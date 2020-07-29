За семь десятилетий Формула 1 прошла огромный путь. И если события, герои и гонки относительно недавнего прошлого неплохо известны болельщикам… 1 / 54 Фотограф: Sutton Images

…то по мере погружения в историю появляется все больше незнакомых имен и названий… 2 / 54

…цветные кадры постепенно уступают место черно-белым… 3 / 54

…пока, наконец, мы окончательно не окажемся в густом тумане далекого прошлого 4 / 54 Фотограф: LAT Images

Впрочем, все же не настолько далекого, как на прошлом кадре – это вообще довоенный Гран При. Очередная история цикла «Как это было» посвящена событиям 1956 года. Но кроме борьбы пилотов на трассе мы хотели бы немножко рассказать о том, какой вообще была Формула 1 в то время 5 / 54 Фотограф: LAT Images

В спортивном плане сезон-56 стал противостоянием Ferrari и Maserati. Зимой Коммендаторе удалось купить за бесценок имущество разорившейся команды Lancia – на ее машинах D50 (№34) Скудерия и выступала. У Maserati была уже не новая, но все равно очень быстрая модель 250F (№2) 6 / 54 Фотограф: LAT Images

Лидером Ferrari был Хуан-Мануэль Фанхио. Блистательный аргентинец стал сильнейшим в двух предыдущих чемпионатах и в возрасте 45 лет пребывал в отличной форме 7 / 54 Фотограф: LAT Images

Главной надеждой Maserati оставался Стирлинг Мосс. Проведя полтора года в роли напарника Фанхио по Mercedes, 25-летний британец был полон желания обыграть Маэстро 8 / 54 Фотограф: LAT Images

Гран При в Сильверстоуне был шестым этапом чемпионата, но в то время в календарь Ф1 еще формально входили «500 миль Индианаполиса» (на фото), так что к середине июля состоялись всего четыре зачетные гонки 9 / 54 Фотограф: Indianapolis Motor Speedway

Правда, не стоит думать, что за полгода пилоты и команды были заняты делом только четыре уик-энда. В то время проходило множество внезачетных Гран При – с тем же составом и очень интересной борьбой, просто без начисления очков. Их принимали самые разные трассы, даже в Сиракузах на Сицилии 10 / 54 Фотограф: LAT Images Немного о прошлом Сиракуз

Но если во «внезачетках» Фанхио и Мосс делили победы, то на этапах чемпионата дела у обоих не клеились. Британец победил лишь раз, аргентинец и вовсе не выигрывал. Лидером сезона в Сильверстоун приехал пилот Ferrari Питер Коллинз 11 / 54 Фотограф: LAT Images

В преддверии британского Гран При организаторы выкопали канавы по краям асфальта для безопасности зрителей. Пилоты остались не в восторге от этой новации – по их мнению, канавы подвергали дополнительной опасности участников гонки, а они (по логике самих гонщиков) куда важнее болельщиков 12 / 54 Фотограф: LAT Images

Предыдущий раз Сильверстоун принимал национальный этап в 1954-м (на фото; затем гонку провели в Эйнтри). Тогда дистанция составляла 90 кругов. На этот раз решено было увеличить протяженность Гран При до 101 круга, чтобы борьба продолжалась не меньше трех часов – таким было требование FIA 13 / 54 Фотограф: LAT Images

Гонку запланировали на субботу. Так как кроме Формулы 1 программа включала заезды Ф2, Ф3 и спорткаров (на фото), тренировки Гран При должны были пройти в четверг вечером и пятницу утром 14 / 54 Фотограф: LAT Images

Ferrari и Maserati прибыли на этап в сильнейшем составе, имея по четыре-пять машин и поддерживая еще несколько – как принято говорить в наши дни – полузаводских 15 / 54 Фотограф: LAT Images Как же классно смотрятся цветные кадры из 50-х

Британцы, понятное дело, тоже выкатили на домашнюю гонку все, чем располагали. Их главными силами были BRM (на фото), Connaught и Vanwall 16 / 54 Фотограф: LAT Images

Первая тренировка прошла в комфортных условиях – было нежарко и сухо. Сразу стало ясно, что Мосс и Maserati очень быстры… 17 / 54 Фотограф: LAT Images

…тогда как Фанхио приходится буквально сражаться с Ferrari. Но сравнить темп гонщиков не вышло: оказалось, что организаторы ведут хронометраж с округлением до целых секунд, потому круги за 1:41,6 и 1:42,3 отображались в протоколе одинаково – 1:42 ровно 18 / 54 Фотограф: LAT Images

В пятницу утром заморосил дождь – несильный, но достаточный, чтобы скорости упали. Решетку сформировали по итогам четверга… 19 / 54 Фотограф: LAT Images На фото – старт Международного трофея 1954 года в Сильверстоуне

…что принесло поул Моссу (на фото). Фанхио с таким же временем (1:41) стал вторым. На широком первом ряду также хватило место Майку Хоторну на BRM и Коллинзу (обоим намерили 1:43) 20 / 54 Фотограф: LAT Images

Из-за дождя организаторы предоставили пилотам Ф1 дополнительную сессию в пятницу после обеда, но на трассу выехали немногие. В основном те, у кого до того возникли проблемы с техникой 21 / 54 Фотограф: LAT Images

В итоге на старт вышли 28 участников. Кто-то выбыл из борьбы еще до гонки из-за серьезной поломки, кто-то подал заявку, но так и не приехал на Гран При (бывало и такое). Самым последним стартовал молодой малоизвестный австралиец по имени Джек Брэбэм (на фото) 22 / 54 Фотограф: LAT Images

Утром в субботу «Сильверстоун» накрыло туманом. К началу гонки он разошелся, но погода оставалась прохладной и довольно влажной. Впрочем, для моторов и шин так было только лучше 23 / 54 Фотограф: XPB Images Строго говоря, это немецкий «Ошерслебен» и вовсе не в 1956 году. Но показанный туман точно соответствует тому, о котором идет речь

К огромной радости болельщиков, старт выиграл Хоторн (№23). Но главным героем стал даже не он, а другой пилот BRM Тони Брукс. На решетке тот был девятым, на фото его машина №24 идет пятой, а в первый поворот Брукс вошел вторым, следом за Хоторном! 24 / 54 Фотограф: LAT Images

На этом кадре отлично видно, сколь велико преимущество пары BRM в дебюте 25 / 54 Фотограф: LAT Images

Обладатель поула Мосс откатился далеко назад, да и Фанхио (№1) пропустил нескольких соперников 26 / 54 Фотограф: LAT Images

К третьему кругу Хуан-Мануэль разобрался с конкурентами и вышел на третье место – но Хоторн с Бруксом к тому времени уже уехали на пять секунд вперед 27 / 54 Фотограф: LAT Images

Вскоре Брукс (№24, на заднем плане) начал отставать от лидера, и на шестом круге уступил второе место Фанхио. Мосс к тому времени догнал шедшего пятым лидера сезона Коллинза. Хоторн (№23) продолжал уверенно лидировать 28 / 54 Фотограф: LAT Images

К восьмому кругу Мосс (на зандем плане) прошел Коллинза (№2) и частника на Maserati Роя Сальвадори по прозвищу «Мистер аэродром», став четвертым 29 / 54 Фотограф: LAT Images В этот раз будет много снимков с одного ракурса. Ничего не поделаешь – в 1956 году специальных автобусов для гоночных фотографов еще не придумали, да и сделать удачный кадр на пленочную камеру было куда сложнее, чем в наши дни на «цифру»

На девятом круге погоня Фанхио за лидирующим Хоторном привела к одной из редких ошибок Маэстро. Пилот Ferrari утратил контроль над машиной и закрутился – но мотор не заглох. Аргентинец бросился в погоню за соперниками, занимая теперь шестое место 30 / 54 Фотограф: LAT Images

События продолжали развиваться в невероятном темпе. Став третьим после ошибки Фанхио, Мосс к 11-му кругу опередил вернувшегося было на второе место Брукса, а на 15-м прошел и Хоторна, став новым лидером 31 / 54 Фотограф: LAT Images Вопрос для самостоятельного изучения: вспомните, в какой из гонок современной Ф1 можно было увидеть такое количество событий за первые 15 кругов?

На какое-то время положение на трассе стабилизировалось. Лишь Фанхио постепенно отыгрывал позиции, добравшись до четвертого места позади Сальвадори 32 / 54 Фотограф: LAT Images Нет, колесо Ferrari не сломано – это особенность фотосъемки тех лет, придающее старым кадрам особенное очарование

На четверти дистанции гонка понесла первую серьезную потерю: ее недавний лидер Хоторн сначала пропустил Сальвадори (№28), а вскоре окончательно свернул в боксы и сошел – разболталось крепление карданного вала 33 / 54 Фотограф: LAT Images Машины 50-х были переднемоторными, к задним ведущим колесам шел длинный кардан

Спустя 15 кругов BRM пришлось окончательно распрощаться с надеждами: Брукс остановился для ремонта заедавшей педали газа, а вскоре после возвращения на трассу машина окончательно стала неуправляемой, выбросила пилота из кокпита, перевернулась и загорелась 34 / 54 Фотограф: LAT Images

Тони срочно доставили в больницу, где врачи диагностировали у него перелом челюсти, но более серьезных повреждений 24-летнему британцу удалось избежать 35 / 54 Фотограф: LAT Images

Не повезло и Рою Сальвадори: вскоре после середины гонки на Maserati «Мистера аэродром» забарахлил топливный насос, и британцу пришлось расстаться с надеждами на подиум. «В этот день он ехал как настоящий заводской пилот», – писала гоночная пресса 36 / 54 Фотограф: LAT Images

Стирлинг Мосс лидировал, выигрывая у Фанхио почти минуту – но гонка еще далеко не была закончена. Кумир трибун уловил падение мощности и заехал к механикам долить масла 37 / 54 Фотограф: LAT Images

На информационных досках, которые показывали механики, Фанхио мог видеть, как его отставание разом сокралилось до 20 секунд. Потом до восьми. Потом до пяти… 38 / 54 Фотограф: LAT Images

Зрители с восторгом следили за дуэлью двух сильнейших пилотов той эпохи. Ferrari Фанхио скверно управлялась, а мотор Maserati Мосса не выдавал максимальных оборотов – но оба продолжали гнать машины вперед 39 / 54 Фотограф: LAT Images

Питеру Коллинзу не было нужды так рисковать. Лидер сезона уверенно шел третьим. Но после 60 кругов мотор его Ferrari (№2) стал перегреваться. Британец остановился в боксах, где вскоре пересел в машину испанского маркиза Альфонсо де Портаго 40 / 54 Фотограф: LAT Images

На дворе был 1956 год, и всякий гонщик знал, что в случае необходимости должен уступить кокпит лидеру своей команды. Даже если ты красавчик, аристократ и внук мэра Мадрида 41 / 54 Фотограф: LAT Images В кадре может демонстрироваться сцена курения

Как Коллинз рассказал уже после финиша, пересев в «четверку» де Портаго, он с удивлением обнаружил, что она едет куда лучше его собственной «двойки». Но смена машины потребовала времени, и в лидирующем круге остались только Мосс и Фанхио, темп которых сохранялся равным 42 / 54 Фотограф: LAT Images

Судьба гонки решилась за 30 кругов до финиша, когда Стирлинг вторично остановился у боксов Maserati – мощность падала на глазах. Ему заменили провода зажигания и отправили на трассу, но речи о борьбе за победу больше не было. Оставалось просто ехать к финишу на втором месте 43 / 54 Фотограф: LAT Images Обратите внимание на двух господ чуть позади: колоритного фотографа в цилиндре и человека с микрофоном. Последний – это основатель и первый главред журнала Autosport Джон Болстер, он ведет радиорепортаж о гонке

Впрочем, и остальные в концовке уже не стремились атаковать, думая прежде всего о том, чтобы увидеть клетчатый флаг 44 / 54 Фотограф: LAT Images

Но это явно был не день Мосса – за восемь кругов до финиша его коробка передач издала жуткий скрежет и больше не подавала признаков жизни… 45 / 54 Фотограф: LAT Images

Хуан-Мануэль Фанхио выиграл впервые в сезоне. Принимая поздравления от своей супруги, он еще не знал, что спустя полтора месяца в четвертый раз станет чемпионом мира, опередив невезучего Мосса на три очка 46 / 54 Фотограф: LAT Images

Коллинз довел машину де Портаго до финиша на втором месте. Очки гонщики поделили пополам, а столь высокий результат стал для испанца первым в карьере 47 / 54 Фотограф: LAT Images В данном случае нельзя было написать «впервые поднялся на подиум» так как никакого подиума в Сильверстоуне не было

Лучшим представителем Maserati в итоге стал опытный француз Жан Бера, финишировавший третьим с отставанием в два круга 48 / 54 Фотограф: LAT Images

Британская техника, как показал Гран При, пока не могла конкурировать с итальянской. Джек Фэйрмен за рулем Connaught хоть и финишировал четвертым, но отстал на три круга 49 / 54 Фотограф: LAT Images

После финиша едва не разразился скандал. Кто-то обратил внимание, что время Фанхио составило 2 часа 59 минут и 47 секунд. До звания «Гран-Эпрёва», как важно именовали тогда этапы чемпионата, не хватило 13 секунд… 50 / 54 Фотограф: LAT Images

…но этот вопрос замяли, ограничившись решением на будущее удлинить гонку до 102 кругов 51 / 54 Фотограф: LAT Images

Уже следующей зимой обладавший невероятным чутьем Фанхио покинул Маранелло и перебрался в Maserati, с которой в сезоне-57 стал чемпионом в пятый раз 52 / 54

В том же 1957-м конструктор Джон Купер совершил революцию в Формуле 1, расположив мотор позади пилота – такая схема используется и поныне 53 / 54 Фотограф: LAT Images