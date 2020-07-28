Как действующие гонщики выступали в Гран При Великобритании
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28 июл. 2020 г., 11:40
Если скучно считать рекорды Хэмилтона, обратите внимание на статистику Эстебана Окона: он оказался единственным пилотом современной Формулы 1, кто ни разу не уезжал из Сильверстоуна без очков
Достижения действующих гонщиков в Гран При Великобритании:
|Гонщик
|Поулы
|Победы
|Подиумы
|Лучшие круги
|
Льюис
Хэмилтон
|6
|6
|9
|4
|Себастьян Феттель
|2
|2
|5
|2
|Кими Райкконен
|1
|1
|7
|4
|Валттери Боттас
|1
|-
|3
|-
|Даниэль Риккардо
|-
|-
|1
|-
|Макс Ферстаппен
|-
|-
|1
|-
|
Шарль
Леклер
|-
|-
|1
|-
Результаты действующих гонщиков в Гран При Великобритании:
|Гонщик
|Гонки
|Финиши в очках
|Сходы
|Лучший результат в квалификации
|Средняя позиция в квалификации
|Лучший результат в гонке
|Средняя позиция в гонке
|Очки
|Льюис Хэмилтон
|13
|12
|-
|1
|5
|1
|4
|206
|Кими Райкконен
|17
|15
|2
|1
|5
|1
|4
|112
|
Себастьян Феттель
|12
|9
|2
|1
|4
|1
|5
|107
|Валттери Боттас
|7
|5
|-
|1
|8
|2
|6
|76
|Даниэль Риккардо
|9
|6
|2
|4
|11
|3
|7
|57
|Макс Ферстаппен
|5
|3
|1
|3
|6
|2
|7
|40
|Серхио Перес
|9
|5
|1
|7
|11
|6
|11
|19
|Шарль Леклер
|2
|1
|1
|3
|6
|3
|3
|15
|Даниил Квят
|5
|4
|-
|7
|12
|6
|10
|13
|Пьер Гасли
|2
|1
|-
|5
|9
|4
|7
|12
|Карлос Сайнс
|5
|1
|3
|8
|12
|6
|7
|12
|
Эстебан
Окон
|2
|2
|-
|8
|9
|7
|8
|10
|Ромен Грожан
|8
|1
|4
|7
|11
|6
|13
|8
|Кевин Магнуссен
|5
|2
|1
|5
|12
|7
|11
|8
|
Ландо
Норрис
|1
|-
|-
|8
|8
|11
|11
|-
|Алекс Элбон
|1
|-
|-
|9
|9
|12
|12
|-
|Лэнс Стролл
|3
|-
|-
|16
|18
|12
|13
|-
|
Джордж
Расселл
|1
|-
|-
|19
|19
|14
|14
|-
|
Антонио
Джовинацци
|1
|-
|1
|11
|11
|-
|-
|-
Результаты Гран При последних пяти лет:
|Год
|Поул-позиция
|Лучший круг
|Победитель гонки
|Победившая команда
|2019
|Валттери Боттас
|Льюис Хэмилтон
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|2018
|Льюис Хэмилтон
|Себастьян Феттель
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|2017
|Льюис Хэмилтон
|Льюис Хэмилтон
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|2016
|Льюис Хэмилтон
|Нико Росберг
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|2015
|Льюис Хэмилтон
|Льюис Хэмилтон
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|ГП Великобритании
|Местонахождение
|Сильверстоун
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Как действующие гонщики выступали в Гран При Великобритании
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