Как Элбон помог Red Bull выиграть в Монако. Рассказ Хорнера

По итогам тренировок Гран При Монако в четверг пилоты Red Bull не попали в тройку лидеров. Однако, в субботу Макс Ферстаппен стал лучшим на утренней практике, а в квалификации остался вторым, уступив только Шарлю Леклеру.

Поломка пилота Ferrari перед стартом позволила голландцу начать гонку лидером и Ферстаппен довел ее до победы. Босс Red Bull Кристиан Хорнер рассказал, что существенно изменить форму болида в Монте-Карло команде помог Алекс Элбон. В прошлом году он был боевым пилотом, а сейчас выступает резервистом и работает на симуляторе.

«В четверг наша форма в Монако была не лучшей, – сказал Хорнер. – Макс был не особенно доволен машиной. Но наша работа за кулисами и работа Алекса Элбона на симуляторе помогли все перевернуть к субботе.

Мы внесли хорошие изменения в настройки, и Макс с Чеко стали гораздо более довольны машиной. Макс, конечно, был расстроен, что не взял поул. Мы все слегка разочаровались, ведь знаем, как трудно в Монако обгонять. Но невезение Ferrari стало нашим везением. Использовать такую возможность было важно».