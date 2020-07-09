В преддверии возможного возвращения Себастьяна Феттеля в Red Bull мы решили вспомнить, как он провел первый Гран При за австрийскую команду. А заодно сравнить результат Себа с его коллегами – другими пилотами Red Bull. Для этого мы повторно публикуем статью, которая впервые появилась на Motorsport.com 12 августа 2019 года

За всю историю команды Red Bull за нее выступали 11 пилотов. Этот материал написан до прихода в Red Bull Racing Алекса Элбона, поэтому его результаты в галерее отсутствуют. Вот какими были результаты всех остальных гонщиков в дебютных Гран При за коллектив из Милтон-Кейнса.