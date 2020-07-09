Феттель разбил машину, Квят не стартовал. Как пилоты Red Bull проводили первые Гран При в составе команды
На старт самого первого Гран При в истории Red Bull ее пилоты вышли 5-м и 6-м, хотя в квалификации отстали от обладателя лучшего времени на 6 секунд. А первой гонкой Даниила Квята в составе Red Bull стала... вторая гонка
В преддверии возможного возвращения Себастьяна Феттеля в Red Bull мы решили вспомнить, как он провел первый Гран При за австрийскую команду. А заодно сравнить результат Себа с его коллегами – другими пилотами Red Bull. Для этого мы повторно публикуем статью, которая впервые появилась на Motorsport.com 12 августа 2019 года
За всю историю команды Red Bull за нее выступали 11 пилотов. Этот материал написан до прихода в Red Bull Racing Алекса Элбона, поэтому его результаты в галерее отсутствуют. Вот какими были результаты всех остальных гонщиков в дебютных Гран При за коллектив из Милтон-Кейнса.
Пилот №1. Дэвид Култхард (Великобритания)
Фотограф: Red Bull Content Pool
Первая гонка за команду: Гран При Австралии-2005
Автомобиль: Red Bull RB1-Cosworth
Пилот №1. Дэвид Култхард (Великобритания)
Фотограф: Red Bull Racing
Квалификация: 5-е место (+ 5,752 с от лидера)
Гонка: 4-е место (+ 16,131 с)
Пилот № 2. Кристиан Клин (Австрия)
Фотограф: Red Bull Racing
Первая гонка за команду: Гран При Австралии-2005
Автомобиль: Red Bull RB1-Cosworth
Пилот № 2. Кристиан Клин (Австрия)
Фотограф: Sutton Images
Квалификация: 6-е место (+ 6,017 с)
Гонка: 7-е место (+ 38,997 с)
Пилот № 3. Витантонио Льюцци (Италия)
Фотограф: Red Bull Racing
Первая гонка за команду: Гран При Сан-Марино-2005
Автомобиль: Red Bull RB1-Cosworth
Пилот № 3. Витантонио Льюцци (Италия)
Фотограф: Red Bull Racing
Квалификация: 16-е место (+ 5,275 c)
Гонка: 8-е место (+ 1:23.764)
Пилот № 4. Роберт Дорнбос (Нидерланды)
Фотограф: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH
Первая гонка за команду: Гран При Китая-2006
Автомобиль: Red Bull RB2-Ferrari
Пилот № 4. Роберт Дорнбос (Нидерланды)
Фотограф: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH
Квалификация: 10-е место (+ 3,661 с)
Гонка: 12-е место (+ 1 круг)
Пилот № 5. Марк Уэббер (Австралия)
Фотограф: XPB Images
Первая гонка за команду: Гран При Австралии-2007
Автомобиль: Red Bull RB3-Renault
Пилот № 5. Марк Уэббер (Австралия)
Фотограф: XPB Images
Квалификация: 7-е место (+ 1,862 с)
Гонка: 13-е место (+ 1 круг)
Пилот № 6. Себастьян Феттель (Германия)
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Первая гонка за команду: Гран При Австралии-2009
Автомобиль: Red Bull RB5-Renault
Пилот № 6. Себастьян Феттель (Германия)
Фотограф: XPB Images
Квалификация: 3-е место (+ 0,628 с)
Гонка: сошел после столкновения, классифицирован 13-м, на момент аварии был вторым
Пилот № 7. Даниэль Риккардо (Австралия)
Фотограф: XPB Images
Первая гонка за команду: Гран При Австралии-2014
Автомобиль: Red Bull RB10-Renault
Пилот № 7. Даниэль Риккардо (Австралия)
Фотограф: XPB Images
Квалификация: 2-е место (+ 0,217 с)
Гонка: финишировал вторым, после гонки дисквалифицирован за нарушение ограничений по расходу топлива
Пилот № 8. Даниил Квят (Россия)
Фотограф: XPB Images
Первая гонка за команду: Гран При Австралии-2015
Автомобиль: Red Bull RB11-Renault
Пилот № 8. Даниил Квят (Россия)
Фотограф: XPB Images
Квалификация: 13-е место (+ 2,743 с)
Гонка: не стартовал из-за отказа коробки передач на установочном круге
Пилот № 9. Макс Ферстаппен (Нидерланды)
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
Первая гонка за команду: Гран При Испании-2016
Автомобиль: Red Bull RB12-TAG Heuer (под этой маркой фигурировала силовая установка Renault)
Пилот № 9. Макс Ферстаппен (Нидерланды)
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Квалификация: 4-е место (+ 1,087 с)
Гонка: победа
Пилот № 10. Пьер Гасли (Франция)
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Первая гонка за команду: Гран При Австралии-2019
Автомобиль: Red Bull RB15-Honda
Пилот № 10. Пьер Гасли (Франция)
Фотограф: Dirk Klynsmith / Motorsport Images
Квалификация: 17-е место (+ 2,534 с)
Гонка: 11-е место (+ 1 круг)
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|Марк Уэббер , Дэвид Култхард , Роберт Дорнбос , Витантонио Льюцци , Кристиан Клин , Себастьян Феттель В Магазин , Даниил Квят В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин , Пьер Гасли , Даниэль Риккардо В Магазин
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин