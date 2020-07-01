Пример Сильверстоуна, где для проведения Гран При приспособили бывший военный аэродром, вдохновил энтузиастов гонок по всей Европе 1 / 59 Фотограф: LAT Images

В середине 50-х на альпийской авиабазе «Асперн» у городка Цельтвег тоже стали проходить гонки. В 1957-м сюда приехал чемпионат спорткаров, в 1959-м – Формула 2, а в 1963-м прошел внезачетный Гран При Австрии Ф1, победителем которого стал Джек Брэбэм 2 / 59 Фотограф: Энтони Рю

В сезоне-1964 гонку включили в календарь чемпионата мира, и конце августа участники Гран При съехались в живописную Штирию 3 / 59 Фотограф: XPB Images

Их встретили весьма незамысловатые условия: пресс-центр размещался в старом двухэтажном автобусе, крыша которого одновременно служила информационным табло 4 / 59 Фотограф: Дэвид Фиппс

Команды разместили в одном из старых ангаров (их видно на заднем плане) – идея казалась здравой, но только до того момента, пока кому-то не потребовалось завести под общей для всех крышей мотор 5 / 59 Фотограф: LAT Images

Но больше всего вопросов вызывала трасса – бесконечное поле из бетонных плит, на котором соломенными тюками разметили предельно скучную конфигурацию в форме большой буквы «Г» 6 / 59 Фотограф: Дэвид Фиппс

Поначалу еще одной причиной для нареканий стало полное отсутствие «трехмерности». На фоне Спа (на фото), Зандфорта или Уоткинс-Глена подобное смотрелось проигрышно. Но потом оказалось, что австрийская трасса вовсе не плоская… 7 / 59 Фотограф: Райнер Шлегельмильх

Стыки между плитами были настолько крупными, что даже весьма крепкие машины Ф1 тех дней начали от тряски буквально разваливаться на ходу 8 / 59 Фотограф: LAT Images

За два первых дня команды столкнулись с таким количеством поломок подвески, что у некоторых кончились запасные части, и их пришлось спешно – насколько это было возможно в 60-е годы прошлого века – доставлять с баз 9 / 59 Фотограф: LAT Images

В довершение всех бед в пятницу отказал электронный хронометраж. Организаторы Гран При наспех наладили ручной, но его результаты не вызывали у команд доверия 10 / 59 Фотограф: Райнер Шлегельмильх

В субботу над трассой еще и пошел дождь. Он был коротким и не оказал серьезного влияния на спор за поул. Джон Сертиз из Ferrari благодаря мощному мотору был быстр на прямых, но все же остался вторым… 11 / 59 Фотограф: LAT Images

…уступив три десятых лидеру сезона – Грэму Хиллу на BRM. После недавней аварии в Снеттертоне тот был вынужден носить специальный поддерживающий голову бандаж. Несмотря на это у своего главного соперника в общем зачете, Джима Кларка из Lotus, британец выиграл четыре десятых 12 / 59 Фотограф: Дэвид Фиппс

Австрийские болельщики, разумеется, горячо поддерживали своего первого земляка в Ф1 – дебютант Йохен Риндт за рулем Brabham команды Роба Уокера стал 13-м среди 20 участников Гран При 13 / 59 Фотограф: LAT Images

Пока зрителей Гран При перед стартом развлекали авиапарадом… 14 / 59 Фотограф: LAT Images

…в командах постарались максимально усилить свои машины. Многие убирали более легкие детали, чтобы поставить взамен тяжелые, но прочные. Другим приходилось использовать прошлогодние запчасти, так как новых просто не осталось 15 / 59 Фотограф: LAT Images

Перед самым стартом в стане Ferrari возникла форменная паника – сломалась форсунка в одном из цилиндров машины Сертиза. Пока одни механики, чертыхаясь, пытались провести с ювелирной точностью ремонт «малолитражки», другие спешно готовили запасную машину. Но Джон был недоволен ей после тренировок и не хотел использовать в гонке 16 / 59 Фотограф: Дэвид Фиппс

В итоге команда выкатила на решетку обе машины (!), но все же успела починить основную 17 / 59 Фотограф: Райнер Шлегельмильх

Широкая стартовая прямая позволила разместить в первом ряду сразу четыре автомобиля. Удивительно, но ни одному из трех лидеров квалификации не удалось возглавить гонку в дебюте – лидерство с четвертой позиции захватил Дэн Герни на Brabham 18 / 59 Фотограф: Дэвид Фиппс

Следом за американским гонщиком расположился Сертиз, а вот для Кларка с Хиллом гонка началась куда хуже 19 / 59 Фотограф: LAT Images

У Джима (№1) не включилась первая передача (он смог тронуться только на второй), а Грэм (№3) допустил серьезную пробуксовку. Соперники проносились мимо один за другим 20 / 59 Фотограф: Sutton Images

К счастью, другие гонщики смогли без приключений объехать лидеров сезона. Те откатились во второй десяток 21 / 59 Фотограф: LAT Images

На третье место в гонке – позади Герни и Сертиза – вышел молодой пилот Ferrari Лоренцо Бандини. Любопытно, что на его машине стоял не мотор V8, как у лидера команды, а менее мощный V6 22 / 59 Фотограф: Дэвид Фиппс

Уже в конце первого круга закончилась гонка для Брэбэма. Победитель внезачетного Гран При в Цельтвеге 1963 года остановился из-за отказа топливной системы 23 / 59 Фотограф: LAT Images

А в самом начале второго круга Сертиз пошел в атаку… 24 / 59 Фотограф: Дэвид Фиппс Обратите внимание – лидер обернулся назад и смотрит на соперника

…еще до начала торможения опередил Герни… 25 / 59 Фотограф: LAT Images

…и возглавил гонку. Темп двух пилотов был близким, и они быстро отрывались от преследователей 26 / 59 Фотограф: LAT Images

Сравнимая скорость была только у Кларка. К четвертому кругу шотландец на Lotus был уже восьмым, к седьмому – пятым 27 / 59 Фотограф: LAT Images Винтажная «пожарка» на заднем плане и ее доблестная команда просто прекрасны

Гонка едва началась, а список сошедших пополнялся едва ли не на каждом круге. У Хилла (на фото) развалился распределитель зажигания, у Криса Эймона после выезда в траву перегрелся мотор… 28 / 59 Фотограф: Дэвид Фиппс

…а затем во время очередного торможения машина лидировавшего Сертиза оказалась в облаке пыли и искр: рассыпалась задняя подвеска 29 / 59 Фотограф: LAT Images

После остановки соперника Герни вернулся на первое место 30 / 59 Фотограф: Дэвид Фиппс

Тем временем Кларк (№1), пройдя к тому времени и Бандини, поднялся на второе. Однако как пилот Lotus ни старался, сократить 13-секундное отставание от лидера ему не удавалось 31 / 59 Фотограф: LAT Images

В глубине пелотона шла своя борьба: избегая аварии с закрутившимся Майком Хейлвудом (№17), вынужден был свернуть на газон Фил Хилл (№10) – американец повредил основную машину в тренировках и стартовал на запасной, уже далеко не новой 32 / 59 Фотограф: LAT Images

Вскоре подвеска развалилась на машине Тревора Тейлора – он выступал за команду BRP, принадлежащую отцу Стирлинга Мосса 33 / 59 Фотограф: LAT Images

Кадр разбитого автомобиля в тюках соломы, мимо которого проносятся соперники, стал визитной карточкой того Гран При и трассы в Цельтвеге 34 / 59 Фотограф: LAT Images Да, с той гонки есть и цветные фотоснимки!

Между тем Кларк медленно, но неумолимо сокращал отставание. К 30-му кругу его отставание от Герни составляло лишь восемь секунд, но внезапно вновь стало расти. Как оказалось, в трансмиссии Lotus появились посторонние звуки, и опытный шотландец прислушивался к машине, чуть сбросив темп 35 / 59 Фотограф: LAT Images

Перед Гран При Австрии на Lotus 33 установили новые приводные валы, взятые от серийного Mercedes. На внезачетной гонке в Сиракузах они отлично показали себя, и их решили оставить на Цельтвег. Будь на месте Колин Чепмен (справа на фото), он бы наверняка сообразил, что с такой трассой лучше отложить эксперименты и вернуть старые валы. Как назло, глава команды в тот уик-энд был в Америке на этапе IndyCar 36 / 59 Фотограф: Sutton Images Мы знаем, что в 1964 году американский чемпионат назывался не IndyCar, а USAC

На 41-м круге во время очередного разгона после медленной шпильки вал на машине Кларка не выдержал и лопнул. Практически в этот же момент аналогичная поломка случилась и у шедшего пятым его напарника Майка Спенса 37 / 59 Фотограф: LAT Images

Потеряв последнего реального соперника, Дэн Герни мог больше не атаковать на пределе. Все, кто «дожил» до этого момента, отставали от него уже слишком сильно. Впрочем, пилот Brabham еще даже не добрался до середины дистанции 38 / 59 Фотограф: LAT Images

Вскоре зрители заметили, что на прямых лидер гонки приподнимается в кокпите и пытается рассмотреть что-то в передней части машины. Увы, их с Кларком безумная погоня оказалась губительной для обеих машин. У Дэна вырвало «с мясом» крепление нижнего рычага подвески. Он остановился в боксах, где быстро стало ясно, что оперативно поломку не устранить 39 / 59 Фотограф: LAT Images

Новым лидером после череды сходов стал Лоренцо Бандини. 28-летний итальянец проводил первый полный сезон в составе Скудерии. Пока его лучшими результатами в Гран При были два третьих места 40 / 59 Фотограф: LAT Images

Брюс Макларен из Cooper, который до этого времени пытался преследовать Бандини, вскоре тоже сошел с отказавшим мотором 41 / 59 Фотограф: Дэвид Фиппс

В гонке осталось меньше десятка машин, еще несколько пилотов вернулись на трассу после долгого ремонта и уже не претендовали на результат. Сошедший в самом начале Джон Сертиз пешком дошел до механиков, взял инструменты, вернулся к своей Ferrari и после собственноручного ремонта подвески доехал на ней до пит-лейна! 42 / 59 Фотограф: LAT Images

К середине дистанции в круге с лидирующим Бандини оставались еще Ричи Гинтер на BRM (№4) и Йоаким Бонье на частной Brabham (на заднем плане). К тому моменту все уже прекрасно понимали: в этой гонке решающим фактором станет не скорость, а надежность 43 / 59 Фотограф: LAT Images

В какой-то момент Гинтер попробовал ускориться и стал заметно сокращать отставание, но вскоре прибавил и Бандини, стабилизировав ситуацию. Очень быстро оба вновь сбросили темп – важнее было закончить гонку 44 / 59 Фотограф: LAT Images

На 59-м круге монотонный в целом ход событий оказался нарушен яркой вспышкой – Фил Хилл задел тюки на выходе из поворота, машина застряла в соломе, и от жара та вспыхнула 45 / 59 Фотограф: LAT Images

К счастью, гонщик успел выбраться из кокпита (здесь он осматривает то, что осталось от Cooper)… 46 / 59 Фотограф: LAT Images

…но огромный столб дыма было хорошо видно даже вдалеке от аэродрома 47 / 59 Фотограф: LAT Images

А соперники, как водится, продолжали мчаться вперед в нескольких метрах от грандиозного пожара 48 / 59 Фотограф: LAT Images

Последним, кому не повезло в этот день, стал Йоаким Бонье ( №11). У шведа, известного в паддоке своей фирменной бородкой, стала падать мощность мотора, и гонщик Brabham постепенно пропуская соперников, опустился с третьего места на шестое 49 / 59 Фотограф: LAT Images

После 105 кругов Лоренцо Бандини вписал свое имя в историю Ф1, выиграв Гран При за Ferrari 50 / 59 Фотограф: LAT Images

Ричи Гинтер (слева) финишировал вторым, также на подиум ко всеобщему удивлению поднялся Боб Андерсон – бывший мотогонщик, для которого этот успех стал главным достижением за всю недолгую карьеру в Ф1 51 / 59 Фотограф: LAT Images

Когда после финиша механики Андерсона (№22) решили проверить приводные валы его Brabham, оказалось, что с обеих сторон их крепления полностью разрушены, и валы держались на честном слове. И все же они позволили британцу финишировать третьим 52 / 59 Фотограф: LAT Images

Дебютант Йохен Риндт героически ехал к финишу несмотря на многочисленные поломки и долгие ремонты, но вынужден был окончательно сдаться, когда из-за тряски разбило рулевой механизм. Колеса перестали слушаться будущего чемпиона мира 53 / 59 Фотограф: LAT Images

Лоренцо Бандини так больше и не выиграл ни одной гонки в Ф1. Спустя два с половиной года после успеха в Цельтвеге он погиб в Монако, не сумев выбраться из объятой пламенем машины 54 / 59 Фотограф: LAT Images

Кларк, Хилл и Сертиз, не заработав в Австрии очков, продолжили спор за титул в оставшихся гонках – после яркого и неоднозначного финала в Мехико сильнейшим стал гонщик Ferrari 55 / 59 Фотограф: LAT Images

Никто в Формуле 1 не выразил желания возвращаться на авиабазу «Асперн» и снова гробить там технику. До 1967 года в Цельтвеге проходили соревнования рангом пониже, а потом прекратились и они 56 / 59 Фотограф: LAT Images

Но к этому времени всего в нескольких километрах от арены первого в истории Гран При Австрии затевалась новая стройка. Сделав верные выводы из провала 1964 года, местные энтузиасты взялись за создание стационарного автодрома 57 / 59 Фотограф: Райнер Шлегельмильх

Он вступил в строй в 1969-м и получил название «Остеррайхринг». Позже он стал «А1-Рингом», а уже в наши дни – «Ред Булл Рингом». Именно здесь через несколько дней стартует сезон Формулы 1 2020 года 58 / 59 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images