История
Как это было: ГП Великобритании '56. Так проходили гонки Формулы 1 в пятидесятых
В преддверии возвращения Формулы 1 в Сильверстоун для сдвоенного уик-энда мы решили вспомнить, каким был спорт на заре времен. И взяли одну из гонок на этой же трассе
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За семь десятилетий Формула 1 прошла огромный путь. И если события, герои и гонки относительно недавнего прошлого неплохо известны болельщикам…
Фотограф: Sutton Images
…то по мере погружения в историю появляется все больше незнакомых имен и названий…
…цветные кадры постепенно уступают место черно-белым…
…пока, наконец, мы окончательно не окажемся в густом тумане далекого прошлого
Фотограф: LAT Images
Впрочем, все же не настолько далекого, как на прошлом кадре – это вообще довоенный Гран При. Очередная история цикла «Как это было» посвящена событиям 1956 года. Но кроме борьбы пилотов на трассе мы хотели бы немножко рассказать о том, какой вообще была Формула 1 в то время
Фотограф: LAT Images
В спортивном плане сезон-56 стал противостоянием Ferrari и Maserati. Зимой Коммендаторе удалось купить за бесценок имущество разорившейся команды Lancia – на ее машинах D50 (№34) Скудерия и выступала. У Maserati была уже не новая, но все равно очень быстрая модель 250F (№2)
Фотограф: LAT Images
Лидером Ferrari был Хуан-Мануэль Фанхио. Блистательный аргентинец стал сильнейшим в двух предыдущих чемпионатах и в возрасте 45 лет пребывал в отличной форме
Фотограф: LAT Images
Главной надеждой Maserati оставался Стирлинг Мосс. Проведя полтора года в роли напарника Фанхио по Mercedes, 25-летний британец был полон желания обыграть Маэстро
Фотограф: LAT Images
Гран При в Сильверстоуне был шестым этапом чемпионата, но в то время в календарь Ф1 еще формально входили «500 миль Индианаполиса» (на фото), так что к середине июля состоялись всего четыре зачетные гонки
Фотограф: Indianapolis Motor Speedway
Правда, не стоит думать, что за полгода пилоты и команды были заняты делом только четыре уик-энда. В то время проходило множество внезачетных Гран При – с тем же составом и очень интересной борьбой, просто без начисления очков. Их принимали самые разные трассы, даже в Сиракузах на Сицилии
Фотограф: LAT Images
Но если во «внезачетках» Фанхио и Мосс делили победы, то на этапах чемпионата дела у обоих не клеились. Британец победил лишь раз, аргентинец и вовсе не выигрывал. Лидером сезона в Сильверстоун приехал пилот Ferrari Питер Коллинз
Фотограф: LAT Images
В преддверии британского Гран При организаторы выкопали канавы по краям асфальта для безопасности зрителей. Пилоты остались не в восторге от этой новации – по их мнению, канавы подвергали дополнительной опасности участников гонки, а они (по логике самих гонщиков) куда важнее болельщиков
Фотограф: LAT Images
Предыдущий раз Сильверстоун принимал национальный этап в 1954-м (на фото; затем гонку провели в Эйнтри). Тогда дистанция составляла 90 кругов. На этот раз решено было увеличить протяженность Гран При до 101 круга, чтобы борьба продолжалась не меньше трех часов – таким было требование FIA
Фотограф: LAT Images
Гонку запланировали на субботу. Так как кроме Формулы 1 программа включала заезды Ф2, Ф3 и спорткаров (на фото), тренировки Гран При должны были пройти в четверг вечером и пятницу утром
Фотограф: LAT Images
Ferrari и Maserati прибыли на этап в сильнейшем составе, имея по четыре-пять машин и поддерживая еще несколько – как принято говорить в наши дни – полузаводских
Фотограф: LAT Images
Как же классно смотрятся цветные кадры из 50-х
Британцы, понятное дело, тоже выкатили на домашнюю гонку все, чем располагали. Их главными силами были BRM (на фото), Connaught и Vanwall
Фотограф: LAT Images
Первая тренировка прошла в комфортных условиях – было нежарко и сухо. Сразу стало ясно, что Мосс и Maserati очень быстры…
Фотограф: LAT Images
…тогда как Фанхио приходится буквально сражаться с Ferrari. Но сравнить темп гонщиков не вышло: оказалось, что организаторы ведут хронометраж с округлением до целых секунд, потому круги за 1:41,6 и 1:42,3 отображались в протоколе одинаково – 1:42 ровно
Фотограф: LAT Images
В пятницу утром заморосил дождь – несильный, но достаточный, чтобы скорости упали. Решетку сформировали по итогам четверга…
Фотограф: LAT Images
На фото – старт Международного трофея 1954 года в Сильверстоуне
…что принесло поул Моссу (на фото). Фанхио с таким же временем (1:41) стал вторым. На широком первом ряду также хватило место Майку Хоторну на BRM и Коллинзу (обоим намерили 1:43)
Фотограф: LAT Images
Из-за дождя организаторы предоставили пилотам Ф1 дополнительную сессию в пятницу после обеда, но на трассу выехали немногие. В основном те, у кого до того возникли проблемы с техникой
Фотограф: LAT Images
В итоге на старт вышли 28 участников. Кто-то выбыл из борьбы еще до гонки из-за серьезной поломки, кто-то подал заявку, но так и не приехал на Гран При (бывало и такое). Самым последним стартовал молодой малоизвестный австралиец по имени Джек Брэбэм (на фото)
Фотограф: LAT Images
Утром в субботу «Сильверстоун» накрыло туманом. К началу гонки он разошелся, но погода оставалась прохладной и довольно влажной. Впрочем, для моторов и шин так было только лучше
Фотограф: XPB Images
Строго говоря, это немецкий «Ошерслебен» и вовсе не в 1956 году. Но показанный туман точно соответствует тому, о котором идет речь
К огромной радости болельщиков, старт выиграл Хоторн (№23). Но главным героем стал даже не он, а другой пилот BRM Тони Брукс. На решетке тот был девятым, на фото его машина №24 идет пятой, а в первый поворот Брукс вошел вторым, следом за Хоторном!
Фотограф: LAT Images
На этом кадре отлично видно, сколь велико преимущество пары BRM в дебюте
Фотограф: LAT Images
Обладатель поула Мосс откатился далеко назад, да и Фанхио (№1) пропустил нескольких соперников
Фотограф: LAT Images
К третьему кругу Хуан-Мануэль разобрался с конкурентами и вышел на третье место – но Хоторн с Бруксом к тому времени уже уехали на пять секунд вперед
Фотограф: LAT Images
Вскоре Брукс (№24, на заднем плане) начал отставать от лидера, и на шестом круге уступил второе место Фанхио. Мосс к тому времени догнал шедшего пятым лидера сезона Коллинза. Хоторн (№23) продолжал уверенно лидировать
Фотограф: LAT Images
К восьмому кругу Мосс (на зандем плане) прошел Коллинза (№2) и частника на Maserati Роя Сальвадори по прозвищу «Мистер аэродром», став четвертым
Фотограф: LAT Images
В этот раз будет много снимков с одного ракурса. Ничего не поделаешь – в 1956 году специальных автобусов для гоночных фотографов еще не придумали, да и сделать удачный кадр на пленочную камеру было куда сложнее, чем в наши дни на «цифру»
На девятом круге погоня Фанхио за лидирующим Хоторном привела к одной из редких ошибок Маэстро. Пилот Ferrari утратил контроль над машиной и закрутился – но мотор не заглох. Аргентинец бросился в погоню за соперниками, занимая теперь шестое место
Фотограф: LAT Images
События продолжали развиваться в невероятном темпе. Став третьим после ошибки Фанхио, Мосс к 11-му кругу опередил вернувшегося было на второе место Брукса, а на 15-м прошел и Хоторна, став новым лидером
Фотограф: LAT Images
Вопрос для самостоятельного изучения: вспомните, в какой из гонок современной Ф1 можно было увидеть такое количество событий за первые 15 кругов?
На какое-то время положение на трассе стабилизировалось. Лишь Фанхио постепенно отыгрывал позиции, добравшись до четвертого места позади Сальвадори
Фотограф: LAT Images
Нет, колесо Ferrari не сломано – это особенность фотосъемки тех лет, придающее старым кадрам особенное очарование
На четверти дистанции гонка понесла первую серьезную потерю: ее недавний лидер Хоторн сначала пропустил Сальвадори (№28), а вскоре окончательно свернул в боксы и сошел – разболталось крепление карданного вала
Фотограф: LAT Images
Машины 50-х были переднемоторными, к задним ведущим колесам шел длинный кардан
Спустя 15 кругов BRM пришлось окончательно распрощаться с надеждами: Брукс остановился для ремонта заедавшей педали газа, а вскоре после возвращения на трассу машина окончательно стала неуправляемой, выбросила пилота из кокпита, перевернулась и загорелась
Фотограф: LAT Images
Тони срочно доставили в больницу, где врачи диагностировали у него перелом челюсти, но более серьезных повреждений 24-летнему британцу удалось избежать
Фотограф: LAT Images
Не повезло и Рою Сальвадори: вскоре после середины гонки на Maserati «Мистера аэродром» забарахлил топливный насос, и британцу пришлось расстаться с надеждами на подиум. «В этот день он ехал как настоящий заводской пилот», – писала гоночная пресса
Фотограф: LAT Images
Стирлинг Мосс лидировал, выигрывая у Фанхио почти минуту – но гонка еще далеко не была закончена. Кумир трибун уловил падение мощности и заехал к механикам долить масла
Фотограф: LAT Images
На информационных досках, которые показывали механики, Фанхио мог видеть, как его отставание разом сокралилось до 20 секунд. Потом до восьми. Потом до пяти…
Фотограф: LAT Images
Зрители с восторгом следили за дуэлью двух сильнейших пилотов той эпохи. Ferrari Фанхио скверно управлялась, а мотор Maserati Мосса не выдавал максимальных оборотов – но оба продолжали гнать машины вперед
Фотограф: LAT Images
Питеру Коллинзу не было нужды так рисковать. Лидер сезона уверенно шел третьим. Но после 60 кругов мотор его Ferrari (№2) стал перегреваться. Британец остановился в боксах, где вскоре пересел в машину испанского маркиза Альфонсо де Портаго
Фотограф: LAT Images
На дворе был 1956 год, и всякий гонщик знал, что в случае необходимости должен уступить кокпит лидеру своей команды. Даже если ты красавчик, аристократ и внук мэра Мадрида
Фотограф: LAT Images
В кадре может демонстрироваться сцена курения
Как Коллинз рассказал уже после финиша, пересев в «четверку» де Портаго, он с удивлением обнаружил, что она едет куда лучше его собственной «двойки». Но смена машины потребовала времени, и в лидирующем круге остались только Мосс и Фанхио, темп которых сохранялся равным
Фотограф: LAT Images
Судьба гонки решилась за 30 кругов до финиша, когда Стирлинг вторично остановился у боксов Maserati – мощность падала на глазах. Ему заменили провода зажигания и отправили на трассу, но речи о борьбе за победу больше не было. Оставалось просто ехать к финишу на втором месте
Фотограф: LAT Images
Обратите внимание на двух господ чуть позади: колоритного фотографа в цилиндре и человека с микрофоном. Последний – это основатель и первый главред журнала Autosport Джон Болстер, он ведет радиорепортаж о гонке
Впрочем, и остальные в концовке уже не стремились атаковать, думая прежде всего о том, чтобы увидеть клетчатый флаг
Фотограф: LAT Images
Но это явно был не день Мосса – за восемь кругов до финиша его коробка передач издала жуткий скрежет и больше не подавала признаков жизни…
Фотограф: LAT Images
Хуан-Мануэль Фанхио выиграл впервые в сезоне. Принимая поздравления от своей супруги, он еще не знал, что спустя полтора месяца в четвертый раз станет чемпионом мира, опередив невезучего Мосса на три очка
Фотограф: LAT Images
Коллинз довел машину де Портаго до финиша на втором месте. Очки гонщики поделили пополам, а столь высокий результат стал для испанца первым в карьере
Фотограф: LAT Images
В данном случае нельзя было написать «впервые поднялся на подиум» так как никакого подиума в Сильверстоуне не было
Лучшим представителем Maserati в итоге стал опытный француз Жан Бера, финишировавший третьим с отставанием в два круга
Фотограф: LAT Images
Британская техника, как показал Гран При, пока не могла конкурировать с итальянской. Джек Фэйрмен за рулем Connaught хоть и финишировал четвертым, но отстал на три круга
Фотограф: LAT Images
После финиша едва не разразился скандал. Кто-то обратил внимание, что время Фанхио составило 2 часа 59 минут и 47 секунд. До звания «Гран-Эпрёва», как важно именовали тогда этапы чемпионата, не хватило 13 секунд…
Фотограф: LAT Images
…но этот вопрос замяли, ограничившись решением на будущее удлинить гонку до 102 кругов
Фотограф: LAT Images
Уже следующей зимой обладавший невероятным чутьем Фанхио покинул Маранелло и перебрался в Maserati, с которой в сезоне-57 стал чемпионом в пятый раз
В том же 1957-м конструктор Джон Купер совершил революцию в Формуле 1, расположив мотор позади пилота – такая схема используется и поныне
Фотограф: LAT Images
А для маркиза Альфонсо де Портаго тот призовой финиш в Сильверстоуне так и остался единственным в карьере – следующей весной аристократ разбился насмерть в аварии на дорожной гонке «Милле Милья», которая также унесла жизнь его штурмана и девяти зрителей…
Фотограф: LAT Images
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Великобритании
|Сессия
|Субботняя гонка
|Пилоты
|Питер Коллинс , Хуан-Мануэль Фанхио , Стирлинг Мосс , Тони Брукс , Майк Хоторн , Рой Сальвадори , Альфонсо де Портаго , Джек Фэйрмен
|Команды
|Ferrari В Магазин , Maserati Corse В Магазин , British Racing Motors , Connaught Engineering
|Автор
|Александр Кабановский