История
Как это было: Гран При Абу-Даби'12, где Кими Райкконен произнес культовые слова
Гонка семилетней давности запомнилась первым триумфом финского пилота после возвращения в Ф1 – и его потрясающими радиопереговорами с командным мостиком Lotus.
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Сезон 2012 года проходил в Формуле 1 под знаком острейшего соперничества Фернандо Алонсо и Себастьяна Феттеля, Ferrari и Red Bull
Фотограф: XPB Images
При этом машины в пелотоне были гораздо ближе по силе, чем в наши дни – на подиум по ходу сезона поднимались представители семи команд…
Фотограф: LAT Images
…причем шесть из них смогли хотя бы раз одержать победу
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
У семи первых Гран При было семь разных победителей, включая даже Пастора Мальдонадо из Williams
Фотограф: XPB Images
Обнако наиболее стабильными себя показали именно Фернандо и Себастьян
Фотограф: XPB Images
Испанец отлично начал чемпионат: после 11 Гран При из 20 он опережал ближайшего преследователя на 40 очков
Фотограф: XPB Images
Но аварии на старте в Бельгии…
Фотограф: XPB Images
…и Японии лишили Алонсо важных очков…
Фотограф: XPB Images
…что в сочетании с четырьмя подряд победами Феттеля позволило немцу выйти вперед по сумме очков
Фотограф: XPB Images
Гран При Абу-Даби в том сезоне вовсе не завершал календарь, а был лишь 18-й гонкой из 20
Фотограф: XPB Images
В четверг Ferrari нарушила правило комендантского часа: команда привезла в Эмираты большой пакет обновлений машины, затронувший переднее крыло и дефлекторы. Установка новых деталей потребовала времени
Фотограф: XPB Images
В пятницу утром, когда дневная жара все равно не позволяла собрать данные для квалификации и гонки, многие команды посадили за руль молодых пилотов. Так, за Williams ездил чемпион Формулы 3 Валттери Боттас, показавший девятую скорость
Фотограф: XPB Images
С Force India работал Жюль Бьянки…
Фотограф: XPB Images
…а в Caterham место Виталия Петрова занял Гидо ван дер Гарде
Фотограф: XPB Images
Быстрейшим в первой сессии стал прошлогодний победитель гонки Льюис Хэмилтон
Фотограф: XPB Images
Но когда над «Яс-Мариной» сгустились вечерние сумерки, Феттель улучшил время на 1,5 секунды, завершив пятницу лидером
Фотограф: XPB Images
Ferrari и Алонсо было о чем задуматься – несмотря на обновления, отставание от принципиальных соперников составило почти секунду. Фернандо остался только на седьмой строчке
Фотограф: XPB Images
Субботний день начался для Red Bull с проблем. Из-за неполадок в тормозной системе Феттель просидел в боксах 55 минут, успев выехать на трассу лишь в самом конце финальной тренировки
Фотограф: XPB Images
После этого события стали развиваться по нарастающей. В квалификации Себ стал третьим…
Фотограф: XPB Images
…но после быстрого круга по просьбе команды остановил машину на трассе, чтобы уложиться в лимит по количеству оставшегося в баках топлива
Фотограф: Sutton Images
На пресс-конференции лидер чемпионата улыбался…
Фотограф: XPB Images
…однако затем ему стало не до смеха. Судьи все равно не смогли собрать обязательный литр бензина для контрольного анализа. Себу предстояло стартовать самым последним
Фотограф: XPB Images
Поул – уже шестой в сезоне – достался Хэмилтону – который на три с лишним десятых опередил другого представителя Red Bull Марка Уэббера
Фотограф: XPB Images
Третье место после дисквалификации Феттеля перешло к Мальдонадо, который разделил второй ряд с Кими Райкконеном
Фотограф: XPB Images
Финн в том сезоне вернулся в Формулу 1 из раллийной «ссылки», и хотя далеко не всегда соблюдал спортивный режим, демонстрировал за рулем черно-золотой машины отличную скорость
Фотограф: XPB Images
До Абу-Даби он уже шесть раз побывал на подиуме, дважды лидировал в гонках и два раза показа лучшее время круга
Фотограф: XPB Images
Что до Алонсо, то его дела и в субботу шли не слишком здорово – в квалификации он стал только седьмым. Правда, штраф главного соперника оставлял надежду, что по итогам гонки пилоту Ferrari удастся сократить отставание в таблице
Фотограф: XPB Images
В Red Bull предпочли серьезно изменить после квалификации настройки машины Феттеля, включая даже передаточные отношения. Это означало старт с пит-лейна. Напутствовать гонщика пришел сам Берни Экклстоун
Фотограф: XPB Images
Также из боксов пришлось начинать борьбу Педро де ла Росе. но по иной причине. Механики дышащей на ладан команды HRT, снимая на решетке «грелку» с одной из шин, разорвали ее, и синтетические нити запутались вокруг рычагов подвески. Испанец вынужден был вместо старта ехать в боксы и снимать их
Фотограф: XPB Images
Хэмилтон уверенно удержался впереди на разгоне к первому повороту…
Фотограф: XPB Images
…а Райкконен, сразу опередив соперников из Williams и Red Bull, поднялся на второе место
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
Хотя первый поворот в Абу-Даби весьма широкий и быстрый, четыре машины в ряд в нем все же не уместилось: гонщики Force India VJM05 Пол ди Реста и Нико Хюлькенберг, Бруно Сенна из Williams и Серхио Перес из Sauber убедились в этом на собственном опыте
Фотограф: Sutton Images
Сенну закрутило, ди Реста был вынужден менять проколотую шину…
Фотограф: XPB Images
…но больше всех не повезло (разумеется) Хюлькенбергу, который выбыл из гонки с поломанной подвеской, проехав несколько сот метров
Фотограф: Sutton Images
Во втором повороте не разъехались Ромен Грожан и Нико Росберг – обоим также пришлось проводить пит-стопы для замены поврежденных деталей
Фотограф: Sutton Images
А вот Алонсо отлично проехал первый круг: он сразу же опередил McLaren Дженсона Баттона, а затем смог разобраться и с Уэббером. Испанец стал четвертым, тогда как Феттель, никого не обогнавший на трассе, был в тот момент лишь 19-м
Фотограф: Sutton Images
Тем временем Хэмилтон, чья мягкая резина никак не хотела прогреваться, едва не уступил лидерство Райкконену, но все же смог остаться впереди
Фотограф: XPB Images
В дебюте гонки, пока в группе лидеров все было стабильно, Феттель разбирался с заведомо более медленными соперниками, постепенно отыгрывая позиции. У него были более жесткие шины, что позволяло рассчитывать на длинный первый отрезок
Фотограф: XPB Images
Однако терять время было нельзя, и Себ спешил. Итогом стало повреждение переднего крыла при обгоне Сенны – но в Red Bull сочли, что не стоит сразу ехать в боксы и ломать тактические планы. Феттель продолжил гонку
Фотограф: XPB Images
Между тем Алонсо пробовал опередить Мальдонадо, но у Williams была хорошая скорость на прямых, и Пастор удерживался третьим, при этом не сильно отставая от пары лидеров
Фотограф: XPB Images
На девятом круге Нико Росберг устроил зрелищную аварию: будущий чемпион мира настигал Нараина Картикеяна, в HRT которого что-то сломалось. Немец не предвидел, что разница в скорости машин будет столь большой, и протаранил соперника, перелетев над ним сверху
Фотограф: Sutton Images
Видео аварии можно – и нужно – посмотреть здесь.
Судьи, конечно, выпустили машину безопасности…
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
…позади которой, избегая контакта с пилотом Toro Rosso Даниэлем Риккардо, Феттель задел пластиковый столбик у края трассы и еще больше повредил крыло
Фотограф: XPB Images
После этого Red Bull ничего не оставалось, кроме как провести своему гонщику ранний пит-стоп. Так как пелетон к этому времени уже уплотнился, немец вновь оказался самым последним
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
После рестарта Себ вновь начал прорываться, но обогнал Ромена Грожана с выездом за приделы трассы, потому вынужден был терять время, возвращая французу позицию и обгоняя его вновь
Фотограф: XPB Images
На 20-м круге ход гонки перевернулся с ног на голову. Хэмилтон не смог принести McLaren победу – из-за проблем с подачей топлива Льюису пришлось сойти
Фотограф: Sutton Images
Спустя всего круг Алонсо смог-таки пройти Мальдонадо и стать вторым. Если бы очки начисляли в этот момент, Фернандо вернул бы себе лидерство в общем зачете
Фотограф: XPB Images
Следом опередить Williams венесуэльца попробовал и Марк Уэббер – но на этот раз Пастор уступать не желал…
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
…и после контакта Red Bull развернуло. Марк смог поехать дальше, но только седьмым. Феттель, к слову, тем временем уже поднялся на десятое место
Фотограф: XPB Images
Именно в этот момент гоночный инженер Кими решил проинформировать пилота о величине его отрыва от Алонсо. В ответ прозвучали слова, быстро ставшие культовыми: «Просто оставь меня в покое. Я знаю, что делаю»
Фотограф: Sutton Images
Для машины Мальдонадо столкновение с Уэббером тоже не прошло бесследно. Дженсон Баттон смог быстро приблизиться к Williams и выйти на третье место
Фотограф: XPB Images
Гонка еще не достигла середины дистанции, а события продолжались. Уэббер, стремясь отыграться, пошел в атаку на Ferrari Фелипе Массы…
Фотограф: XPB Images
…и на этот раз – урок от Мальдонадо не пропал даром – смог после контакта продолжить гонку, удаляясь от закрутившегося на трассе соперника
Фотограф: XPB Images
После того, как в течение нескольких кругов все гонщики побывали в боксах на первом и единственном пит-стопе, Райкконен сохранил лидерство…
Фотограф: XPB Images
…а Феттель внезапно оказался вторым, всего в паре секунд от лидера. Но было понятно, что мягкие шины на Red Bull точно не выдержат до финиша, и Себу потребуется еще одна остановка
Фотограф: XPB Images
Однако темп лидера сезона был столь высок, что к моменту второго пит-стопа он оторвался от большинства соперников так значительно, что пропустил вперед только Баттона с Алонсо, опустившись со второго места на четвертое
Фотограф: XPB Images
Тем временем в центре внимания оказались гонщики из середины пелотона. Пол ди Реста из Force India и Серхио Перес из Sauber столь упорно сражались за позицию, что мексиканец не смог избежать контакта с Грожаном…
Фотограф: XPB Images
…который выбыл из гонки сам…
Фотограф: XPB Images
…и прихватил с собой Марка Уэббера, для которого это стало финальной точкой богатого на события дня. С третьей попытки австралиец сошел окончательно
Фотограф: XPB Images
Машина безопасности вернулась на трассу, Инженер Кими упомянул о температуре шин. «Да, да, да, да, я и так знаю. Ни к чему напоминать мне каждые десять секунд», – ответствовал финн
Фотограф: Sutton Images
Поклонникам Алонсо, для которого все поначалу складывалось так здорово, теперь было не до смеха – до финиша гонщикам предстояло проехать всего 12 кругов, а между их кумиром и его главным соперником остался один лишь Дженсон Баттон. При этом шины на Red Bull были куда свежее, чем у Ferrari с McLaren
Фотограф: XPB Images
Феттель, также прекрасно все понимая, без промедления бросился в атаку после рестарта. Но ему попался достойный соперник
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
Чемпион 2009 года использовал все возможности машины, трассы и самого себя, чтобы не отдать третью позицию
Фотограф: XPB Images
На протяжении доброго десятка кругов Дженсон отбивал атаку за атакой…
Фотограф: XPB Images
…и хотя в итоге все же уступил в самом конце, за это время Алонсо создал жизненно важный отрыв в несколько секунд, благодаря чему смог унести ноги от Феттеля
Фотограф: XPB Images
Главным же героем в этот день, без сомнений, стал Кими Райкконен. Он выиграл после двух сезонов вне Ф1, принеся первый в истории успех Lotus Жерара Лопеса
Фотограф: Эндрю Ферраро / Motorsport Images
Этой победе гонщика, чья карьера буквально возродилась из пепла, радовались все в Ф1
Фотограф: XPB Images
И лишь острословы добавляли, что Кими не мог найти более неудачного места, чтобы выиграть Гран При – ведь в Абу-Даби подиум обходится без шампанского
Фотограф: Sutton Images
Призеры гонки испытывали противоречивые эмоции: Алонсо спас сложный уик-энд и отыграл важные очки, располагая не самой быстрой машиной…
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
…однако Феттель имел куда больше поводов для радости. Стартуя последним, он избежал неприятностей и добрался до подиума
Фотограф: XPB Images
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После чего претенденты на титул приехали на финал сезона в Бразилию. Но это, конечно, уже совсем другая история
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-даби
|Пилоты
|Кими Райкконен В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский
Как это было: Гран При Абу-Даби'12, где Кими Райкконен произнес культовые слова
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