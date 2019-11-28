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Как это было: Гран При Абу-Даби'12, где Кими Райкконен произнес культовые слова

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Как это было: Гран При Абу-Даби'12, где Кими Райкконен произнес культовые слова
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, Ответственный редактор
28 нояб. 2019 г., 17:20

Гонка семилетней давности запомнилась первым триумфом финского пилота после возвращения в Ф1 – и его потрясающими радиопереговорами с командным мостиком Lotus.

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Хэмилтон уверенно удержался впереди на разгоне к первому повороту…

Хэмилтон уверенно удержался впереди на разгоне к первому повороту…
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…а Райкконен, сразу опередив соперников из Williams и Red Bull, поднялся на второе место

…а Райкконен, сразу опередив соперников из Williams и Red Bull, поднялся на второе место
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Хотя первый поворот в Абу-Даби весьма широкий и быстрый, четыре машины в ряд в нем все же не уместилось: гонщики Force India VJM05 Пол ди Реста и Нико Хюлькенберг, Бруно Сенна из Williams и Серхио Перес из Sauber убедились в этом на собственном опыте

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32/74

Фотограф: Sutton Images

Сенну закрутило, ди Реста был вынужден менять проколотую шину…

Сенну закрутило, ди Реста был вынужден менять проколотую шину…
33/74

Фотограф: XPB Images

…но больше всех не повезло (разумеется) Хюлькенбергу, который выбыл из гонки с поломанной подвеской, проехав несколько сот метров

…но больше всех не повезло (разумеется) Хюлькенбергу, который выбыл из гонки с поломанной подвеской, проехав несколько сот метров
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Во втором повороте не разъехались Ромен Грожан и Нико Росберг – обоим также пришлось проводить пит-стопы для замены поврежденных деталей
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Фотограф: Sutton Images

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Видео аварии можно – и нужно – посмотреть здесь.

Судьи, конечно, выпустили машину безопасности…

Судьи, конечно, выпустили машину безопасности…
42/74

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

…позади которой, избегая контакта с пилотом Toro Rosso Даниэлем Риккардо, Феттель задел пластиковый столбик у края трассы и еще больше повредил крыло

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Пилоты Кими Райкконен В Магазин
Автор Александр Кабановский

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сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
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