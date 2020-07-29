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Как это было: ГП Великобритании '56. Так проходили гонки Формулы 1 в пятидесятых

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Как это было: ГП Великобритании '56. Так проходили гонки Формулы 1 в пятидесятых
Автор:
, Ответственный редактор
29 июл. 2020 г., 15:15

В преддверии возвращения Формулы 1 в Сильверстоун для сдвоенного уик-энда мы решили вспомнить, каким был спорт на заре времен. И взяли одну из гонок на этой же трассе

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Фотограф: LAT Images

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Фотограф: LAT Images

В пятницу утром заморосил дождь – несильный, но достаточный, чтобы скорости упали. Решетку сформировали по итогам четверга…

В пятницу утром заморосил дождь – несильный, но достаточный, чтобы скорости упали. Решетку сформировали по итогам четверга…
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Фотограф: LAT Images

На фото – старт Международного трофея 1954 года в Сильверстоуне

…что принесло поул Моссу (на фото). Фанхио с таким же временем (1:41) стал вторым. На широком первом ряду также хватило место Майку Хоторну на BRM и Коллинзу (обоим намерили 1:43)

…что принесло поул Моссу (на фото). Фанхио с таким же временем (1:41) стал вторым. На широком первом ряду также хватило место Майку Хоторну на BRM и Коллинзу (обоим намерили 1:43)
20/54

Фотограф: LAT Images

Из-за дождя организаторы предоставили пилотам Ф1 дополнительную сессию в пятницу после обеда, но на трассу выехали немногие. В основном те, у кого до того возникли проблемы с техникой

Из-за дождя организаторы предоставили пилотам Ф1 дополнительную сессию в пятницу после обеда, но на трассу выехали немногие. В основном те, у кого до того возникли проблемы с техникой
21/54

Фотограф: LAT Images

В итоге на старт вышли 28 участников. Кто-то выбыл из борьбы еще до гонки из-за серьезной поломки, кто-то подал заявку, но так и не приехал на Гран При (бывало и такое). Самым последним стартовал молодой малоизвестный австралиец по имени Джек Брэбэм (на фото)

В итоге на старт вышли 28 участников. Кто-то выбыл из борьбы еще до гонки из-за серьезной поломки, кто-то подал заявку, но так и не приехал на Гран При (бывало и такое). Самым последним стартовал молодой малоизвестный австралиец по имени Джек Брэбэм (на фото)
22/54

Фотограф: LAT Images

Утром в субботу «Сильверстоун» накрыло туманом. К началу гонки он разошелся, но погода оставалась прохладной и довольно влажной. Впрочем, для моторов и шин так было только лучше

Утром в субботу «Сильверстоун» накрыло туманом. К началу гонки он разошелся, но погода оставалась прохладной и довольно влажной. Впрочем, для моторов и шин так было только лучше
23/54

Фотограф: XPB Images

Строго говоря, это немецкий «Ошерслебен» и вовсе не в 1956 году. Но показанный туман точно соответствует тому, о котором идет речь

К огромной радости болельщиков, старт выиграл Хоторн (№23). Но главным героем стал даже не он, а другой пилот BRM Тони Брукс. На решетке тот был девятым, на фото его машина №24 идет пятой, а в первый поворот Брукс вошел вторым, следом за Хоторном!

К огромной радости болельщиков, старт выиграл Хоторн (№23). Но главным героем стал даже не он, а другой пилот BRM Тони Брукс. На решетке тот был девятым, на фото его машина №24 идет пятой, а в первый поворот Брукс вошел вторым, следом за Хоторном!
24/54

Фотограф: LAT Images

На этом кадре отлично видно, сколь велико преимущество пары BRM в дебюте

На этом кадре отлично видно, сколь велико преимущество пары BRM в дебюте
25/54

Фотограф: LAT Images

Обладатель поула Мосс откатился далеко назад, да и Фанхио (№1) пропустил нескольких соперников

Обладатель поула Мосс откатился далеко назад, да и Фанхио (№1) пропустил нескольких соперников
26/54

Фотограф: LAT Images

К третьему кругу Хуан-Мануэль разобрался с конкурентами и вышел на третье место – но Хоторн с Бруксом к тому времени уже уехали на пять секунд вперед

К третьему кругу Хуан-Мануэль разобрался с конкурентами и вышел на третье место – но Хоторн с Бруксом к тому времени уже уехали на пять секунд вперед
27/54

Фотограф: LAT Images

Вскоре Брукс (№24, на заднем плане) начал отставать от лидера, и на шестом круге уступил второе место Фанхио. Мосс к тому времени догнал шедшего пятым лидера сезона Коллинза. Хоторн (№23) продолжал уверенно лидировать

Вскоре Брукс (№24, на заднем плане) начал отставать от лидера, и на шестом круге уступил второе место Фанхио. Мосс к тому времени догнал шедшего пятым лидера сезона Коллинза. Хоторн (№23) продолжал уверенно лидировать
28/54

Фотограф: LAT Images

К восьмому кругу Мосс (на зандем плане) прошел Коллинза (№2) и частника на Maserati Роя Сальвадори по прозвищу «Мистер аэродром», став четвертым

К восьмому кругу Мосс (на зандем плане) прошел Коллинза (№2) и частника на Maserati Роя Сальвадори по прозвищу «Мистер аэродром», став четвертым
29/54

Фотограф: LAT Images

В этот раз будет много снимков с одного ракурса. Ничего не поделаешь – в 1956 году специальных автобусов для гоночных фотографов еще не придумали, да и сделать удачный кадр на пленочную камеру было куда сложнее, чем в наши дни на «цифру»

На девятом круге погоня Фанхио за лидирующим Хоторном привела к одной из редких ошибок Маэстро. Пилот Ferrari утратил контроль над машиной и закрутился – но мотор не заглох. Аргентинец бросился в погоню за соперниками, занимая теперь шестое место

На девятом круге погоня Фанхио за лидирующим Хоторном привела к одной из редких ошибок Маэстро. Пилот Ferrari утратил контроль над машиной и закрутился – но мотор не заглох. Аргентинец бросился в погоню за соперниками, занимая теперь шестое место
30/54

Фотограф: LAT Images

События продолжали развиваться в невероятном темпе. Став третьим после ошибки Фанхио, Мосс к 11-му кругу опередил вернувшегося было на второе место Брукса, а на 15-м прошел и Хоторна, став новым лидером

События продолжали развиваться в невероятном темпе. Став третьим после ошибки Фанхио, Мосс к 11-му кругу опередил вернувшегося было на второе место Брукса, а на 15-м прошел и Хоторна, став новым лидером
31/54

Фотограф: LAT Images

Вопрос для самостоятельного изучения: вспомните, в какой из гонок современной Ф1 можно было увидеть такое количество событий за первые 15 кругов?

На какое-то время положение на трассе стабилизировалось. Лишь Фанхио постепенно отыгрывал позиции, добравшись до четвертого места позади Сальвадори

На какое-то время положение на трассе стабилизировалось. Лишь Фанхио постепенно отыгрывал позиции, добравшись до четвертого места позади Сальвадори
32/54

Фотограф: LAT Images

Нет, колесо Ferrari не сломано – это особенность фотосъемки тех лет, придающее старым кадрам особенное очарование

На четверти дистанции гонка понесла первую серьезную потерю: ее недавний лидер Хоторн сначала пропустил Сальвадори (№28), а вскоре окончательно свернул в боксы и сошел – разболталось крепление карданного вала

На четверти дистанции гонка понесла первую серьезную потерю: ее недавний лидер Хоторн сначала пропустил Сальвадори (№28), а вскоре окончательно свернул в боксы и сошел – разболталось крепление карданного вала
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Фотограф: LAT Images

Машины 50-х были переднемоторными, к задним ведущим колесам шел длинный кардан

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Спустя 15 кругов BRM пришлось окончательно распрощаться с надеждами: Брукс остановился для ремонта заедавшей педали газа, а вскоре после возвращения на трассу машина окончательно стала неуправляемой, выбросила пилота из кокпита, перевернулась и загорелась
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Питеру Коллинзу не было нужды так рисковать. Лидер сезона уверенно шел третьим. Но после 60 кругов мотор его Ferrari (№2) стал перегреваться. Британец остановился в боксах, где вскоре пересел в машину испанского маркиза Альфонсо де Портаго
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Фотограф: LAT Images

На дворе был 1956 год, и всякий гонщик знал, что в случае необходимости должен уступить кокпит лидеру своей команды. Даже если ты красавчик, аристократ и внук мэра Мадрида

На дворе был 1956 год, и всякий гонщик знал, что в случае необходимости должен уступить кокпит лидеру своей команды. Даже если ты красавчик, аристократ и внук мэра Мадрида
41/54

Фотограф: LAT Images

В кадре может демонстрироваться сцена курения

Как Коллинз рассказал уже после финиша, пересев в «четверку» де Портаго, он с удивлением обнаружил, что она едет куда лучше его собственной «двойки». Но смена машины потребовала времени, и в лидирующем круге остались только Мосс и Фанхио, темп которых сохранялся равным

Как Коллинз рассказал уже после финиша, пересев в «четверку» де Портаго, он с удивлением обнаружил, что она едет куда лучше его собственной «двойки». Но смена машины потребовала времени, и в лидирующем круге остались только Мосс и Фанхио, темп которых сохранялся равным
42/54

Фотограф: LAT Images

Судьба гонки решилась за 30 кругов до финиша, когда Стирлинг вторично остановился у боксов Maserati – мощность падала на глазах. Ему заменили провода зажигания и отправили на трассу, но речи о борьбе за победу больше не было. Оставалось просто ехать к финишу на втором месте

Судьба гонки решилась за 30 кругов до финиша, когда Стирлинг вторично остановился у боксов Maserati – мощность падала на глазах. Ему заменили провода зажигания и отправили на трассу, но речи о борьбе за победу больше не было. Оставалось просто ехать к финишу на втором месте
43/54

Фотограф: LAT Images

Обратите внимание на двух господ чуть позади: колоритного фотографа в цилиндре и человека с микрофоном. Последний – это основатель и первый главред журнала Autosport Джон Болстер, он ведет радиорепортаж о гонке

Впрочем, и остальные в концовке уже не стремились атаковать, думая прежде всего о том, чтобы увидеть клетчатый флаг

Впрочем, и остальные в концовке уже не стремились атаковать, думая прежде всего о том, чтобы увидеть клетчатый флаг
44/54

Фотограф: LAT Images

Но это явно был не день Мосса – за восемь кругов до финиша его коробка передач издала жуткий скрежет и больше не подавала признаков жизни…

Но это явно был не день Мосса – за восемь кругов до финиша его коробка передач издала жуткий скрежет и больше не подавала признаков жизни…
45/54

Фотограф: LAT Images

Хуан-Мануэль Фанхио выиграл впервые в сезоне. Принимая поздравления от своей супруги, он еще не знал, что спустя полтора месяца в четвертый раз станет чемпионом мира, опередив невезучего Мосса на три очка

Хуан-Мануэль Фанхио выиграл впервые в сезоне. Принимая поздравления от своей супруги, он еще не знал, что спустя полтора месяца в четвертый раз станет чемпионом мира, опередив невезучего Мосса на три очка
46/54

Фотограф: LAT Images

Коллинз довел машину де Портаго до финиша на втором месте. Очки гонщики поделили пополам, а столь высокий результат стал для испанца первым в карьере

Коллинз довел машину де Портаго до финиша на втором месте. Очки гонщики поделили пополам, а столь высокий результат стал для испанца первым в карьере
47/54

Фотограф: LAT Images

В данном случае нельзя было написать «впервые поднялся на подиум» так как никакого подиума в Сильверстоуне не было

Лучшим представителем Maserati в итоге стал опытный француз Жан Бера, финишировавший третьим с отставанием в два круга

Лучшим представителем Maserati в итоге стал опытный француз Жан Бера, финишировавший третьим с отставанием в два круга
48/54

Фотограф: LAT Images

Британская техника, как показал Гран При, пока не могла конкурировать с итальянской. Джек Фэйрмен за рулем Connaught хоть и финишировал четвертым, но отстал на три круга

Британская техника, как показал Гран При, пока не могла конкурировать с итальянской. Джек Фэйрмен за рулем Connaught хоть и финишировал четвертым, но отстал на три круга
49/54

Фотограф: LAT Images

После финиша едва не разразился скандал. Кто-то обратил внимание, что время Фанхио составило 2 часа 59 минут и 47 секунд. До звания «Гран-Эпрёва», как важно именовали тогда этапы чемпионата, не хватило 13 секунд…

После финиша едва не разразился скандал. Кто-то обратил внимание, что время Фанхио составило 2 часа 59 минут и 47 секунд. До звания «Гран-Эпрёва», как важно именовали тогда этапы чемпионата, не хватило 13 секунд…
50/54

Фотограф: LAT Images

…но этот вопрос замяли, ограничившись решением на будущее удлинить гонку до 102 кругов

…но этот вопрос замяли, ограничившись решением на будущее удлинить гонку до 102 кругов
51/54

Фотограф: LAT Images

Уже следующей зимой обладавший невероятным чутьем Фанхио покинул Маранелло и перебрался в Maserati, с которой в сезоне-57 стал чемпионом в пятый раз

Уже следующей зимой обладавший невероятным чутьем Фанхио покинул Маранелло и перебрался в Maserati, с которой в сезоне-57 стал чемпионом в пятый раз
52/54

В том же 1957-м конструктор Джон Купер совершил революцию в Формуле 1, расположив мотор позади пилота – такая схема используется и поныне

В том же 1957-м конструктор Джон Купер совершил революцию в Формуле 1, расположив мотор позади пилота – такая схема используется и поныне
53/54

Фотограф: LAT Images

А для маркиза Альфонсо де Портаго тот призовой финиш в Сильверстоуне так и остался единственным в карьере – следующей весной аристократ разбился насмерть в аварии на дорожной гонке «Милле Милья», которая также унесла жизнь его штурмана и девяти зрителей…

А для маркиза Альфонсо де Портаго тот призовой финиш в Сильверстоуне так и остался единственным в карьере – следующей весной аристократ разбился насмерть в аварии на дорожной гонке «Милле Милья», которая также унесла жизнь его штурмана и девяти зрителей…
54/54

Фотограф: LAT Images

В расписание Формулы 1 внесли время для коленопреклонения

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Великобритании
Сессия Субботняя гонка
Пилоты Питер Коллинс , Хуан-Мануэль Фанхио , Стирлинг Мосс , Тони Брукс , Майк Хоторн , Рой Сальвадори , Альфонсо де Портаго , Джек Фэйрмен
Команды Ferrari В Магазин , Maserati Corse В Магазин , British Racing Motors , Connaught Engineering
Автор Александр Кабановский

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