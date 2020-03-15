История
Как это было: Гран При Австралии '96, когда Формула 1 впервые приехала в Мельбурн
В наши дни старт нового сезона прочно ассоциируется у болельщиков с ранним подъемом и уик-эндом в Альберт-парке. Однако этой традиции всего четверть века. В день, когда должен был стартовать новый сезон Формулы 1, мы решили вспомнить, как Мельбурн впервые принял Гран При чемпионата мира
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Сезон-1995 года финишировал на городской трассе в Аделаиде. Оба титула уже были разыграны, и финал прошел в традиционной атмосфере праздника
Фотограф: LAT Images
Гонку в столице штата Южная Австралия выиграл Дэймон Хилл на Williams, опередивший соперников на два круга…
Фотограф: LAT Images
…а одним из ее знаковых событий стало столкновение Михаэля Шумахера с Жаном Алези. Для обоих та гонка была последней перед сменой команды: немец прощался с Benetton, где завоевал два титула, и переходил в Ferrari – а француз совершал обратный маневр
Фотограф: LAT Images
Спустя всего четыре месяца Формула 1 вновь приехала в Австралию. Но уже совсем на другую трассу – ту, что принимала внезачетные Гран При Австралии еще в 1950-х годах. Открыть сезон-96 должна была гонка в Мельбурне
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Примечательно, что переезду Ф1 были рады не все – группа экологических активистов устроила митинг против Гран При в Альберт-парке, а один, надев костюм осла, даже сжег клетчатый флаг
Фотограф: Ральф Хардвик
Надо сказать, что и сам спорт немало изменился за зиму. Прежде всего это коснулось составов – лишь у пары команд-аутсайдеров остались те же гонщики, что и в прошлом сезоне
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Главной стала перестановка в Williams – в команду к Дэймону Хиллу пришел чемпион IndyCar Жак Вильнев. Одни восторженно отзывались о способностях канадца, другие были уверены, что в Ф1 он провалится с громким треском, подобно Майклу Андретти несколькими годами раньше
Фотограф: Sutton Images
Чтобы освободить Жаку место, из Williams уволили Дэвида Култхарда – тот перешел в McLaren, сформировав пару с Микой Хаккиненом. Тогда никто и подумать не мог, что дуэт финна и шотландца установит рекорд по числу совместных выступлений в одной команде
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Узнав о контракте Ferrari с Шумахером, выступавшие за Скудерию Жан Алези и Герхард Бергер не рискнули бросать вызов новой звезде Ф1 и предпочли вместе перебраться в Benetton, где рассчитывали получить чемпионскую машину…
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
…так что в Ferrari напарником Шумахера стал Эдди Ирвайн. Задиристый североирландец хорошо зарекомендовал себя в Jordan и польстился на зарплату от Скудерии – даже понимая, что будет играть там лишь роль второго плана
Фотограф: LAT Images
Переезд австралийского этапа в Мельбурн стал заслугой предпринимателя и энтузиаста Рона Уокера (справа), который несколько лет доказывал всем, что этот город подходит для Ф1 куда лучше Аделаиды
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
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На городской трассе в Мельбурне все пилоты и команды оказались впервые. Так как провести на ней тесты было невозможно, а средства компьютерного моделирования в те дни были не особенно эффективны, Чарли Уайтинг провел с пилотами специальное собрание…
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
…а затем в четверг на трассе прошли две ознакомительные сессии. Лучше всех с Альберт-парком ознакомился Вильнев, опередивший Хилла на секунду, а остальных – и того больше
Фотограф: LAT Images
Шумахер стал только девятым, уступив даже Ирвайну, а четвертое время ко всеобщему удивлению показал Йос Ферстаппен – папа Макса проводил тот сезон в составе далекой от лидеров команды Arrows
Фотограф: LAT Images
В Minardi так и не дождались денег от спонсоров Таки Иноуэ – того самого, что в наши дни знаменит своим твиттером – и прямо перед началом Гран При отдали машину молодому тест-пилоту Джанкарло Физикелле
Фотограф: LAT Images
Уже в пятницу уик-энд вернулся к традиционному расписанию – а ознакомление с трассой в Мельбурне, как оказалось, стало последней подобной процедурой в истории чемпионата
Фотограф: LAT Images
В тренировках пилоты Williams подтвердили, что располагают быстрейшей машиной. Хилл перехватил инициативу и стал лучшим в тренировках с преимуществом в две десятых над напарником
Фотограф: LAT Images
Жан Алези, как и на ознакомлении, показал третью скорость, Шумахер поднялся на четвертое место
Фотограф: LAT Images
С того сезона квалификацию стали проводить только по субботам, а также ввели «правило 107%», которое сразу оказалось непреодолимым барьером для пилотов команды Forti – Луки Бадоера и Андреа Монтермини
Фотограф: LAT Images
В квалификации победитель 13 Гран При и вице-чемпион мира двух последних лет Хилл проехал отличный круг…
Фотограф: LAT Images
…однако дебютант Ф1 Вильнев оказался еще быстрее, опередив напарника на 0,138 секунды. Канадец стал шестым пилотом в истории и первым с Карлоса Рейтемана на Гран При Аргентины 1972 года, завоевавшим поул с первой же попытки
Фотограф: LAT Images
Жак попробовал еще ускориться, но закрутился в четвертом повороте – что, впрочем, не сказалось на итоговом результате
Фотограф: LAT Images
Неоднозначными оказались итоги субботы и для Ferrari – безоговорочный лидер команды Шумахер проиграл Ирвайну
Фотограф: Эрколе Коломбо
Все остальные отстали на целую вечность – ставший пятым Мика Хаккинен на McLaren проиграл времени поула 1,7 секунды
Фотограф: Эрколе Коломбо
В воскресенье с самого утра стартовая прямая стала ареной красочного шоу. Организаторы постарались сделать дебют Формулы 1 в Мельбурне как можно более ярким, чтобы никто не пожалел о переезде гонки в этот город
Фотограф: LAT Images
Именно в тот воскресный день 24 года назад Рону Уокеру и его людям удалось заложить базис, который и поныне сохраняет за Гран При Австралии имидж праздника, куда с большим удовольствием приезжают люди со всего мира
Фотограф: LAT Images
Переполненные трибуны замерли в ожидании старта. Как можно заметить, две позиции на решетке пусты – Хайнц-Харальд Френцен из Sauber остановился на прогревочном круге из-за отказа электроники, а у Педро Лами в самый неподходящий момент отказало сцепление, и он начинал борьбу из боксов на запасной Minardi
Фотограф: LAT Images
Вильнев отлично начал движение и сразу уехал от Хилла, который сошелся в поединке с Ирвайном, потерял темп в первой связке и пропустил в итоге обоих пилотов Ferrari
Фотограф: LAT Images
Следом Хаккинен и Бергер сошлись в споре за пятое место – а оба гонщика Tyrrell (на бело-голубых машинах) остались на решетке из-за заглохших моторов
Фотограф: LAT Images
Впрочем, спустя примерно полминуты все эти события разом утратили значение. На торможении перед третьим поворотом на трассе возникла толчея, произошло несколько небольших контактов, а затем Мартин Брандл на большой скорости влетел сзади в Sauber Джонни Херберта и McLaren Дэвида Култхарда
Фотограф: Sutton Images
После жесткого приземления Jordan британского ветерана разломило надвое. На удивление, сам он не пострадал и бегом бросился медицинский центр, а оттуда в боксы, чтобы пересесть в запасную машину. Гонку тем временем остановили, объявив новый старт
Фотограф: Sutton Images
Видео аварии на старте Гран При Австралии 1996 года можно увидеть здесь.
Всю процедуру пришлось повторить – из трех британцев, попавших в аварию, меньше всех повезло Херберту, так как в Sauber запасную машину еще раньше отдали Френцену. Култхард с Брандлом стартовали из боксов (слева на фото), а Вильнев и во второй раз уехал от Хилла
Фотограф: LAT Images
Впрочем, Дэймон сделал главное – на этот раз удержался впереди пары Ferrari и начал преследование напарника. Гонщики Ferrari мчались следом…
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
…причем уже на втором круге Шумахер и Ирвайн круге поменялись позициями – Михаэль пробовал удержаться за парой лидеров, а вот Эдди пришлось сдерживать прессинг Алези
Фотограф: LAT Images
На десятом круге француз попробовал атаковать новобранца Ferrari – но (предсказуемо) встретил жесткий отпор и поехал с разбитым понтоном в боксы, чтобы закончить гонку досрочно
Фотограф: Sutton Images
Тем временем первые 18 кругов Шумахер держался в темпе Williams, вплотную преследуя Хилла – казалось, что после квалификации алая машина резко прибавила в темпе…
Фотограф: LAT Images
…но секрет Ferrari вскоре раскрылся – команда запланировала на гонку два пит-стопа против одного у соперников. В ту пору в Ф1 еще были дозаправки, и машина Михаэля могла ехать на первом отрезке быстрее из-за меньшего веса топлива
Фотограф: LAT Images
Оставшись на трассе вдвоем, Вильнев и Хилл продолжали наращивать отрыв. Все понимали, что решающим в их противостоянии станут остановки в боксах на экваторе гонки. В отличие от наших дней, в 1996-м более ранний пит-стоп нес в себе риск, так как машина возвращалась на трассу хоть и на свежей резине, но с полным баком
Фотограф: LAT Images
Вильнев первым поехал к механикам. Хилл остался на трассе еще на два круга…
Фотограф: LAT Images
…и вынырнул с пит-лейна прямо перед носом напарника! Но его шины еще не прогрелись, и на первом же торможении Жак провел успешную атаку, вернув себе лидерство в гонке
Фотограф: LAT Images
Но это был еще далеко не конец истории – в первом повороте следующего круга канадец ошибся и вылетел на траву. Каким-то образом ему удалось вернуться на асфальт, сохранив первую позицию
Фотограф: LAT Images
Лишь после этого ситуация окончательно стабилизировалась. Гонщики Williams продолжали двигаться к финишу в том же порядке, что и на стартовом отрезке, а в воздухе все отчетливее ощущалась возможность сенсации
Фотограф: Sutton Images
Тем временем внимание переключилось на Шумахера. Тот неожиданно рано поехал в боксы во второй раз. Как оказалось, тормоза на Ferrari чемпиона работали все хуже. Он пробовал продолжить борьбу, но вскоре был вынужден окончательно признать свое поражение
Фотограф: Sutton Images
Между тем, между машинами гонщиков Williams чем дальше, тем больше стал возникать цветовой контраст. С каждым кругом FW18 Хилла становилась все более коричневой. И пока зрители практиковались в остроумии, в самой команде это вызвало нешуточную тревогу. Во время своего вылета с трассы Вильнев повредил машину – и она теряла масло
Фотограф: LAT Images
Как вспоминал технический директор Williams Патрик Хед, они дважды по радио приказывали Вильневу снизить темп и пропустить Хилла, чтобы не рисковать поломкой. Но тот отвечал, что из-за помех ничего не может разобрать. Лишь когда информацию продублировали на информационном щите, канадец подчинился. До финиша оставалось пять кругов
Фотограф: Sutton Images
Дэймон первым пересек линию финиша на невероятно чумазой машине
Фотограф: Sutton Images
Жак резко сбавил темп и проехал под клетчатый флаг лишь спустя 40 секунд – но все прекрасно понимали, какой могла получиться концовка гонки, откажись Вильнев подчиниться команде
Фотограф: Sutton Images
Эдди Ирвайн и сам, наверное, не ожидал, что первую же гонку за Ferrari закончит на подиуме. Но вот его отставание без малого в круг едва ли обрадовало болельщиков Скудерии
Фотограф: Sutton Images
Герхард Бергер, застряв после старта за Микой Хаккиненом, смог тактически переиграть соперника, совершив на один пит-стоп больше – и финишировал четвертым
Фотограф: Sutton Images
Последнее очко за шестое место завоевал Мика Сало – гонщик Tyrrell выжал максимум из возможности стартовать в гонке, которая казалась проигранной в самом начале
Фотограф: LAT Images
Остаток сезона-96 прошел под знаком соперничества Хилла и Вильнева – британец не без труда стал в итоге чемпионом
Фотограф: LAT Images
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А болельщики Ф1 с тех пор безоговорочно свыклись с тем, что новый чемпионат мира для них каждый год начинается со звонка будильника
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии
|Пилоты
|Михаэль Шумахер В Магазин , Жак Вильнёв , Дэймон Хилл
|Автор
|Александр Кабановский
Как это было: Гран При Австралии '96, когда Формула 1 впервые приехала в Мельбурн
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