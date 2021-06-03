Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Сайнс призвал Ferrari «сбросить ожидания» Следующая / Технический брифинг: переднее крыло Ferrari SF21
Формула 1 / Гран При Монако Новости

Как Элбон помог Red Bull выиграть в Монако. Рассказ Хорнера

Автор:
, редактор

Глава команды оценил работу Алекса

Как Элбон помог Red Bull выиграть в Монако. Рассказ Хорнера

По итогам тренировок Гран При Монако в четверг пилоты Red Bull не попали в тройку лидеров. Однако, в субботу Макс Ферстаппен стал лучшим на утренней практике, а в квалификации остался вторым, уступив только Шарлю Леклеру.

Поломка пилота Ferrari перед стартом позволила голландцу начать гонку лидером и Ферстаппен довел ее до победы. Босс Red Bull Кристиан Хорнер рассказал, что существенно изменить форму болида в Монте-Карло команде помог Алекс Элбон. В прошлом году он был боевым пилотом, а сейчас выступает резервистом и работает на симуляторе.

«В четверг наша форма в Монако была не лучшей, – сказал Хорнер. – Макс был не особенно доволен машиной. Но наша работа за кулисами и работа Алекса Элбона на симуляторе помогли все перевернуть к субботе.

Мы внесли хорошие изменения в настройки, и Макс с Чеко стали гораздо более довольны машиной. Макс, конечно, был расстроен, что не взял поул. Мы все слегка разочаровались, ведь знаем, как трудно в Монако обгонять. Но невезение Ferrari стало нашим везением. Использовать такую возможность было важно».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Сайнс призвал Ferrari «сбросить ожидания»

Предыдущая новость

Сайнс призвал Ferrari «сбросить ожидания»

Следующая новость

Технический брифинг: переднее крыло Ferrari SF21

Технический брифинг: переднее крыло Ferrari SF21
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Пилоты Макс Ферстаппен , Александр Элбон
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?

2
Формула 1

Боттас отказался считать себя виновником проблем на пит-стопе

3
Формула 1

У Red Bull был идеальный партнер для Ферстаппена. Но его потеряли

2дн
4
Формула 1

«Меня просто бросили в яму». Хэмилтон вспомнил начало карьеры в Ф1

5
Формула 1

Технический брифинг: переднее крыло Ferrari SF21

25мин
Самое важное:
Технический брифинг: переднее крыло Ferrari SF21
Формула 1

Технический брифинг: переднее крыло Ferrari SF21

25мин
Как Элбон помог Red Bull выиграть в Монако. Рассказ Хорнера
Формула 1

Как Элбон помог Red Bull выиграть в Монако. Рассказ Хорнера

27мин
Сайнс призвал Ferrari «сбросить ожидания»
Формула 1

Сайнс призвал Ferrari «сбросить ожидания»

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?
Формула 1

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?

Хэмилтон: В Mercedes друг в друга пальцами не тыкают
Формула 1

Хэмилтон: В Mercedes друг в друга пальцами не тыкают

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Сайнс призвал Ferrari «сбросить ожидания» Гран При Азербайджана
Формула 1

Сайнс призвал Ferrari «сбросить ожидания»

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?
Формула 1

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?

Хэмилтон: В Mercedes друг в друга пальцами не тыкают Гран При Азербайджана
Формула 1

Хэмилтон: В Mercedes друг в друга пальцами не тыкают

Макс Ферстаппен Больше от
Макс Ферстаппен
Ферстаппен: Психологические игры меня не потревожат
Формула 1

Ферстаппен: Психологические игры меня не потревожат

Бинотто: Для Ферстаппена в Ferrari нет места
Формула 1

Бинотто: Для Ферстаппена в Ferrari нет места

Ферстаппен о Хэмилтоне: Он просто опытнее меня, а вовсе не лучше
Формула 1

Ферстаппен о Хэмилтоне: Он просто опытнее меня, а вовсе не лучше

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Перес не изменит свой подход в Баку из-за Red Bull Гран При Азербайджана
Формула 1

Перес не изменит свой подход в Баку из-за Red Bull

«В их действиях нет читерства». Эксперт объяснил, почему Red Bull не накажут
Формула 1

«В их действиях нет читерства». Эксперт объяснил, почему Red Bull не накажут

Квят о Марко: Он изнывает от желания позвонить мне
Формула 1

Квят о Марко: Он изнывает от желания позвонить мне

Самое читаемое Сегодня

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?
Формула 1 Формула 1

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?

Боттас отказался считать себя виновником проблем на пит-стопе
Формула 1 Формула 1

Боттас отказался считать себя виновником проблем на пит-стопе

У Red Bull был идеальный партнер для Ферстаппена. Но его потеряли
Формула 1 Формула 1

У Red Bull был идеальный партнер для Ферстаппена. Но его потеряли

Технический брифинг: переднее крыло Ferrari SF21
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: переднее крыло Ferrari SF21

«Меня просто бросили в яму». Хэмилтон вспомнил начало карьеры в Ф1
Формула 1 Формула 1

«Меня просто бросили в яму». Хэмилтон вспомнил начало карьеры в Ф1

Боттас победит, Расселл – в Q3. Пять смелых прогнозов на Гран При Азербайджана
Формула 1 Формула 1

Боттас победит, Расселл – в Q3. Пять смелых прогнозов на Гран При Азербайджана

Алонсо: Думал, что теряю время в Ф1
Формула 1 Формула 1

Алонсо: Думал, что теряю время в Ф1

Хэмилтон: В Mercedes друг в друга пальцами не тыкают
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: В Mercedes друг в друга пальцами не тыкают

Самое важное:

Технический брифинг: переднее крыло Ferrari SF21
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: переднее крыло Ferrari SF21

Как Элбон помог Red Bull выиграть в Монако. Рассказ Хорнера
Формула 1 Формула 1

Как Элбон помог Red Bull выиграть в Монако. Рассказ Хорнера

Сайнс призвал Ferrari «сбросить ожидания»
Формула 1 Формула 1

Сайнс призвал Ferrari «сбросить ожидания»

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?
Формула 1 Формула 1

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.