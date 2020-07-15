Как действующие гонщики Формулы 1 выступали в Венгрии? Интересная статистика
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15 июл. 2020 г., 05:39
Льюис Хэмилтон лидирует по числу достижений на «Хунгароринге», однако некоторые показатели остаются за Кими Райкконеном.
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Достижения действующих гонщиков в Гран При Венгрии:
|Гонщик
|Поулы
|Победы
|Подиумы
|Лучшие круги
|
Льюис Хэмилтон
|6
|7
|8
|-
|Себастьян Феттель
|3
|2
|7
|2
|Кими Райкконен
|1
|1
|9
|4
|Даниэль Риккардо
|-
|1
|3
|2
|Макс Ферстаппен
|1
|-
|1
|1
|Валттери Боттас
|-
|-
|1
|-
|Даниил Квят
|-
|-
|1
|-
|Ромен Грожан
|-
|-
|1
|-
Результаты действующих гонщиков в Гран При Венгрии:
|Гонщик
|Гонки
|Финиши в очках
|Сходы
|
Лучший результат
в квал-ии
|Средняя позиция в квал-ии
|Лучший результат в гонке
|Средняя позиция в гонке
|Очки
|Льюис Хэмилтон
|13
|12
|1
|1
|4
|1
|3
|196
|
Себастьян Феттель
|13
|10
|2
|1
|5
|1
|4
|162
|Кими Райкконен
|17
|13
|3
|1
|7
|1
|3
|134
|Даниэль Риккардо
|9
|4
|1
|3
|11
|1
|9
|67
|Макс Ферстаппен
|5
|4
|1
|1
|5
|2
|4
|51
|Валттери Боттас
|7
|5
|1
|2
|6
|3
|8
|35
|Ромен Грожан
|8
|4
|3
|2
|9
|3
|8
|30
|Карлос Сайнс
|5
|4
|1
|5
|8
|5
|7
|22
|Даниил Квят
|5
|1
|-
|7
|11
|2
|12
|18
|Пьер Гасли
|2
|1
|-
|6
|6
|6
|6
|16
|Шарль Леклер
|2
|1
|1
|4
|17
|4
|4
|12
|Серхио Перес
|9
|2
|2
|9
|13
|8
|12
|6
|Кевин Магнуссен
|5
|1
|-
|9
|13
|7
|12
|6
|Ландо Норрис
|1
|1
|-
|7
|7
|9
|9
|2
|Эстебан Окон
|2
|1
|-
|12
|15
|9
|11
|1
|Алекс Элбон
|1
|1
|-
|12
|12
|10
|10
|1
|Лэнс Стролл
|3
|-
|-
|15
|17
|14
|16
|-
|Антонио Джовинацци
|1
|-
|-
|14
|14
|18
|18
|-
|Джордж Расселл
|1
|-
|-
|16
|16
|16
|16
|-
Результаты последних пяти Гран При Венгрии:
|Год
|Поул-позиция
|Быстрый круг
|Победитель гонки
|Победившая команда
|2019
|Макс Ферстаппен
|Макс Ферстаппен
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|2018
|Льюис Хэмилтон
|Даниэль Риккардо
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|2017
|Себастьян Феттель
|Фернандо Алонсо
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|2016
|Нико Росберг
|Кими Райкконен
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|2015
|Льюис Хэмилтон
|Даниэль Риккардо
|Себастьян Феттель
|Ferrari
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Венгрии
|Местонахождение
|Хунгароринг
Как действующие гонщики Формулы 1 выступали в Венгрии? Интересная статистика
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