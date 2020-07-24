Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
03 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
10 июл.
-
12 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Венгрии
17 июл.
-
19 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
6 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
13 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
-
16 авг.
Первая тренировка через
20 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
28 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
34 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
41 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
48 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
62 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
91 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
30 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
98 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
112 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
125 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Аналитика

Как дело Racing Point определит будущее всей Формулы 1

Поделились
Комментарии
Как дело Racing Point определит будущее всей Формулы 1
Автор:
24 июл. 2020 г., 11:52

Руководство Ф1 называет копирование чужих машин обычным делом. Но даже оно признает – Racing Point зашла в этом дальше всех

После поданного Renault протеста FIA предстоит принять решение по легальности машин Racing Point, которое сыграет огромную роль для всей Формулы 1. Вопрос не только в том, чтобы определить автора тормозных воздухозаборников. Решение установит, можно ли в чемпионате выступать на «клиентской машине» или полагаться на полную техническую поддержку другой команды. 

«Копирование – это часть Формулы 1, – заявил спортивный директор чемпионата Росс Браун. – У каждой команды есть фотографы, которые делают сотни снимков на пит-лейне, а потом инженеры их анализируют.

В паддоке нет ни одной команды, которая не копирует соперников. Если попросить поднять руки технических директоров, которые никогда ничего не копировали, их окажется мало. И меня среди них не будет.

В свое время мы даже составляли фотографам заказ на детали, которые нас особо интересовали».

Читайте также:

Новый уровень подражания

«Racing Point вывела все это на новый уровень, – продолжил Браун. – Они поработали глубже обычного, и попали в центр внимания. Но я придерживаюсь своей позиции: копирование – это стандартное дело для Ф1».

Концепция Брауна ясна, но для FIA она представляет загвоздку. В прошлом году у Racing Point был доступ к воздухозаборникам Mercedes, потому что они отсутствовали в списке деталей, которые копировать нельзя. Но в 2020 году они в этот список попали.

«Трудно утверждать, что в Racing Point забыли то, что видели в 2019-м, – заметил Браун. – Они имели доступ к деталям, и теперь можно утверждать, что их инженеры повторили деталь, а не создали ее независимо. Это сложная проблема».

Серхио Перес, Racing Point RP20

Серхио Перес, Racing Point RP20

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Последствия решения FIA

Но на кону гораздо больше, чем авторство воздухозаборников. В Формуле 1 много лет ведут битву те, кто считает наличие собственных разработок основополагающим фактором чемпионата и выступает за запрет доступа к технологиям других команд, и те, кто считает, что развитие техники в Ф1 зашло слишком далеко. По мнению последних, в серии уже требуется создавать второй дивизион. К тому же, подобный разрыв в силах отталкивает новые команды от прихода в чемпионат.

За последние годы единственным новичком стала Haas, которая полностью повторяла технологию за Ferrari. Но американская команда никогда не добиралась до того уровня, на котором сейчас выступает Racing Point. А в Ф1 соперник, который не создает проблем, может ехать хоть с пятью колесами.

Прецедент Racing Point поднял эту проблему, и решение FIA окажет огромное влияние на будущее всего чемпионата. Если команда выиграет дело, то подобную модель работы рассмотрят и другие.

Читайте также:

Например, сейчас покупка Williams не гарантирует возвращение титулованного коллектива к серьезным результатам. Но возможность копировать технику топ-команд изменит эту перспективу. Это даст новые шансы участникам, которые оказались в сложном положении. Но вызовет недовольство тех, кто подобно McLaren и Renault вкладывается в собственные разработки. 

«Неужели мы хотим смотреть на чемпионат мира среди копий?» – спросил босс McLaren Андреас Зайдль. 

Команды, которые разрабатывают собственные машины, рискуют проиграть конкурентам на купленной технике. Решение в руках FIA, но каким бы оно ни оказалось– противоречий будет много.

«Он выкарабкается, это же отец». Сын Дзанарди рассказал о состоянии Алекса

Предыдущая новость

«Он выкарабкается, это же отец». Сын Дзанарди рассказал о состоянии Алекса
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Racing Point
Автор Роберто Кинкеро

Самое читаемое Сегодня

Ferrari озвучила условие попадания Мика Шумахера в Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari озвучила условие попадания Мика Шумахера в Ф1

6 худших руководителей в истории команды Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

6 худших руководителей в истории команды Ferrari

Как дело Racing Point определит будущее всей Формулы 1
Формула 1 Формула 1 / Аналитика
28мин

Как дело Racing Point определит будущее всей Формулы 1

«Льюис, не причиняй боль другим. И перестань завидовать». Экклстоун жестко ответил Хэмилтону на тему расизма
Формула 1 Формула 1 / Комментарий

«Льюис, не причиняй боль другим. И перестань завидовать». Экклстоун жестко ответил Хэмилтону на тему расизма

McLaren нацелилась вернуть в Ф1 культового спонсора
Формула 1 Формула 1 / Новость

McLaren нацелилась вернуть в Ф1 культового спонсора

Феттель решил лучше организовать коллективное коленопреклонение в Формуле 1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель решил лучше организовать коллективное коленопреклонение в Формуле 1

Бергер о Феттеле: Выступая за Racing Point, он стал бы вице-чемпионом
Формула 1 Формула 1 / Новость

Бергер о Феттеле: Выступая за Racing Point, он стал бы вице-чемпионом

Дебютант, который едва не получил место в чемпионской команде. Как гонщик потерял шанс всей жизни
Формула 1 Формула 1 / Избранное

Дебютант, который едва не получил место в чемпионской команде. Как гонщик потерял шанс всей жизни

Самое важное:

Как дело Racing Point определит будущее всей Формулы 1
Формула 1 Формула 1 / Аналитика
28мин

Как дело Racing Point определит будущее всей Формулы 1

«Он выкарабкается, это же отец». Сын Дзанарди рассказал о состоянии Алекса
Формула 1 Формула 1 / Новость
52мин

«Он выкарабкается, это же отец». Сын Дзанарди рассказал о состоянии Алекса

McLaren нацелилась вернуть в Ф1 культового спонсора
Формула 1 Формула 1 / Новость

McLaren нацелилась вернуть в Ф1 культового спонсора

Бергер о Феттеле: Выступая за Racing Point, он стал бы вице-чемпионом
Формула 1 Формула 1 / Новость

Бергер о Феттеле: Выступая за Racing Point, он стал бы вице-чемпионом

Самое читаемое

1
Формула 1

Ferrari озвучила условие попадания Мика Шумахера в Ф1

2
Формула 1

6 худших руководителей в истории команды Ferrari

3
Формула 1

Как дело Racing Point определит будущее всей Формулы 1

28мин
4
Формула 1

«Льюис, не причиняй боль другим. И перестань завидовать». Экклстоун жестко ответил Хэмилтону на тему расизма

5
Формула 1

McLaren нацелилась вернуть в Ф1 культового спонсора

Последние видео

Стартовая решетка Гран При Венгрии 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Венгрии

Лучшие моменты Формулы 1 – Гран При Венгрии 03:46
Формула 1

Лучшие моменты Формулы 1 – Гран При Венгрии

Действительно ли Racing Point в беде и почему у Ferrari не сработали новинки? 05:55
Формула 1

Действительно ли Racing Point в беде и почему у Ferrari не сработали новинки?

Первая победа Льюиса Хэмилтона 03:00
Формула 1

Первая победа Льюиса Хэмилтона

История Williams в Формуле 1 02:27
Формула 1

История Williams в Формуле 1

Самое важное:

Как дело Racing Point определит будущее всей Формулы 1
Формула 1

Как дело Racing Point определит будущее всей Формулы 1

«Он выкарабкается, это же отец». Сын Дзанарди рассказал о состоянии Алекса
Формула 1

«Он выкарабкается, это же отец». Сын Дзанарди рассказал о состоянии Алекса

McLaren нацелилась вернуть в Ф1 культового спонсора
Формула 1

McLaren нацелилась вернуть в Ф1 культового спонсора

Бергер о Феттеле: Выступая за Racing Point, он стал бы вице-чемпионом
Формула 1

Бергер о Феттеле: Выступая за Racing Point, он стал бы вице-чемпионом

Ferrari озвучила условие попадания Мика Шумахера в Ф1
Формула 1

Ferrari озвучила условие попадания Мика Шумахера в Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.