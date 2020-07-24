Как дело Racing Point определит будущее всей Формулы 1

После поданного Renault протеста FIA предстоит принять решение по легальности машин Racing Point, которое сыграет огромную роль для всей Формулы 1. Вопрос не только в том, чтобы определить автора тормозных воздухозаборников. Решение установит, можно ли в чемпионате выступать на «клиентской машине» или полагаться на полную техническую поддержку другой команды.

«Копирование – это часть Формулы 1, – заявил спортивный директор чемпионата Росс Браун. – У каждой команды есть фотографы, которые делают сотни снимков на пит-лейне, а потом инженеры их анализируют.

В паддоке нет ни одной команды, которая не копирует соперников. Если попросить поднять руки технических директоров, которые никогда ничего не копировали, их окажется мало. И меня среди них не будет.

В свое время мы даже составляли фотографам заказ на детали, которые нас особо интересовали».

Новый уровень подражания

«Racing Point вывела все это на новый уровень, – продолжил Браун. – Они поработали глубже обычного, и попали в центр внимания. Но я придерживаюсь своей позиции: копирование – это стандартное дело для Ф1».

Концепция Брауна ясна, но для FIA она представляет загвоздку. В прошлом году у Racing Point был доступ к воздухозаборникам Mercedes, потому что они отсутствовали в списке деталей, которые копировать нельзя. Но в 2020 году они в этот список попали.

«Трудно утверждать, что в Racing Point забыли то, что видели в 2019-м, – заметил Браун. – Они имели доступ к деталям, и теперь можно утверждать, что их инженеры повторили деталь, а не создали ее независимо. Это сложная проблема».

Серхио Перес, Racing Point RP20 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Последствия решения FIA

Но на кону гораздо больше, чем авторство воздухозаборников. В Формуле 1 много лет ведут битву те, кто считает наличие собственных разработок основополагающим фактором чемпионата и выступает за запрет доступа к технологиям других команд, и те, кто считает, что развитие техники в Ф1 зашло слишком далеко. По мнению последних, в серии уже требуется создавать второй дивизион. К тому же, подобный разрыв в силах отталкивает новые команды от прихода в чемпионат.

За последние годы единственным новичком стала Haas, которая полностью повторяла технологию за Ferrari. Но американская команда никогда не добиралась до того уровня, на котором сейчас выступает Racing Point. А в Ф1 соперник, который не создает проблем, может ехать хоть с пятью колесами.

Прецедент Racing Point поднял эту проблему, и решение FIA окажет огромное влияние на будущее всего чемпионата. Если команда выиграет дело, то подобную модель работы рассмотрят и другие.

Например, сейчас покупка Williams не гарантирует возвращение титулованного коллектива к серьезным результатам. Но возможность копировать технику топ-команд изменит эту перспективу. Это даст новые шансы участникам, которые оказались в сложном положении. Но вызовет недовольство тех, кто подобно McLaren и Renault вкладывается в собственные разработки.

«Неужели мы хотим смотреть на чемпионат мира среди копий?» – спросил босс McLaren Андреас Зайдль.

Команды, которые разрабатывают собственные машины, рискуют проиграть конкурентам на купленной технике. Решение в руках FIA, но каким бы оно ни оказалось– противоречий будет много.