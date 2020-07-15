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Формула 1 / Гран При Венгрии / Анонс

Как действующие гонщики Формулы 1 выступали в Венгрии? Интересная статистика

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Как действующие гонщики Формулы 1 выступали в Венгрии? Интересная статистика
15 июл. 2020 г., 05:39

Льюис Хэмилтон лидирует по числу достижений на «Хунгароринге», однако некоторые показатели остаются за Кими Райкконеном.

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Достижения действующих гонщиков в Гран При Венгрии:

Гонщик Поулы Победы Подиумы Лучшие круги

 

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 

 6 7 8 -
Germany Себастьян Феттель  3 2 7 2
Finland Кими Райкконен  1 1 9 4
Australia Даниэль Риккардо  - 1 3 2
Netherlands Макс Ферстаппен 1 - 1 1
Finland Валттери Боттас  - - 1 -
Russian Federation Даниил Квят - - 1 -
France Ромен Грожан - - 1 -

Результаты действующих гонщиков в Гран При Венгрии:

Гонщик Гонки Финиши в очках Сходы

Лучший результат

в квал-ии

 Средняя позиция в квал-ии Лучший результат в гонке Средняя позиция в гонке Очки
United Kingdom Льюис Хэмилтон 13 12 1 1 4 1 3 196

Germany

Себастьян Феттель 

 13 10 2 1 5 1 4 162
Finland Кими Райкконен  17 13 3 1 7 1 3 134
Australia Даниэль Риккардо  9 4 1 3 11 1 9 67
Netherlands Макс Ферстаппен  5 4 1 1 5 2 4 51
Finland Валттери Боттас  7 5 1 2 6 3 8 35
France Ромен Грожан  8 4 3 2 9 3 8 30
Spain Карлос Сайнс 5 4 1 5 8 5 7 22
Russian Federation Даниил Квят 5 1 - 7 11 2 12 18
France Пьер Гасли 2 1 - 6 6 6 6 16
Monaco Шарль Леклер 2 1 1 4 17 4 4 12
Mexico Серхио Перес  9 2 2 9 13 8 12 6
Denmark Кевин Магнуссен  5 1 - 9 13 7 12 6
United Kingdom Ландо Норрис 1 1 - 7 7 9 9 2
France Эстебан Окон 2 1 - 12 15 9 11 1
Thailand Алекс Элбон 1 1 - 12 12 10 10 1
Canada Лэнс Стролл 3 - - 15 17 14 16 -
Italy Антонио Джовинацци 1 - - 14 14 18 18 -
United Kingdom Джордж Расселл 1 - - 16 16 16 16 -

Результаты последних пяти Гран При Венгрии:

Год Поул-позиция Быстрый круг Победитель гонки Победившая команда
2019 Netherlands Макс Ферстаппен Netherlands Макс Ферстаппен  Льюис Хэмилтон  Mercedes
2018  Льюис Хэмилтон   Даниэль Риккардо  Льюис Хэмилтон  Mercedes
2017  Себастьян Феттель  Фернандо Алонсо  Себастьян Феттель  Ferrari
2016  Нико Росберг Finland Кими Райкконен   Льюис Хэмилтон  Mercedes
2015  Льюис Хэмилтон   Даниэль Риккардо  Себастьян Феттель  Ferrari
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