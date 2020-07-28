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Формула 1 / ГП Великобритании / Анонс

Как действующие гонщики выступали в Гран При Великобритании

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Как действующие гонщики выступали в Гран При Великобритании
28 июл. 2020 г., 11:40

Если скучно считать рекорды Хэмилтона, обратите внимание на статистику Эстебана Окона: он оказался единственным пилотом современной Формулы 1, кто ни разу не уезжал из Сильверстоуна без очков

Достижения действующих гонщиков в Гран При Великобритании:

Гонщик Поулы Победы Подиумы Лучшие круги

United Kingdom Льюис

Хэмилтон

 6 6 9 4
Germany Себастьян Феттель  2 2 5 2
Finland Кими Райкконен  1 1 7 4
Finland Валттери Боттас  1 - 3 -
Australia Даниэль Риккардо  - - 1 -
Netherlands Макс Ферстаппен  - - 1 -

Monaco Шарль

Леклер 

 - - 1 -

Результаты действующих гонщиков в Гран При Великобритании:

Гонщик Гонки Финиши в очках Сходы Лучший результат в квалификации Средняя позиция в квалификации Лучший результат в гонке Средняя позиция в гонке Очки
United Kingdom Льюис Хэмилтон 13 12 - 1 5 1 4 206
Finland Кими Райкконен  17 15 2 1 5 1 4 112

Germany 

Себастьян Феттель 

 12 9 2 1 4 1 5 107
Finland Валттери Боттас  7 5 - 1 8 2 6 76
Australia Даниэль Риккардо  9 6 2 4 11 3 7 57
Netherlands Макс Ферстаппен  5 3 1 3 6 2 7 40
Mexico Серхио Перес  9 5 1 7 11 6 11 19
Monaco Шарль Леклер  2 1 1 3 6 3 3 15
Russian Federation Даниил Квят  5 4 - 7 12 6 10 13
France Пьер Гасли  2 1 - 5 9 4 7 12
Spain Карлос Сайнс  5 1 3 8 12 6 7 12

France Эстебан

Окон

 2 2 - 8 9 7 8 10
France Ромен Грожан  8 1 4 7 11 6 13 8
Denmark Кевин Магнуссен  5 2 1 5 12 7 11 8

United Kingdom Ландо 

Норрис

 1 - - 8 8 11 11 -
Thailand Алекс Элбон 1 - - 9 9 12 12 -
Canada Лэнс Стролл  3 - - 16 18 12 13 -

United Kingdom Джордж

Расселл

 1 - - 19 19 14 14 -

Italy Антонио

Джовинацци

 1 - 1 11 11 - - -

Результаты Гран При последних пяти лет:

Год Поул-позиция Лучший круг Победитель гонки Победившая команда
2019  Валттери Боттас  Льюис Хэмилтон  Льюис Хэмилтон  Mercedes
2018  Льюис Хэмилтон Germany Себастьян Феттель Germany Себастьян Феттель Italy Ferrari
2017  Льюис Хэмилтон  Льюис Хэмилтон  Льюис Хэмилтон  Mercedes
2016  Льюис Хэмилтон  Нико Росберг  Льюис Хэмилтон  Mercedes
2015  Льюис Хэмилтон  Льюис Хэмилтон  Льюис Хэмилтон  Mercedes

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап ГП Великобритании
Местонахождение Сильверстоун

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