История
Как это было: Гран При Бахрейна '09, когда Toyota единственный раз заняла весь первый ряд
Вложив в Формулу 1 колоссальные средства, Toyota так и не смогла одержать в чемпионате мира хоть одну победу. А вот в квалификации ей однажды удалось разбить всех соперников – дело было в Сахире 11 лет назад. Рассказываем о Гран При Бахрейна 2009 года
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Этот кадр из Мельбурна отлично иллюстрирует расстановку сил в Ф1 в первой половине 2009 года: Brawn далеко впереди, плотную группу преследователей возглавляет Red Bull
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Преимущество команде Росса Брауна, которому досталось всё имущество покинувшей чемпионат Honda, обеспечил двойной диффузор. Это хитрое решение, формально не нарушающее регламент и значительно добавляющее прижимной силы в задней части шасси
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Дженсон Баттон уверенно выиграл две первых гонки, и лишь под проливным дождем в Шанхае ничего не смог поделать с соперниками из Red Bull, став третьим
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Тем не менее на четвертый этап – Гран При Бахрейна – Баттон приехал лидером сезона и главным фаворитом. Уик-энд начался для британца в четверг с прогулки по трассе в компании вполне узнаваемых персонажей
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К этому добавились тактические промахи и другие факторы, из-за которых Кими Райкконен и Фелипе Масса не заработали за три начальных этапа сезона-09 ни одного очка. Такого скверного начала чемпионата у команды не было с 1980 года
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Между тем, пришло время тренировок. Пятница не принесла каких-то неожиданностей, разве что Toro Rosso Себастьена Буэми с утра остановилась на трассе…
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…но ко второй сессии машину привели в порядок, и будущий чемпион Формулы Е проехал больше всех: 37 кругов
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По скорости лучшим стал Нико Росберг из Williams. Стоит добавить, что в то время уик-энд в Бахрейне еще проходил по традиционному расписанию – в самое полуденное пекло
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Пару десятых Росбергу уступил Фернандо Алонсо, который продолжал выступления за Renault после расставания с McLaren в конце 2007-го
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В первую семерку, которая уместилась в 0,4 секунды, вошли гонщики шести разных команд, в том числе и Адриан Сутиль из Force India – к Бахрейну команда, не заработавшая годом ранее ни одного очка, обновила переднее крыло и диффузор
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И даже замкнувший протокол Ник Хайдфельд из BMW Sauber уступил лучшему результату менее полутора секунд
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Ferrari и эта пятница не принесла позитивных эмоций – ее пилоты стали по итогам дня только 16-м и 18-м…
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…однако в субботу утром Масса внезапно показал в тренировке вторую скорость
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Быстрее проехал только Тимо Глок из Toyota, хотя концовку сессии немец простоял в боксах с отказавшими тормозами
Фотограф: XPB Images
Результаты оказались едва ли не более плотными, чем накануне: лидер сезона Баттон даже не попал в первую десятку, зато это удалось Хайдфельду
Фотограф: XPB Images
В квалификации не повезло Марку Уэбберу – по ходу первого сегмента его заблокировал на быстром круге Сутиль, и австралиец не смог пройти дальше
Фотограф: XPB Images
В числе выбывших во втором сегменте оказались Хейкки Ковалайнен из McLaren и улетевший с трассы пилот Renault Нельсон Пике
Фотограф: XPB Images
До финала квалификации добрались оба гонщика Скудерии. К слову, обратите внимание на статичный колпак, закрывающий колесо и предназначенный для защиты от турбулентности. На нем нарисован (!) колесный диск. Такие штуки попали под запрет уже со следующего сезона
Фотограф: XPB Images
Баттон первым из лидеров отправился на решающий быстрый круг и проехал быстрее всех…
Фотограф: XPB Images
Но следом линию финиша пересек Феттель – его результат оказался на 0,03 секунды лучше
Фотограф: XPB Images
Казалось, двух фаворитов ждет старт с первого ряда, поскольку всем остальным не дотянуться до их времени. Но внезапно обоих опередил Ярно Трулли из Toyota, а затем его напарник Тимо Глок показал второе время
Фотограф: XPB Images
Для обоих гонщиков и всей японской команды это был миг триумфа
Фотограф: XPB Images
Тут стоит отметить, что Toyota дебютировала в Ф1 с собственной командой еще в 2002 году. И хотя ее бюджет был едва ли не самым большим в паддоке, путь к успеху оказался для японцев невероятно долгим
Фотограф: Эллиот Патчинг / Motorsport Images
Лишь к 2005-му, несколько раз сменив состав пилотов и пригласив конструктора Майка Гаскойна, команда вышла на неплохой уровень. Первому подиуму – второму месту Трулли в Малайзии – в Toyota радовались как дети. Все, включая больших боссов, устроили в паддоке восторженный танец, поливаясь шампанским
Фотограф: Toyota Racing
В дальнейшем гонщики на красно-белых машинах еще не раз финишировали в первой тройке. Вот только, несмотря на все старания и потраченные деньги, одержать хоть одну победу Toyota так и не удавалось
Фотограф: XPB Images
Потому неудивительно, что итоги квалификации в Бахрейне так вдохновили японцев – впервые в истории их пилоты вдвоем стартовали с первого ряда
Фотограф: XPB Images
Brawn, Ferrari и Mercedes на этот раз не попали в тройку лидеров – Баттону досталось место во втором ряду, Льюису Хэмилтону – в третьем, а Массе – в четвертом
Фотограф: XPB Images
Тем временем на паддок опустилась ночь, а с ней и судейские решения. Во-первых, Сутиля переставили на несколько позиций за блокировку Уэббера, а вот во-вторых…
Фотограф: XPB Images
…во вторых, по правилам 2009 года, которые сейчас воспринимаются изрядной нелепицей, пилоты выезжали на финал квалификации с тем количеством топлива, которое в дальнейшем сохраняли до старта гонки. Иными словами, можно было облегчить машину в субботу, запланировав ранний пит-стоп
Фотограф: XPB Images
Вечером FIA опубликовала стартовый вес каждой машины. Для Red Bull Феттеля он составил 659 кг, для Brown Баттона – 652,5. У Toyota цифры были заметно меньше: Трулли – 648,5, Глок – всего 643 кг
Фотограф: XPB Images
Потому в воскресенье, пока судьи убирали невесть откуда взявшееся масляное пятно прямо перед стартовой позицией Глока, соперники Toyota уже отлично знали, что обладатели двух первых позиций не представляют серьезной угрозы – если, конечно, не будут слишком быстро отрываться после старта
Фотограф: XPB Images
Надо сказать, что старты в 2009-м были довольно своеобразными. Дело в том, что в правилах с того сезона появилась возможность использования систему KERS – механикам даже приходилось надевать резиновые перчатки, чтобы не получить удар током
Фотограф: XPB Images
Первые кинетические рекуператоры были тяжелыми и не слишком мощными, многие команды сознательно отказывались от них…
Фотограф: XPB Images
…но единственным моментом, когда KERS однозначно имела смысл, был именно старт. Батареи разрешалось полностью зарядить до гонки, и на первом разгоне они давали пилотам серьезное преимущество
Фотограф: XPB Images
В Бахрейне систему решили использовать только McLaren и Ferrari
Фотограф: XPB Images
Когда погасли стартовые огни, Глок (слева на фото) смог поравняться с Трулли…
Фотограф: XPB Images
…и раньше напарника нырнуть в первый поворот
Фотограф: XPB Images
Позади пары Toyota Хэмилтон прошел Баттона с Феттелем и стал третьим. Более того, вскоре действующий чемпион едва не опередил и Трулли, но проехал слишком широко и остался позади
Фотограф: XPB Images
Учитывая «бульдозерные» передние крылья, первый поворот предсказуемо не обошелся без контактов. В боксы для ремонта пришлось ехать четверым гонщикам, включая Массу и обоих представителей BMW Sauber
Фотограф: XPB Images
Глок и Трулли сразу же начали отрываться. Это могло иметь самые неприятные последствия для их соперников в споре за победу, потому уже в начале второго круга Баттон, поймав слипстрим за машиной Хэмилтона…
Фотограф: XPB Images
…нырнул внутрь перед торможением и смог вернуть позицию
Фотограф: XPB Images
На какое-то время гонка перешла в тактическую фазу. Отрыв дуэта Toyota понемногу рос, Баттон более-менее держался следом, а все остальные отставали, застряв позади Хэмилтона
Фотограф: XPB Images
Да, именно так – в 2009 году в Формуле 1 можно было застрять позади действующего обладателя титула Льюиса Хэмилтона на серебристой машине с мотором Mercedes
Фотограф: XPB Images
Топлива в баках у Глока хватило до 11-го круга, на 12-м на дозаправку поехал Трулли. Обоим поставили шины Medium для длинного второго отрезка
Фотограф: XPB Images
Один круг разницы имел решающее значение: Тимо откатился вглубь пелотона и оказался только девятым, тогда как Ярно опустился лишь на шестое место
Фотограф: XPB Images
На 15-м круге в боксах остановились Баттон и Хэмилтон – на тот момент между британцами было уже десять секунд. Обоим поставили SuperSoft
Фотограф: XPB Images
Гонку предсказуемо повел Феттель, чья машина была самой тяжелой на старте. А когда и он провел пит-стоп…
Фотограф: XPB Images
…вперед на пару кругов вышел Райкконен. Впервые со старта сезона Ferrari лидировала в гонке. Впрочем, все понимали, что это лишь временное стечение обстоятельств
Фотограф: XPB Images
Куда важнее было другое – более поздний пит-стоп позволил Баттону опередить Трулли, не говоря уже о Глоке, и пилот Brawn на чистой трассе уезжал все дальше от Toyota
Фотограф: XPB Images
Феттелю же дорого обошлись секунды, потерянные в дебюте позади Хэмилтона – Себ смог переиграть за счет поздней остановки самого гонщика McLaren, но уперся в Трулли, не имея возможности провести обгон. Льюис держался следом
Фотограф: XPB Images
На середине гонки эту тройку стал быстро догонять Рубенс Баррикелло. Бразилец из Brawn после первых пит-стопов оказался позади Глока – но смог обогнать того и теперь сокращал отставание от «группы Трулли». В его команде решили рискнуть и перевели ветерана на схему с тремя пит-стопами
Фотограф: XPB Images
На 37-м круге Баттон провел финальную остановку в боксах. В 20 секундах позади свернул на пит-лейн и Трулли. Феттель предпочел ехать дальше, а вот у Хэмилтона топлива уже не осталось – он также поехал на дозаправку
Фотограф: XPB Images
Ярно с Льюисом вернулись в гонку в тот момент, когда мимо мчался Баррикелло. Пилоту Toyota после двойного размена позициями все же удалось взять верх – у Трулли на финал гонки были мягкие шины, потому важно было оказаться на чистой трассе
Фотограф: XPB Images
Тем временем Феттель и во второй раз извлек выгоду из более позднего пит-стопа. Благодаря хорошему темпу на легкой машине пилот Red Bull смог переиграть Трулли, поднявшись на второе место. Правда, теперь уже у него была более жесткая резина
Фотограф: XPB Images
За десять кругов до финиша гонка потеряла первого участника – у Казуки Накаджимы стало резко расти давление масла, и команда Williams решила досрочно остановить его в боксах
Фотограф: XPB Images
Вскоре после этого Дженсон Баттон триумфально проехал под клетчатый флаг. Грамотно выстроенная гонка принесла британцу третью победу из четырех возможных
Фотограф: XPB Images
Вполне доволен был и Себастьян Феттель, сумевший после сложного начала вернуться на второе место, заработав важные очки
Фотограф: XPB Images
А вот Ярно Трулли не выглядел на подиуме особенно довольным. Стартовав с поула, он так и не смог принести Toyota дебютную победу. Даже мягкие шины в концовке не позволили итальянцу опередить Феттеля
Фотограф: XPB Images
Следом финишировали Хэмилтон и Баррикелло. Рискованная тактика Brawn GP ничего не принесла Рубенсу, и он все больше отставал по очкам от напарника
Фотограф: XPB Images
Кими Райкконен наконец-то прервал черную полосу Ferrari, принеся ей хоть какие-то очки за шестое место. Только следом гонку закончил ее первый лидер Глок
Фотограф: XPB Images
После Бахрейна, когда Ф1 вернулась в Европу, Баттон выиграл трижды подряд, чем фактически гарантировал себе звание чемпиона мира
Фотограф: XPB Images
Росс Браун грамотно воспользовался моментом и удачно продал свою команду Mercedes
Ferrari смогла постепенно прийти в себя, и Райкконен даже выиграл в Бельгии
Фотограф: XPB Images
А вот в Toyota, так и не сумев одержать хоть одну победу, на волне глобального кризиса в экономике решили оставить Формулу 1 после завершения сезона-2009
Фотограф: XPB Images
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна
|Местонахождение
|Сахир
|Пилоты
|Ярно Трулли , Дженсон Баттон В Магазин , Тимо Глок , Себастьян Феттель В Магазин
|Команды
|Ferrari В Магазин , Red Bull Racing В Магазин , Toyota Motorsport GmbH , Brawn GP
|Автор
|Александр Кабановский
Как это было: Гран При Бахрейна '09, когда Toyota единственный раз заняла весь первый ряд
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