после старта
36/69

Фотограф: XPB Images

Надо сказать, что старты в 2009-м были довольно своеобразными. Дело в том, что в правилах с того сезона появилась возможность использования систему KERS – механикам даже приходилось надевать резиновые перчатки, чтобы не получить удар током

Надо сказать, что старты в 2009-м были довольно своеобразными. Дело в том, что в правилах с того сезона появилась возможность использования систему KERS – механикам даже приходилось надевать резиновые перчатки, чтобы не получить удар током
37/69

Фотограф: XPB Images

Первые кинетические рекуператоры были тяжелыми и не слишком мощными, многие команды сознательно отказывались от них…

Первые кинетические рекуператоры были тяжелыми и не слишком мощными, многие команды сознательно отказывались от них…
38/69

Фотограф: XPB Images

…но единственным моментом, когда KERS однозначно имела смысл, был именно старт. Батареи разрешалось полностью зарядить до гонки, и на первом разгоне они давали пилотам серьезное преимущество

…но единственным моментом, когда KERS однозначно имела смысл, был именно старт. Батареи разрешалось полностью зарядить до гонки, и на первом разгоне они давали пилотам серьезное преимущество
39/69

Фотограф: XPB Images

В Бахрейне систему решили использовать только McLaren и Ferrari

В Бахрейне систему решили использовать только McLaren и Ferrari
40/69

Фотограф: XPB Images

Когда погасли стартовые огни, Глок (слева на фото) смог поравняться с Трулли…

Когда погасли стартовые огни, Глок (слева на фото) смог поравняться с Трулли…
41/69

Фотограф: XPB Images

…и раньше напарника нырнуть в первый поворот

…и раньше напарника нырнуть в первый поворот
42/69

Фотограф: XPB Images

Позади пары Toyota Хэмилтон прошел Баттона с Феттелем и стал третьим. Более того, вскоре действующий чемпион едва не опередил и Трулли, но проехал слишком широко и остался позади

Позади пары Toyota Хэмилтон прошел Баттона с Феттелем и стал третьим. Более того, вскоре действующий чемпион едва не опередил и Трулли, но проехал слишком широко и остался позади
43/69

Фотограф: XPB Images

Учитывая «бульдозерные» передние крылья, первый поворот предсказуемо не обошелся без контактов. В боксы для ремонта пришлось ехать четверым гонщикам, включая Массу и обоих представителей BMW Sauber

Учитывая «бульдозерные» передние крылья, первый поворот предсказуемо не обошелся без контактов. В боксы для ремонта пришлось ехать четверым гонщикам, включая Массу и обоих представителей BMW Sauber
44/69

Фотограф: XPB Images

Глок и Трулли сразу же начали отрываться. Это могло иметь самые неприятные последствия для их соперников в споре за победу, потому уже в начале второго круга Баттон, поймав слипстрим за машиной Хэмилтона…

Глок и Трулли сразу же начали отрываться. Это могло иметь самые неприятные последствия для их соперников в споре за победу, потому уже в начале второго круга Баттон, поймав слипстрим за машиной Хэмилтона…
45/69

Фотограф: XPB Images

…нырнул внутрь перед торможением и смог вернуть позицию

…нырнул внутрь перед торможением и смог вернуть позицию
46/69

Фотограф: XPB Images

На какое-то время гонка перешла в тактическую фазу. Отрыв дуэта Toyota понемногу рос, Баттон более-менее держался следом, а все остальные отставали, застряв позади Хэмилтона

На какое-то время гонка перешла в тактическую фазу. Отрыв дуэта Toyota понемногу рос, Баттон более-менее держался следом, а все остальные отставали, застряв позади Хэмилтона
47/69

Фотограф: XPB Images

Да, именно так – в 2009 году в Формуле 1 можно было застрять позади действующего обладателя титула Льюиса Хэмилтона на серебристой машине с мотором Mercedes

Да, именно так – в 2009 году в Формуле 1 можно было застрять позади действующего обладателя титула Льюиса Хэмилтона на серебристой машине с мотором Mercedes
48/69

Фотограф: XPB Images

Топлива в баках у Глока хватило до 11-го круга, на 12-м на дозаправку поехал Трулли. Обоим поставили шины Medium для длинного второго отрезка

Топлива в баках у Глока хватило до 11-го круга, на 12-м на дозаправку поехал Трулли. Обоим поставили шины Medium для длинного второго отрезка
49/69

Фотограф: XPB Images

Один круг разницы имел решающее значение: Тимо откатился вглубь пелотона и оказался только девятым, тогда как Ярно опустился лишь на шестое место

Один круг разницы имел решающее значение: Тимо откатился вглубь пелотона и оказался только девятым, тогда как Ярно опустился лишь на шестое место
50/69

Фотограф: XPB Images

На 15-м круге в боксах остановились Баттон и Хэмилтон – на тот момент между британцами было уже десять секунд. Обоим поставили SuperSoft

На 15-м круге в боксах остановились Баттон и Хэмилтон – на тот момент между британцами было уже десять секунд. Обоим поставили SuperSoft
51/69

Фотограф: XPB Images

Гонку предсказуемо повел Феттель, чья машина была самой тяжелой на старте. А когда и он провел пит-стоп…

Гонку предсказуемо повел Феттель, чья машина была самой тяжелой на старте. А когда и он провел пит-стоп…
52/69

Фотограф: XPB Images

…вперед на пару кругов вышел Райкконен. Впервые со старта сезона Ferrari лидировала в гонке. Впрочем, все понимали, что это лишь временное стечение обстоятельств

…вперед на пару кругов вышел Райкконен. Впервые со старта сезона Ferrari лидировала в гонке. Впрочем, все понимали, что это лишь временное стечение обстоятельств
53/69

Фотограф: XPB Images

Куда важнее было другое – более поздний пит-стоп позволил Баттону опередить Трулли, не говоря уже о Глоке, и пилот Brawn на чистой трассе уезжал все дальше от Toyota

Куда важнее было другое – более поздний пит-стоп позволил Баттону опередить Трулли, не говоря уже о Глоке, и пилот Brawn на чистой трассе уезжал все дальше от Toyota
54/69

Фотограф: XPB Images

Феттелю же дорого обошлись секунды, потерянные в дебюте позади Хэмилтона – Себ смог переиграть за счет поздней остановки самого гонщика McLaren, но уперся в Трулли, не имея возможности провести обгон. Льюис держался следом

Феттелю же дорого обошлись секунды, потерянные в дебюте позади Хэмилтона – Себ смог переиграть за счет поздней остановки самого гонщика McLaren, но уперся в Трулли, не имея возможности провести обгон. Льюис держался следом
55/69

Фотограф: XPB Images

На середине гонки эту тройку стал быстро догонять Рубенс Баррикелло. Бразилец из Brawn после первых пит-стопов оказался позади Глока – но смог обогнать того и теперь сокращал отставание от «группы Трулли». В его команде решили рискнуть и перевели ветерана на схему с тремя пит-стопами

На середине гонки эту тройку стал быстро догонять Рубенс Баррикелло. Бразилец из Brawn после первых пит-стопов оказался позади Глока – но смог обогнать того и теперь сокращал отставание от «группы Трулли». В его команде решили рискнуть и перевели ветерана на схему с тремя пит-стопами
56/69

Фотограф: XPB Images

На 37-м круге Баттон провел финальную остановку в боксах. В 20 секундах позади свернул на пит-лейн и Трулли. Феттель предпочел ехать дальше, а вот у Хэмилтона топлива уже не осталось – он также поехал на дозаправку

На 37-м круге Баттон провел финальную остановку в боксах. В 20 секундах позади свернул на пит-лейн и Трулли. Феттель предпочел ехать дальше, а вот у Хэмилтона топлива уже не осталось – он также поехал на дозаправку
57/69

Фотограф: XPB Images

Ярно с Льюисом вернулись в гонку в тот момент, когда мимо мчался Баррикелло. Пилоту Toyota после двойного размена позициями все же удалось взять верх – у Трулли на финал гонки были мягкие шины, потому важно было оказаться на чистой трассе

Ярно с Льюисом вернулись в гонку в тот момент, когда мимо мчался Баррикелло. Пилоту Toyota после двойного размена позициями все же удалось взять верх – у Трулли на финал гонки были мягкие шины, потому важно было оказаться на чистой трассе
58/69

Фотограф: XPB Images

Тем временем Феттель и во второй раз извлек выгоду из более позднего пит-стопа. Благодаря хорошему темпу на легкой машине пилот Red Bull смог переиграть Трулли, поднявшись на второе место. Правда, теперь уже у него была более жесткая резина

Тем временем Феттель и во второй раз извлек выгоду из более позднего пит-стопа. Благодаря хорошему темпу на легкой машине пилот Red Bull смог переиграть Трулли, поднявшись на второе место. Правда, теперь уже у него была более жесткая резина
59/69

Фотограф: XPB Images

За десять кругов до финиша гонка потеряла первого участника – у Казуки Накаджимы стало резко расти давление масла, и команда Williams решила досрочно остановить его в боксах

За десять кругов до финиша гонка потеряла первого участника – у Казуки Накаджимы стало резко расти давление масла, и команда Williams решила досрочно остановить его в боксах
60/69

Фотограф: XPB Images

Вскоре после этого Дженсон Баттон триумфально проехал под клетчатый флаг. Грамотно выстроенная гонка принесла британцу третью победу из четырех возможных

Вскоре после этого Дженсон Баттон триумфально проехал под клетчатый флаг. Грамотно выстроенная гонка принесла британцу третью победу из четырех возможных
61/69

Фотограф: XPB Images

Вполне доволен был и Себастьян Феттель, сумевший после сложного начала вернуться на второе место, заработав важные очки

Вполне доволен был и Себастьян Феттель, сумевший после сложного начала вернуться на второе место, заработав важные очки
62/69

Фотограф: XPB Images

А вот Ярно Трулли не выглядел на подиуме особенно довольным. Стартовав с поула, он так и не смог принести Toyota дебютную победу. Даже мягкие шины в концовке не позволили итальянцу опередить Феттеля

А вот Ярно Трулли не выглядел на подиуме особенно довольным. Стартовав с поула, он так и не смог принести Toyota дебютную победу. Даже мягкие шины в концовке не позволили итальянцу опередить Феттеля
63/69

Фотограф: XPB Images

Следом финишировали Хэмилтон и Баррикелло. Рискованная тактика Brawn GP ничего не принесла Рубенсу, и он все больше отставал по очкам от напарника

Следом финишировали Хэмилтон и Баррикелло. Рискованная тактика Brawn GP ничего не принесла Рубенсу, и он все больше отставал по очкам от напарника
64/69

Фотограф: XPB Images

Кими Райкконен наконец-то прервал черную полосу Ferrari, принеся ей хоть какие-то очки за шестое место. Только следом гонку закончил ее первый лидер Глок

Кими Райкконен наконец-то прервал черную полосу Ferrari, принеся ей хоть какие-то очки за шестое место. Только следом гонку закончил ее первый лидер Глок
65/69

Фотограф: XPB Images

После Бахрейна, когда Ф1 вернулась в Европу, Баттон выиграл трижды подряд, чем фактически гарантировал себе звание чемпиона мира

После Бахрейна, когда Ф1 вернулась в Европу, Баттон выиграл трижды подряд, чем фактически гарантировал себе звание чемпиона мира
66/69

Фотограф: XPB Images

Росс Браун грамотно воспользовался моментом и удачно продал свою команду Mercedes

Росс Браун грамотно воспользовался моментом и удачно продал свою команду Mercedes
67/69

Ferrari смогла постепенно прийти в себя, и Райкконен даже выиграл в Бельгии

Ferrari смогла постепенно прийти в себя, и Райкконен даже выиграл в Бельгии
68/69

Фотограф: XPB Images

А вот в Toyota, так и не сумев одержать хоть одну победу, на волне глобального кризиса в экономике решили оставить Формулу 1 после завершения сезона-2009

А вот в Toyota, так и не сумев одержать хоть одну победу, на волне глобального кризиса в экономике решили оставить Формулу 1 после завершения сезона-2009
69/69

Фотограф: XPB Images

Следующая новость
Хорнер: Сложно критиковать Ф1 за отмену Гран При Австралии

Предыдущая новость

Хорнер: Сложно критиковать Ф1 за отмену Гран При Австралии
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Местонахождение Сахир
Пилоты Ярно Трулли , Дженсон Баттон В Магазин , Тимо Глок , Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин , Red Bull Racing В Магазин , Toyota Motorsport GmbH , Brawn GP
Автор Александр Кабановский

База данных

Гран При Азербайджана

Гран При Азербайджана

4 июн. - 7 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
eSports

Мнение: кибергонки убьют Формулу 1. Они уже начали

2
Формула 1

Вместо Гран При Бахрейна Формула 1 покажет безумную гонку в Бразилии-2016

3
Формула 1

День, когда Шумахер бросил вызов реактивному истребителю. Как это было

4
Формула 1

Брандл нашел для Ferrari замену Феттелю

5
eSports

Ну какая Формула 1 без Хюлькенберга? Нико выступит на виртуальном Гран При Бахрейна

Последние видео

Техническое ретро: машина, изменившая облик всей Формулы 1 00:50
Формула 1

Техническое ретро: машина, изменившая облик всей Формулы 1

«Моторхоум». 50 минут отборного разговора об автоспорте 52:22
Формула 1

«Моторхоум». 50 минут отборного разговора об автоспорте

Как болид Red Bull изменился между тестами и первой гонкой 01:27
Формула 1

Как болид Red Bull изменился между тестами и первой гонкой

Тишина рождает бурю 00:52
Формула 1

Тишина рождает бурю

Вместо Гран При Австралии гонщики Red Bull провели заезд на тележках 02:13
Формула 1

Вместо Гран При Австралии гонщики Red Bull провели заезд на тележках

Самое важное:

Как это было: Гран При Бахрейна '09, когда Toyota единственный раз заняла весь первый ряд
F1

Как это было: Гран При Бахрейна '09, когда Toyota единственный раз заняла весь первый ряд

Хорнер: Сложно критиковать Ф1 за отмену Гран При Австралии
F1

Хорнер: Сложно критиковать Ф1 за отмену Гран При Австралии

Шестикратный олимпийский чемпион выступит на виртуальном Гран При за Red Bull
F1

Шестикратный олимпийский чемпион выступит на виртуальном Гран При за Red Bull

Брандл нашел для Ferrari замену Феттелю
F1

Брандл нашел для Ferrari замену Феттелю

Ну какая Формула 1 без Хюлькенберга? Нико выступит на виртуальном Гран При Бахрейна
eSpt

Ну какая Формула 1 без Хюлькенберга? Нико выступит на виртуальном Гран При Бахрейна

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
4 июн. - 7 июн.
Билеты
11 июн. - 14 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.