Как экологи протестовали против гонки Формулы 1 в Мельбурне: фотография
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16 мар. 2020 г., 05:30
Формула 1 впервые приехала в Мельбурн в 1996 году. Это событие привлекло повышенное внимание экологических активистов. Защитникам окружающей среды не понравилось, что гонку решили устроить в Альберт-Парке – большой зеленой зоне в центре города. Причина в том, что это не просто парк, а настоящий уголок живой природы в окружении небоскребов: на берегах местного озера гнездятся птицы, а среди деревьев живут суслики, бобры и прочая живность. Активисты были уверены, что громкие заезды Формулы 1 нанесут непоправимый урон экосистеме Альберт-Парка. Чтобы этого не допустить, экологи собрались у лондонского офиса компании Берни Экклстоуна FOCA, где устроили костюмированную демонстрацию. На фотографии можно увидеть, как проходила акция протеста
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Выступления против Гран При Австралии
|Сессия
|Акция
|Местонахождение
|Альберт-Парк
Как экологи протестовали против гонки Формулы 1 в Мельбурне: фотография
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