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Как это было: Гран При Австралии '96, когда Формула 1 впервые приехала в Мельбурн

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Как это было: Гран При Австралии '96, когда Формула 1 впервые приехала в Мельбурн
Автор:
, Ответственный редактор
15 мар. 2020 г., 02:15

В наши дни старт нового сезона прочно ассоциируется у болельщиков с ранним подъемом и уик-эндом в Альберт-парке. Однако этой традиции всего четверть века. В день, когда должен был стартовать новый сезон Формулы 1, мы решили вспомнить, как Мельбурн впервые принял Гран При чемпионата мира

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Фотограф: Эрколе Коломбо

А болельщики Ф1 с тех пор безоговорочно свыклись с тем, что новый чемпионат мира для них каждый год начинается со звонка будильника

А болельщики Ф1 с тех пор безоговорочно свыклись с тем, что новый чемпионат мира для них каждый год начинается со звонка будильника
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Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австралии
Пилоты Михаэль Шумахер В Магазин , Жак Вильнёв , Дэймон Хилл
Автор Александр Кабановский

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