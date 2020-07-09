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Формула 1 / Галерея

Феттель разбил машину, Квят не стартовал. Как пилоты Red Bull проводили первые Гран При в составе команды

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Феттель разбил машину, Квят не стартовал. Как пилоты Red Bull проводили первые Гран При в составе команды
Автор:
, редактор
9 июл. 2020 г., 12:26

На старт самого первого Гран При в истории Red Bull ее пилоты вышли 5-м и 6-м, хотя в квалификации отстали от обладателя лучшего времени на 6 секунд. А первой гонкой Даниила Квята в составе Red Bull стала... вторая гонка

В преддверии возможного возвращения Себастьяна Феттеля в Red Bull мы решили вспомнить, как он провел первый Гран При за австрийскую команду. А заодно сравнить результат Себа с его коллегами – другими пилотами Red Bull. Для этого мы повторно публикуем статью, которая впервые появилась на Motorsport.com 12 августа 2019 года

За всю историю команды Red Bull за нее выступали 11 пилотов. Этот материал написан до прихода в Red Bull Racing Алекса Элбона, поэтому его результаты в галерее отсутствуют. Вот какими были результаты всех остальных гонщиков в дебютных Гран При за коллектив из Милтон-Кейнса. 

Слайдер
Список

Пилот №1. Дэвид Култхард (Великобритания)

Пилот №1. Дэвид Култхард (Великобритания)
1/20

Фотограф: Red Bull Content Pool

Первая гонка за команду: Гран При Австралии-2005

Автомобиль: Red Bull RB1-Cosworth

Пилот №1. Дэвид Култхард (Великобритания)

Пилот №1. Дэвид Култхард (Великобритания)
2/20

Фотограф: Red Bull Racing

Квалификация: 5-е место (+ 5,752 с от лидера)

Гонка: 4-е место (+ 16,131 с)

Пилот № 2. Кристиан Клин (Австрия)

Пилот № 2. Кристиан Клин (Австрия)
3/20

Фотограф: Red Bull Racing

Первая гонка за команду: Гран При Австралии-2005

Автомобиль: Red Bull RB1-Cosworth

Пилот № 2. Кристиан Клин (Австрия)

Пилот № 2. Кристиан Клин (Австрия)
4/20

Фотограф: Sutton Images

Квалификация: 6-е место (+ 6,017 с)

Гонка: 7-е место (+ 38,997 с)

Пилот № 3. Витантонио Льюцци (Италия)

Пилот № 3. Витантонио Льюцци (Италия)
5/20

Фотограф: Red Bull Racing

Первая гонка за команду: Гран При Сан-Марино-2005

Автомобиль: Red Bull RB1-Cosworth

Пилот № 3. Витантонио Льюцци (Италия)

Пилот № 3. Витантонио Льюцци (Италия)
6/20

Фотограф: Red Bull Racing

Квалификация: 16-е место (+ 5,275 c)

Гонка: 8-е место (+ 1:23.764)

Пилот № 4. Роберт Дорнбос (Нидерланды)

Пилот № 4. Роберт Дорнбос (Нидерланды)
7/20

Фотограф: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH

Первая гонка за команду: Гран При Китая-2006

Автомобиль: Red Bull RB2-Ferrari

Пилот № 4. Роберт Дорнбос (Нидерланды)

Пилот № 4. Роберт Дорнбос (Нидерланды)
8/20

Фотограф: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH

Квалификация: 10-е место (+ 3,661 с)

Гонка: 12-е место (+ 1 круг)

Пилот № 5. Марк Уэббер (Австралия)

Пилот № 5. Марк Уэббер (Австралия)
9/20

Фотограф: XPB Images

Первая гонка за команду: Гран При Австралии-2007

Автомобиль: Red Bull RB3-Renault

Пилот № 5. Марк Уэббер (Австралия)

Пилот № 5. Марк Уэббер (Австралия)
10/20

Фотограф: XPB Images

Квалификация: 7-е место (+ 1,862 с)

Гонка: 13-е место (+ 1 круг)

Пилот № 6. Себастьян Феттель (Германия)

Пилот № 6. Себастьян Феттель (Германия)
11/20

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Первая гонка за команду: Гран При Австралии-2009

Автомобиль: Red Bull RB5-Renault

Пилот № 6. Себастьян Феттель (Германия)

Пилот № 6. Себастьян Феттель (Германия)
12/20

Фотограф: XPB Images

Квалификация: 3-е место (+ 0,628 с)

Гонка: сошел после столкновения, классифицирован 13-м, на момент аварии был вторым

Пилот № 7. Даниэль Риккардо (Австралия)

Пилот № 7. Даниэль Риккардо (Австралия)
13/20

Фотограф: XPB Images

Первая гонка за команду: Гран При Австралии-2014

Автомобиль: Red Bull RB10-Renault

Пилот № 7. Даниэль Риккардо (Австралия)

Пилот № 7. Даниэль Риккардо (Австралия)
14/20

Фотограф: XPB Images

Квалификация: 2-е место (+ 0,217 с)

Гонка: финишировал вторым, после гонки дисквалифицирован за нарушение ограничений по расходу топлива

Пилот № 8. Даниил Квят (Россия)

Пилот № 8. Даниил Квят (Россия)
15/20

Фотограф: XPB Images

Первая гонка за команду: Гран При Австралии-2015

Автомобиль: Red Bull RB11-Renault 

Пилот № 8. Даниил Квят (Россия)

Пилот № 8. Даниил Квят (Россия)
16/20

Фотограф: XPB Images

Квалификация: 13-е место (+ 2,743 с)

Гонка: не стартовал из-за отказа коробки передач на установочном круге

Пилот № 9. Макс Ферстаппен (Нидерланды)

Пилот № 9. Макс Ферстаппен (Нидерланды)
17/20

Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

Первая гонка за команду: Гран При Испании-2016

Автомобиль: Red Bull RB12-TAG Heuer (под этой маркой фигурировала силовая установка Renault)

Пилот № 9. Макс Ферстаппен (Нидерланды)

Пилот № 9. Макс Ферстаппен (Нидерланды)
18/20

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Квалификация: 4-е место (+ 1,087 с)

Гонка: победа

Пилот № 10. Пьер Гасли (Франция)

Пилот № 10. Пьер Гасли (Франция)
19/20

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Первая гонка за команду: Гран При Австралии-2019

Автомобиль: Red Bull RB15-Honda 

Пилот № 10. Пьер Гасли (Франция)

Пилот № 10. Пьер Гасли (Франция)
20/20

Фотограф: Dirk Klynsmith / Motorsport Images

Квалификация: 17-е место (+ 2,534 с)

Гонка: 11-е место (+ 1 круг)

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Марк Уэббер , Дэвид Култхард , Роберт Дорнбос , Витантонио Льюцци , Кристиан Клин , Себастьян Феттель В Магазин , Даниил Квят В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин , Пьер Гасли , Даниэль Риккардо В Магазин
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Автор Иван Матушкин

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